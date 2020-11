Primarias en Providencia: La guerra fraticida de la oposición por encontrar una carta contra Matthei

“Va a ha haber primarias en Providencia, los candidatos que se presenten a esa primaria están en discusión en este momento, pero habrá primarias. Eso lo puedo asegurar”.

La frase es de la exalcaldesa de Providencia Josefa Errázuriz y grafica el estado de las cosas en la comuna del sector oriente de Santiago: La oposición quiere definir en las urnas quién competirá contra la alcaldesa Evelyn Matthei (o con quien la reemplace si va a la presidencial) pero aun no está claro con qué elenco de candidatos lo hará. Se supone que esa incógnita la resolverán los impulsores de la elección este sábado 28 en una asamblea por zoom.

Hasta hace unos meses, la única carta confirmada de la oposición para competir en Providencia era el concejal Jaime Parada, quien en julio del año pasado se declaró disponible para ir como independiente y hace unos días renunció a la instancia municipal para encabezar la competencia. Antes lo había alentado el PPD a través del senador Guido Girardi.

Pero con el paso de los meses, la sintonía de Parada con los comunales de los partidos de oposición en Providencia se fue desgastando. Y después del triunfo del Apruebo creció el interés por posicionar a figuras propias de cara al amplio calendario de elecciones que se viene.

La presión por levantar una primaria partió desde Comunes y la Fundación 180, que nació del estallido del 18 de octubre, y logró eco en la DC. Luego se sumó Errázuriz a través de Providencia Participa y una parte de las organizaciones sociales que estuvo en los cabildos de la comuna. Así, el tema de pronto quedó instalado también en el resto de los partidos de la oposición.

La idea era replicar el proceso participativo que en 2012 posicionó como candidata a Josefa Errázuriz a través de plataformas programáticas.

Sin elenco claro y con escasas semanas de preparación, la primaria en Providencia tiene tensionada a la oposición y en particular a los partidos del Frente Amplio en la comuna que, por ejemplo, podría quedar detrás de una carta DC.

A lo anterior se suma el hecho de que Jaime Parada desistió de competir en la primaria local y optó por buscar firmas como independiente. Hasta esta mañana el comité organizador de las primarias en Providencia le insistía al ahora exconcejal que reconsiderara su decisión.

“Yo no voy a esta primaria porque esta es una primarias de partidos políticos. Y yo soy independiente. La gente lo que votó con el Apruebo es no más de la política como ha sido concebida hasta ahora, independientemente de que siento mucho respecto por la actividad de los partidos, sino que ojalá llegue a representar a las personas que tienen un nivel de independencia por un lado. Si se llega a hacer esta primaria convencional de partidos, se va a hacer porque esos partidos no fueron capaces de ponerse de acuerdo para primarias”, respondió esta mañana a La Tercera PM.

“Yo lo encuentro lamentable , porque creo que no es el momento de opciones personales. De lo que se trata es de la unidad de la oposición”, dice a su turno, Josefa Errázuriz, que aun no define si competirá y para qué cargo.

“Yo espero que Jaime Parada no se transforme en el cura de Catapilco de Providencia”, añade el concejal Pablo Jaeger (DC), de las pocas figuras que confirma su decisión de competir en la primaria que se realizaría el 19 de diciembre.

Hasta ahora no hay figuras nacionales de los partidos que se hayan declarado dispuestas a competir contra Matthei en Providencia.

En el PS se hizo un comité de búsqueda y determinó que su candidato será el militante Cristián Aránguiz; en RD están en proceso de definición aunque suena como eventual carta el concejal Tomás Echiburú, quien no respondió los llamados de este medio. Por Comunes y la Fundación 180 competirá, Felipe Parada, quien ha sido activo promotor del proceso.

El Partido Liberal apuesta a la historiadora María José Cumplido, si es que pierde la primaria a gobernadora de este domingo. En el resto de las colectividades sigue el casting. Y sumarían un par de candidatos representando al mundo social que también está fraccionado porque no todas las organizaciones se han sentido convocadas a la primaria alternativa de Providencia.

Todo esto mientras al otro lado, en Chile Vamos esperan la definición electoral de Evelyn Matthei, aunque están confiados en que sortearán sin contrapeso la próxima contienda electoral.