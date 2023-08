Replay de una tragedia: Licantén y Coltauco sufren por inundaciones y desbordes de ríos

Ríos y esteros desbordados, calles anegadas e inundaciones es lo que ha traído consigo el sistema frontal que afecta a la zona centro-sur del país y que ha golpeado con mayor fuerza a las regiones de O’Higgins, Maule, Ñuble y Biobío.

Debido a la intensidad de las precipitaciones, este lunes y durante un nuevo Comité de Gestión del Riesgo de Desastres (Cogrid), el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, indicó afectación de 53 rutas por las lluvias, además de 55 centros educacionales con daños estructurales graves, 103 personas albergadas 332 personas aisladas.

Sin embargo, hay localidades que han tenido que enfrentar una doble tragedia, luego de que en junio pasado el desborde de ríos haya dejado a familias y casas bajo el agua. Tal es la situación de la comuna de Licantén (Maule), que se vio damnificada debido a las precipitaciones que provocaron el desborde del río Mataquito, dejando a más de 3 mil personas afectadas y 1.400 hogares damnificados.

Pese a que el Presidente Gabriel Boric anunció en su momento un proyecto de recuperación en la zona a través de la asignación de viviendas de emergencia, la habilitación de dos terrenos para la construcción de un hospital y bonos económicos para las familias afectadas, con el paso del nuevo sistema frontal casi todo lo anterior se fue abajo.

Marcelo Fernández (Ind.), alcalde de la comuna, afirma en conversación con La Tercera que hoy se encuentran frente a un fenómeno climático “muy parecido al anterior que lentamente está ocupando calles, llegando a casas y el problema es que no sabemos cuánto más se extenderá”. Hasta el momento, la autoridad afirma que se han contabilizado a alrededor de 1.500 personas que han tenido afectaciones de distinto tipo, ya sea inundación parcial de sus hogares, falta de conexión o aislamiento por el corte de caminos. Aunque afirma que como el desborde del río se mantiene, en las últimas horas la cifra puede aumentar.

“Desde el sábado que la lluvia no ha cesado. Llueve de manera intensa. Ahora estamos con doble problema: por un lado, preocupados de atender las emergencias que se producen por el exceso de lluvia, ya sean derrumbes y caídas de árboles; y por el otro, al llover mucho el aumento de caudal es lo que aumenta los niveles del río Mataquito y que está entrando a las casas”. Y llama al monitoreo constante para enfrentar todo.

Una situación similar que se ha evidenciado en la comuna de Coltauco, en la Región de O’Higgins, sector que en junio pasado registró una de las precipitaciones más fuertes dentro de los últimos 30 años, las que causaron inundaciones, aislamientos y la muerte de dos vecinos.

Ante las alertas de una posible repetición de los hechos, el municipio a cargo de alcalde Félix Sánchez (RN) puso en práctica un sistema de “defensas” con materiales extraídos del río Cachapoal (tierra y piedras, entre otros) para desviar el agua y que así no llegase a las casas de los vecinos del sector. “En este momento estamos con lluvias. Tenemos toda la ladera de la comuna, varios sectores como Rinconada de Idahue, Pampa de Idahue, el sector de Lulloa, Rinconada de Panal, los Lingues que están complicados (...). Anoche en la madrugada se salió el agua en la ribera del río Cachapoal, justo donde pasó la catástrofe hace unos meses atrás. Pero estamos contra el tiempo, si la lluvia no cesa y la isoterma no nos acompaña, tendremos varios problemas más”, comentó.

Según datos del municipio, alrededor de 412 personas se han visto afectadas por las precipitaciones en sus viviendas o por desconexión y desborde de caminos, sumado a 20 personas que han tenido que trasladarse a albergues por miedo a deslizamientos.

Durante la jornada de este domingo, la zona se vio afectada por un socavón en el sector de Las Damas, cerca de Rinconada de Parral en la Ruta H-30 que va en dirección a la costa y que mantiene a 40 personas aisladas.

“Comparando la tragedia con la de junio, la vez pasada fue mucho más grave. Estamos hablando de que las viviendas estuvieron alrededor de 24 horas con un metro y medio de agua permanente en las casas. Esto es distinto, no tenemos esa situación, solamente los cortes de sectores por los socavones, porque estamos en ladera de nuestro cerro, pero es solo eso. Esperemos que no se salga el río nuevamente. Psicológicamente este ha sido un golpe tremendo para la comuna, saliendo de una y entrando en otra. Complica porque somos un municipio con escasos recursos, no tenemos la capacidad”, cerró.

Viviendas de emergencia con daños

Otra preocupación que hacen ver los alcaldes es que muchas familias han denunciado el daño que han sufrido viviendas de emergencia construidas durante julio.

El alcalde de Licantén afirma que todavía se mantiene una transición con las viviendas prometidas hace un mes y medio. “Para nosotros es el mismo evento. La vez pasada nosotros teníamos alrededor de 46 viviendas de emergencia de las cuales con 16 tenemos un problema, pues las personas por ser arrendatarias no obtienen el beneficio y de verdad que lo necesitan. Junto a Desafío Levantemos Chile estamos haciendo las gestiones para ayudar y lograr entregar hogar a esa gente que lo necesita”, afirmó Fernández.

Sumado a ese problema, también el edil afirma que la municipalidad tuvo que remover de la zona a las familias de dos viviendas de emergencia que fueron destruidas por el desborde del río. “Si la lluvia sigue tendremos que sacar más, seguimos en alerta”.

En Coltauco también hay problemas de ese tipo: de las 1.975 viviendas que fueron afectadas, se pidieron 173 de emergencia, de las cuales 100 fueron rechazadas por las autoridades de Senapred. “Sólo se han aprobado las solicitudes de 23 viviendas, se ha rechazado 45 solicitudes y el resto aún está en revisión”, denunció la autoridad. “Hasta la fecha seguimos esperando, ha sido un proceso lento”, afirmó.