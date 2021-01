Reportan desaparición del poeta y candidato a Premio Nacional de Literatura José Angel Cuevas

“Estaba vestido con jeans de color negro, zapatos café, chaqueta azul y bolso negro”. Este es parte del llamado de búsqueda que circula en redes sociales y que con el teléfono remitente de uno de sus familiares, pide ayuda para encontrar a José Angel Cuevas (1944), uno de los poetas más importantes y originales de la escena nacional. Con esa vestimenta fue visto por última vez el autor de Maquinaria Chile a la salida de su casa en Puente Alto, el viernes pasado alrededor de las 17 horas. Así fue como lo divisó un vecino. “Pepe” Cuevas iba a pie, no en su pequeño vehículo. No se sabe su destino y no ha vuelto a casa.

Desde ese día las llamadas que sus familiares han hecho a su teléfono celular no han tenido respuesta y tras cinco jornadas de infructuosa búsqueda comenzaron a aparecer diversos anuncios de ayuda y utilidad pública en redes sociales como Twitter, Facebook e Instagram. También se han interpuesto los recursos por presunta desgracia en Investigaciones y Carabineros y se han comenzado a elaborar diversas conjeturas sobre su paradero. Sus familiares prefieren no referirse públicamente por ahora a la situación del autor de Poesia de la banda sonora, aunque no descartan hacerlo dentro de los próximos días si es que la pesquisa no da resultados.

Nacido en Santiago hace 77 años, José Angel Cuevas vive solo en una casa de Puente Alto en el sector cercano a la ex Papelera (CMPC) y además posee otro domicilio en Valparaíso. Es por esta razón que las llamadas de búsqueda se han hecho también en la Quinta Región, donde puede haber viajado eventualmente.

Escritor influyente y de la la misma generación de Raúl Zurita y Claudio Bertoni, “Pepe Cuevas” ha sido candidato al Premio Nacional de Literatura. Zurita, de hecho, es uno de sus admiradores y en alguna ocasión sostuvo: “La ex-poesía de José Ángel Cuevas es la expresión más lúcida y elocuente de esa infinita derrota que haciendo caso omiso de las Apec, de los discursos de telemercados, de ‘nuestra inserción en el mundo’, desde el 11 de septiembre de 1973 y por mucho tiempo más será el único nombre de Chile. La ex-poesía nos dice así que no hay otra ética en el tiempo que nos tocó vivir que la de la pérdida”.

El 25 de septiembre del 2020, la obra de José Angel Cuevas nuevamente volvió a la luz pública (en el sentido literal), cuando los colectivos Pésimo Servicio, de Valparaíso, y Delight Lab proyectaron parte de algunos de sus versos en Plaza Italia. Eran los que decían: “Destruir en nuestro corazón la lógica del sistema”.

Este año además, Ediciones UV, prepara una antología con su obra.