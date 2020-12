Se apura la definición presidencial opositora: PS presiona a Elizalde, PPD fija fechas, DC cierra inscripciones y PR proclama a Maldonado

Han sido días intensos para la carrera presidencial en la oposición. Ante la dispersión del sector y la falta de liderazgos consolidados para enfrentar a la derecha, esta semana se transformó -por casualidad- en una de definiciones sobre el itinerario y las figuras que podrían formar parte de la carrera de la centroizquierda hacia La Moneda.

Los movimientos se produjeron en momentos en que las fuerzas opositoras en general no ha podido posicionar figuras que hagan frente a la derecha. En ese sentido, en el sector reconocen que existe una falta de liderazgos en la centroizquierda y que, además, están a contrarreloj ante una competencia que ya está desatada en Chile Vamos.

PS presiona a Elizalde y se proyecta batalla con Insulza

El apuro se produjo en una sola jornada, en la que el tema se abordó sorpresivamente en la mayoría de las fuerzas de Unidad Constituyente. Primero fue el turno de los socialistas, colectividad que no ha podido posicionar a ninguno de sus liderazgos como posibles candidatos presidenciales. En ese sentido, ayer se terminó de afinar una carta -que hoy contaba con la firma de 14 diputados de los 17 del partido y cuatro senadores- pidiéndole que el presidente de la colectividad, Álvaro Elizalde, sea quien asuma el desafío.

En el PS previamente habían impulsado que los senadores Carlos Montes o Isabel Allende fueran los abanderados del partido, sin embargo, ambos se negaron en repetidas ocasiones. En tanto, el único que había mostrado su disponibilidad era Jose Miguel Insulza, quien, dicen en la directiva del PS, ahora tendría que enfrentarse en una primaria con el timonel del partido.

Consultado al respecto, el senador Elizalde desistió de dar declaraciones por ahora.

En tanto Insulza sostuvo que “no es mi principal preocupación quienes son los candidatos, lo importante es que hayan primarias en el PS” y añadió: “Van a haber hombres y mujeres que vamos a postular, pero lo principal es que hayan primarias en el PS y que el partido tenga el candidato definido antes del 31 de enero”.

PR se adelanta y proclama a Maldonado

Fueron los primeros de la coordinación. Anoche, el consejo nacional del Partido Radical proclamó -de manera unánime- al timonel de la colectividad, Carlos Maldonado, como su candidato presidencial.

“Asumo esta responsabilidad con orgullo y convicción. Desde siempre hemos sido un partido que está con la gente. Nuestras banderas son las del cambio político y social que Chile está exigiendo. Dejaré la sangre por los ideales del radicalismo”, sostuvo ayer Maldonado, quien se transformó en la primera figura que con certeza formará parte de las posibles primarias presidenciales de Unidad Constituyente.

Harboe: Pronto se vienen novedades

“Pronto se vienen novedades”. Ese es el mensaje que han transmitido esta semana desde el círculo de senador PPD, Felipe Harboe, respecto de la posibilidad de que se sume a la carrera presidencial en su colectividad. Hasta ahora, en el partido están en competencia el timonel Heraldo Muñoz, el vicepresidente Francisco Vidal y el exdiputado Jorge Tarud.

En ese contexto, ayer la mesa directiva fijó el 31 de enero como la fecha para las primarias presidenciales del partido y el 5 de ese mes como el plazo máximo para la inscripción de candidaturas.

Asimismo, un sector del partido también está a la espera de la definición del senador Ricardo Lagos Weber. Sin embargo, cercanos al parlamentario sostienen que él impulsaba que los comicios fueran en abril y que, de desarrollarse en enero, sería “inviable” que se sumara.

Consultado al respecto, el exvocero de gobierno desistió de referirse sobre su futuro personal, pero sostuvo que “soy de los que considera que lo más importante que va ocurrir el próximo año es la convención constitucional y la elección de los constituyentes. El foco debe estar ahí, pero la “ansiedad presidencial” hace que algunos se apuren y fuercen a las máquinas internas de los partidos para sus beneficios. La ciudadanía pide nueva constitución y elecciones de constituyentes. No hay en las calles ciudadanos hablando del tema presidencial, porque las primarias presidenciales son en julio”.

Y agregó: “Lamento que aquí se hayan alineado primero con los intereses personales y partidistas y no con lo que quiere la ciudadanía. Aquí hubo buenas intenciones en post de la unidad, pero un fracaso en las gestiones finales y hoy se coloca en riesgo obtener los 2/3 tras el fracaso de poder formar lista única hoy los partidos deciden levantar a sus presidentes como cartas presidenciales”.

Con todo, el senador Harboe no respondió a los llamados de este medio.

DC inscribe candidaturas y Flores se resta

Hoy los candidatos declarados de la Democracia Cristiana, la senadora Ximena Rincón y el exministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga, se incribieron en la primaria presidencial del partido del 17 de enero. Esto, debido a que la comisión electoral de la DC definió el 23 de diciembre como el plazo para el registro de candidaturas.

En ese sentido, en la DC ocurrió otro movimiento respecto de su carrera interna: el expresidente de la Cámara de Diputados, Iván Flores, definió no sumarse a los comicios y desistir de una aventura presidencial.

“Venciéndose el plazo que ha fijado la directiva nacional del partido para la inscripción y en contrario a lo que yo he venido diciendo públicamente, que me parece no solo inportuno, sino que además desconectado de la realidad nacional, una precanddiatura presidencial en medio de un probable rebrote y, además, quitanto foco de a la convención constitucional (...) yo no me inscribiré y con eso desisto de la precandidatura”, sostuvo el parlamentario a La Tercera.

¿Y Beatriz Sánchez?

Al interior del Frente Amplio se han ido instalando las dudas respecto de la posible candidatura presidencial de la exabanderada, Beatriz Sánchez. Luego del plebiscito, el bloque definió dilatar esa definición, pero hoy, aseguran desde la mesa nacional del FA, la periodista se estaría inclinando por una candidatura a la convención constitucional.

En el bloque sostienen que una posibilidad sería que ella lidere esos esfuerzos y compita por el distrito 12. De cualquier forma, desde el círculo de Sánchez transmiten que aún no habrán novedades y desde el FA sostienen que se sabría la decisión la primera semana de enero.

De cualquier forma, en el bloque hoy proyectan que se realicen primarias presidenciales del FA, en las que participaría el ya declarado candidato, Marcelo Díaz.

En tanto, desde el PC, el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, por el momento no tiene competencia interna y probablemente tras las municipales el comité central del partido oficialice su candidatura presidencial. También se espera que el Partido Humanista pueda proclamar a la diputada Pamela Jiles como su abanderada presidencial. Ambos hoy ocupan los primeros lugares de la centroizquierda en las encuestas de opinión pública.