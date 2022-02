Petrópolis: más de 100 fallecidos por deslizamientos revelan el drama de la urbanización en zonas de riesgo en Brasil

En el segundo día de labores de rescate, la ciudad brasileña de más de 300 mil habitantes despertó entre el lamento y la esperanza. El último reporte presentado anoche por el Departamento del Estado de Defensa Civil confirmó un saldo de 104 fallecidos producto de las inundaciones por lluvias que golpearon al estado de Río de Janeiro esta semana. El barro destruyó viviendas, calles y dejó una cifra desconocida de desaparecidos entre los escombros. De esta manera, Petrópolis vuelve a ser protagonista de una tragedia similar a la que ocurrió en 1988 y 2011, cuando los temporales destruyeron todo a su paso. Aun con el historial de desastres ambientales, 12 mil viviendas siguen instaladas en las laderas de los cerros, zonas de alto riesgo que podrían transformarse en las próximas víctimas del drama de la urbanización en Brasil.

El gobernador de Río de Janeiro, Cláudio Castro, informó que las lluvias son las más intensas desde 1932 y la Municipalidad de Petrópolis declaró estado de emergencia pública. El Centro Nacional de Monitoreo y Alerta de Desastres Naturales de Brasil (Cemaden) señaló que desde hace al menos 90 años no tenían un día tan lluvioso como el martes, cuando en tan solo seis horas tuvieron 259 milímetros de agua, superando incluso los 238,2 milímetros esperados para todo el mes.

Una descripción general de un sitio de un deslizamiento de lodo en Morro da Oficina después de lluvias torrenciales en Petrópolis, Brasil.

Al menos 26 deslizamiento de tierra se generaron en la ciudad, desatando el terror entre sus habitantes que intentaron escapar. Los videos en redes sociales de algunos vecinos muestran cómo familias tienen pérdida casi total de sus pertenencias, negocios destruidos, vehículos sumergidos y rutas bloqueadas. Las autoridades advierten que hasta anoche, al menos 372 personas quedaron sin hogar, pero la cifra podría seguir subiendo, ya que algunas estructuras permanecen inestables.

Más de 400 bomberos han sido convocados para atender la emergencia y 200 agentes especiales de policía, entre ellos peritos forenses y criminalistas, están trabajando para identificar a las víctimas fatales. Hasta ahora no hay una cifra oficial de desaparecidos, aunque el Ministerio Público entregó inicialmente un informe con 35 denuncias, pero los funcionarios están recibiendo una decena de reportes de familiares que buscan desde niños hasta adultos mayores en los listados.

Un residente que busca sobrevivientes habla con los miembros de un equipo de rescate durante el segundo día de operaciones en la escena de un deslizamiento de tierra en Petrópolis.

“La alcaldía de Petrópolis tiene todos los equipos movilizados para atender los eventos. Las personas son acogidas en los puntos de apoyo que funcionan en las escuelas de la ciudad. Ahí la población recibe el apoyo de profesionales de Asistencia Social, Educación, Salud, además de la Defensa Civil, dedicados totalmente a atender los casos con víctimas”, comunicó la municipalidad a través de sus redes sociales.

El Presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, que se encuentra en medio de una gira por Rusia, utilizó su cuenta de Twitter para informar que está monitoreando la emergencia y que se encuentra en contacto constante con los ministros. Para el viernes se espera que el mandatario brasileño visite la zona acompañado por parte de su gabinete.

La histórica crisis de Petrópolis

Una investigación del diario brasileño Folha de Sao Paulo reflota que hace tan solo 11 años, Petrópolis fue una de las ciudades más afectadas por una tormenta que en 24 horas dejó un saldo de 918 decesos y más de 21 mil personas desplazadas en la región. Tampoco existe una cifra exacta de las personas que nunca fueron encontradas por la emergencia de 2011, el Ministerio Público calcula 99 y los municipios estiman al menos 300.

Personas cargan cuerpos en un deslizamiento de lodo en Morro da Oficina después de lluvias torrenciales en Petrópolis, Brasil.

Las viviendas que quedaron dañadas no fueron demolidas por las autoridades, por lo que con el paso del tiempo y ante la necesidad de las personas fueron habitadas nuevamente, especialmente porque algunos afectados rechazaron las opciones de reubicación presentada por la municipalidad. Además, el periódico sostiene que algunas propiedades fueron utilizadas por narcotraficantes.

Anteriormente, en 1988, las autoridades locales registraron 134 fallecidos producto de deslizamientos por inundaciones en un día. La lluvia dejó bajo tierra hoteles y centros de entretenimiento que no volvieron a instalarse en la ciudad por temor. En los últimos años, las inusuales fuerte lluvias han sido cada vez más frecuentes, lo que los expertos describen como un efecto del calentamiento global.

A pesar de la tragedia, el Plan Municipal de Reducción de Riesgos de 2018 establece que Petrópolis tiene 234 lugares clasificados de “alto o muy alto riesgo de deslizamiento, inundaciones, alud”, lo que corresponde a una quinta parte de la ciudad, o sea un 18% del territorio que involucra a 12 mil viviendas.

Los miembros del equipo de rescate de los servicios de bomberos y perros buscan sobrevivientes después de un deslizamiento de tierra en Petrópolis, Brasil.

Según la BBC, la semana pasada, la Secretaría de la Defensa Civil anunció un plan de atención ante los pronósticos de lluvia, pero al no cumplir con el volumen esperado, el gobierno municipal desactivó la alerta el lunes. A esto se suma la información del Portal de Transparencia del gobierno del estado Río de Janeiro, que evidencia que el gobernador Cláudio Castro gastó el año pasado sólo la mitad del presupuesto aprobado para el programa de prevención y atención de desastres, con US$ 37 millones de US$ 78 millones.

Ante los cuestionamientos desatados tras la emergencia en Petrópolis, Castro acusó ayer que existe un “déficit histórico” para prevenir este tipo de desastres a nivel estatal, por lo que “20, 30, 40 años no se pueden resolver en un año”. Por el momento, las autoridades han solicitado a las personas que puedan permanecer fuera de la ciudad salir del área para acelerar las tareas operativas y ante la alerta de lluvias en los próximos días, lo que podría desatar un nuevo desastre.