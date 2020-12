Polo Social Demócrata, le llaman: Hasta dónde llega el acercamiento de socialistas, radicales y pepedés con los escindidos del FA

“Hoy nace el Polo Social Demócrata o PSD”. Ese era el mensaje que transmitían esta mañana algunos dirigentes de la centroizquierda, horas antes de que se diera a conocer una declaración que firmaron los presidentes del PS, el PR, el PPD, el PRO, el PL y los diputados que renunciaron a Revolución Democrática.

“Llamado a la unidad a las fuerzas políticas”, se tituló la misiva que contaba con las rúbricas de, además, figuras como Agustín Squella, Jorge Baradit y el exministro de Medio Ambiente, Marcelo Mena; y en las que insistían con hacer un llamado a la centroizquierda para conformar una lista unitaria de cara a la elección de convencionales constituyentes.

El texto se dio luego de que se diera un escenario de “reconfiguración” de las fuerzas opositoras. Tras la salida del Partido Liberal del Frente Amplio y con la renuncia de los diputados Natalia Castillo y Pablo Vidal a RD, en algunos sectores de la ex Concertación emplazaron a esos dirigentes a conformar un “Polo Socialdemócrata”. Esa idea, de hecho, fue presentada por los timoneles del PS, Álvaro Elizalde y del PPD, Heraldo Muñoz, a las instancias deliberativas de sus colectividades.

En ese contexto, la iniciativa -que se dio a conocer a través de una reunión de Zoom esta mañana- fue leída por algunos de sus firmantes como la consolidación o el primer “hito” de esta nueva coordinación política. De hecho, esa fue la intención que transmitieron algunos de sus organizadores, como el excanciller Muñoz, quien envió las propuestas de la carta a los dirigentes del sector durante el fin de semana.

“Me convencieron mis colegas de este polo socialdemócrata (sobre una lista unitaria), de que éramos el sector político que podía jugar un papel en aglutinar a la oposición en el desafío de sumar fuerzas para la constituyente”, sostuvo el timonel del PR, Carlos Maldonado, mientras que su par del PPD, señaló que “nos hemos juntado un mundo de izquierda socialdemócrata y aquí están personas que están comprometidas con la unidad”.

Asimismo, en las colectividades no pasó desapercibido que el presidente de la Democracia Cristiana, Fuad Chahin, no estuviera entre los firmantes de la iniciativa. Y la ausencia de la colectividad no fue al azar. Si bien desde lo que fue la Convergencia Progresista afirman que no hay un afán por aislar a la falange, sí admiten que existe el interés por dejar a la Unidad Constituyente -bloque que incluye a la DC- reducido a un mero pacto electoral y trabajar desde una nueva plataforma para enfrentar los desafíos futuros.

La DC, de hecho, se transformó en una piedra en el zapato para esas colectividades en el marco de las negociaciones de primarias municipales y de gobernadores regionales, por ejemplo, con sectores del Frente Amplio.

Sobre este punto, en tanto, desde el bloque transmitieron que se invitó a los partidos e indpendientes “más afines” al espectro socialdemócrata.

Sin embargo, desde el resto de las colectividades le quitaron relevancia a la convocatoria y aseguraron que no se trataba de “la primera piedra”, sino que había sido una puesta en escena coordinada por Muñoz, en el marco de su precandidatura presidencial. De hecho, no todos los dirigentes ex frenteamplistas se sumaron al punto de prensa telemático, aunque sí acudió el timonel del PL, Luis Felipe Ramos.

“No hay que confundir las iniciativas ni los tiempos de las iniciativas, ya lo dijimos con Heraldo Muñoz y con Carlos Maldonado, nosotros creemos que es necesario establecer un espacio de convergencia del socialismo democrático, pero en el marco de la unidad de todas las fuerzas progresistas, este no es un llamado excluyente”, afirmó el presidente del PS, Álvaro Elizalde.

Con todo, cercanos a los exfrenteamplistas sostienen que esperarán lanzar su nuevo referente -algo que concretarían a más tardar la próxima semana- antes de anunciar alianzas con la Convergencia Progresista. Las mismas fuentes, en todo caso, reconocen que ese es el camino más probable.

Más allá de las señales, en la centroizquierda aseguran que aún no hay fecha para el lanzamiento del nuevo polo socialista democrático. De hecho, dirigentes del sector admiten que la definición de los tiempos inevitablemente se va a cruzar con la negociación que ya están sosteniendo los partidos de cara a la elección de convencionales y respecto de aquellas comunas que aún están pendientes en materia municipal.