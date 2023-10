El dramático reporte de la ONU sobre Gaza: bloqueo de Israel dejó al 80% de la población del enclave palestino dependiente de ayuda internacional

Justo cuando la Franja de Gaza se encuentra viviendo una profunda crisis humanitaria, Naciones Unidas lanzó un reporte que señaló que el bloqueo israelí, la destrucción de activos productivos en frecuentes operaciones militares y la prohibición de la importación de tecnologías e insumos clave han vaciado la economía del enclave palestino y dejaron al 80% de sus habitantes dependientes de la ayuda internacional, incluso antes de que estallara la crisis actual.

El último informe de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) sobre su asistencia al pueblo palestino dice que en 2022 dos tercios de la población de Gaza vivían en la pobreza, mientras que su tasa de desempleo del 45% era una de las más altas del mundo, siendo las mujeres y los jóvenes los más afectados.

La economía sigue tambaleándose por el impacto del Covid-19, indicó el reporte. Aunque el PIB palestino creció un 3,9% en 2022, el PIB real per cápita todavía estaba un 8,6% por debajo de su nivel prepandémico de 2019. En Gaza, el PIB real estuvo un 11,7% por debajo del nivel de 2019 y cerca de su nivel más bajo desde 1994.

La UNCTAD dijo que un bloqueo de “décadas” había cobrado un alto precio a la economía de Gaza y que los flujos de ayuda que habían contribuido a apuntalar los niveles de vida de una población de poco más de 2 millones de personas se habían agotado.

Palestinos buscan víctimas tras un ataque israelí contra una casa, en Khan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, el 25 de octubre de 2023. Foto: Reuters

El informe fue preparado por el organismo con sede en Ginebra antes de que militantes de Hamas atacaran comunidades del sur de Israel el 7 de octubre, matando a 1.400 personas y tomando 222 rehenes en Gaza. El posterior bombardeo israelí a Gaza ha matado a más de 6.500 personas, mientras que el bloqueo total de las fronteras del enclave amenaza con provocar una crisis humanitaria sin precedentes.

“El resultado de las restricciones, cierres y operaciones militares ha sido la supresión de la inversión y las actividades productivas y el colapso de la economía de Gaza, así como su separación del mundo y del resto de la economía palestina en Cisjordania y Jerusalén Este”, indicó el reporte citado por el diario The Guardian.

“La UNCTAD ha observado que el bloqueo, las frecuentes operaciones militares y las restricciones a la entrada y salida de personas y bienes esenciales han asfixiado la economía, han impedido el acceso a la salud y otros servicios esenciales y han socavado las condiciones de vida de más de 2 millones de palestinos”, añadió.

Desde junio de 2007, Gaza sufrió varias operaciones militares y se encuentra bajo cierre terrestre, marítimo y aéreo. Los habitantes de Gaza necesitan permisos para entrar y salir de la Franja a través de dos puntos fronterizos terrestres controlados por Israel.

Palestinos en un refugio en Khan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, el 24 de octubre de 2023. Foto: Reuters

La inversión en 2022 disminuyó al 10,7% del PIB de Gaza, o un 1,9% del PIB palestino. Entre 2006 y 2022, el PIB real per cápita de Gaza se redujo un 37%, mientras que su participación en la economía palestina se contrajo del 31% al 17,4%.

“Vivir en Gaza en 2022 significaba confinamiento en uno de los espacios más densamente poblados del mundo, sin electricidad la mitad del tiempo y sin acceso adecuado a agua potable ni a un sistema de alcantarillado adecuado”, indicó el informe.

“Significaba una probabilidad del 65% de ser pobre, un 41% de probabilidad de abandonar la fuerza laboral por desesperación y, para quienes buscaban trabajo, una probabilidad del 45% de estar desempleados”, añadió.

El informe señaló que las condiciones eran peores en Gaza que para los palestinos que viven en Cisjordania. Los niveles de vida –medidos por el producto interno bruto per cápita– eran un 27% más bajos que en 2006.

La UNCTAD dijo que en el pasado la ayuda de los donantes había permitido “suavizar el impacto de la ocupación”. Sin embargo, en 2022 el gobierno palestino recibió solo US$ 250 millones en apoyo presupuestario de los donantes y US$ 300 millones para proyectos de desarrollo, frente a un total de 2 mil millones de dólares en 2008. Como porcentaje del PIB, la ayuda de los donantes había caído del 27% al 3% desde 2008, indicó The Guardian.

Palestinos buscan víctimas en el lugar de los ataques israelíes contra casas, en Khan Younis, en el sur de la Franja de Gaza, el 25 de octubre de 2023. Foto: Reuters

El desempleo se mantuvo alto, un 24% en todos los territorios palestinos ocupados, con tasas del 13% en Cisjordania y del 45% en Gaza. Las mujeres y los jóvenes fueron los más afectados, según el informe.

Por otro lado, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, advirtió este lunes que la ayuda humanitaria que ha entrado en la Franja de Gaza en tres convoyes en los tres últimos días supone “apenas una gota” dentro del océano que se necesitaría para cubrir las necesidades de la población.

Turk destacó la importancia de hacer llegar combustible, medicinas, alimentos y agua a los gazatíes “en los próximos días o incluso horas”, porque de lo contrario “morirá más gente en Gaza” por hambre, sed y falta de atención sanitaria.

Turk ha defendido además la necesidad de un “amplio alto el fuego humanitario en Gaza e Israel” y ha pedido respeto para el derecho internacional. “Ya se han perdido las vidas de demasiados civiles, muchos de ellos niños, como resultado de estas hostilidades”, ha advertido el funcionario de la ONU, quien cree que “en los próximos días veremos a más civiles al borde de la muerte por el continuo bombardeo”. Para lograr este alto el fuego es necesaria la “valentía” de los líderes, aseguró.