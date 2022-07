Stingo, Atria, Cubillos y Marinovic: los planes de los convencionales más votados

Es un dato conocido que la mayor parte de las 154 personas que estuvieron encargadas de redactar el proyecto de nueva Constitución hoy está desplegada en campaña, ya sea por el Apruebo o por el Rechazo. No obstante, en paralelo algunos exconvencionales han vuelto a trabajar o planean hacerlo. Otros, en tanto, optaron por dedicarse a descansar.

A continuación, se detallan los planes de quienes fueron los 10 convencionales más votados de las elecciones del 15 y 16 de mayo del año pasado. Además de liderar en cantidad de votos, el grupo tiene en común que ya eran conocidos desde antes de entrar a la Convención, ya sea por sus roles políticos previos o por su participación en programas de televisión y radio.

Daniel Stingo

El abogado y presentador de televisión se consagró como primera mayoría a nivel nacional del proceso constituyente, al contar con el respaldo de 111.482 ciudadanos del distrito 8 (Cerrillos, Colina y Estación Central, entre otros). Su participación en programas de televisión como el matinal Buenos días a todos y El matinal de los que sobran lo había posicionado como una figura conocida y bien evaluada por la ciudadanía.

Debido a su popularidad, según sus compañeros, entró a la Convención con la expectativa de jugar un rol relevante y protagónico. “Aquí no ganó la derecha (...). Nosotros vamos a poner los grandes temas porque nosotros representamos a la gente. Los que ganamos representamos a la gente”, señaló en TVN en mayo del año pasado, antes de iniciar el proceso.

No obstante, entre los que fueron sus pares comentan que, más que ejercer una gran influencia, desempeñó un rol más bien polémico. “Muchos personajes desviaban la atención de las cosas importantes. Si Fernando Atria o Daniel Stingo daban una publicación sabrosa para la televisión, para los diarios (...), se desvirtuaba que ese mismo día se habían aprobado normas relevantes”, dijo a La Tercera Sábado Ingrid Villana (Pueblo Constituyente).

Como sea, Stingo contó que ha vuelto a participar activamente en el matinal de La Voz de los que sobran, el que debió dejar de lado durante los últimos meses debido a las exigencias del trabajo constituyente. Además, quiere volver al ejercicio independiente de la profesión de abogado. “Soy abogado laboralista y estoy tomando causas laborales nuevamente. De a poco irán llegando clientes para reconstruir la cartera”, sostuvo.

Marcela Cubillos

La abogada y exministra cercana a la UDI planea continuar sus labores en la Universidad San Sebastián tras el plebiscito, como académica y también en investigación. “Haré clases de Derecho Constitucional y seguiré aportando en líneas de investigación y extensión en materias constitucionales y también en medio ambiente”, detalló la exconvencional, que obtuvo la primera mayoría del distrito 11, con 84.055 votos.

Además, Cubillos explicó que estará “dividiendo” su vida entre España y Chile. “En política me motiva seguir potenciando liderazgos jóvenes de centro derecha y trabajar armando una red de políticos latinoamericanos con quienes tenemos comunidad de ideas y desafíos”, añadió.

Fernando Atria (Fuerza Común)

El abogado y doctor en Derecho Atria fue electo como primera mayoría del distrito 10, con 52.443 votos. Fue parte del Colectivo Frente Amplio e integró la comisión de Sistema Político, descrita por los convencionales como la “sala de máquinas” de la Constitución.

Si bien Atria no dejó de hacer clases en la facultad de Derecho de la Universidad de Chile mientras fue convencional, sí debió reducir su jornada a las ocho horas que permitía el reglamento de la Convención. Desde que fue disuelta la semana pasada, recuperó jornada completa en la facultad, donde imparte el ramo de Introducción al derecho desde 2003.

Benito Baranda

El psicólogo y exdirector nacional social del Hogar de Cristo, Benito Baranda, comentó que luego del plebiscito tiene pensado seguir “trabajando con organizaciones de la sociedad civil que buscan superar la pobreza y exclusión social”. Por ahora, Baranda, quien obtuvo 46.969 votos dentro del distrito 12, está enfocado plenamente en hacer campaña por el Apruebo. Por lo mismo, hace uso del seguro de cesantía.

Dentro de la Convención, Baranda integró la comisión de Derechos Fundamentales y el Colectivo Independientes No Neutrales. Si bien su nombre incluso sonó para convertirse en presidente de la Convención, algunos de sus pares como Gaspar Domínguez y Guillermo Namor obtuvieron mayor protagonismo que él durante el proceso constituyente.

Jaime Bassa

Fue primera mayoría del distrito 7, con 43.507 votos. Entró a la Convención por un cupo de Convergencia Social y fue parte del colectivo Frente Amplio. Una vez adentro, se convirtió en el primer vicepresidente del órgano y participó de la comisión de Sistema Político, instancia en la que, según sus pares, consolidó su rol protagónico.

El abogado y doctor en derecho afirmó que está de regreso en la Universidad de Valparaíso, donde hacía clases antes de convertirse en convencional. Ahí planea retomar sus investigaciones . “Retomé el trabajo con un par de tesistas de magíster y de doctorado”, especificó. Además, comenzará a impartir el ramo de derecho constitucional orgánico a partir del segundo semestre de este año.

También adelantó que tiene algunas publicaciones en curso, una de ellas ya comprometida con una editorial, la que será lanzada este año y abarcará el proceso constituyente. Así, se sumará a exconvencionales como Agustín Squella y Rocío Cantuarias, quienes también publicaron libros sobre su paso por el órgano constituyente.

Teresa Marinovic

La exconvencional ingresó al órgano constituyente -obteniendo 39.700 votos- a través de un cupo de Renovación Nacional, pero fue promovida por el Partido Republicano. Con el proceso terminado, hace un diagnóstico sobre los partidos políticos: “Confirmo la opinión que yo tenía sobre ellos y sobre la derecha en general: han perdido el norte, no conectan con lo que está pasando, no se enteran, y cuando se enteran, no lo entienden”.

Por lo mismo, dijo que hace meses tomó la decisión de sumarse a un “proyecto político alternativo serio” y de permanecer al menos en algún sentido en la arena política. “Tendrá costos, pero tengo la convicción de que debo hacerlo”, aseguró. Una de sus opciones, añadió, es comenzar a militar en el Partido Republicano.

Rodrigo Logan

El exconvencional que fue parte del Colectivo del Apruebo señaló que, por ahora y hasta el 4 de septiembre, está enfocado en informar con respecto al proyecto de nueva Constitución, junto con retomar su doctorado en Ciencias del Comportamiento y sus clases en la Universidad Central, la Finis Terrae, la UBO y la Andrés Bello.

Además, pretende retomar sus labores como abogado al interior de un estudio jurídico y evalúa alternativas para volver a la televisión. Previamente, Logan -quien ganó con 34.781 votos- fue panelista en programas como Mentiras Verdaderas de La Red o el matinal Mucho Gusto de Mega.

Paralelo a esos planes, el exconvencional enfatizó que tras la Convención quiere dedicar su tiempo a “reuniones sociales” que dejó pendientes, así como su vida familiar. En este sentido, planea viajar a la Patagonia en una casa rodante. “Es un sueño que tenemos con mi señora y los niños hace años”, comentó.

Patricia Politzer

La exconvencional y periodista entró a la Convención vía Independientes No Neutrales e integró la comisión de Sistema Político. Previamente, Politzer -quien obtuvo 31.695 votos- fue presidenta del Consejo Nacional de Televisión, panelista de Mesa Central y de Estado Nacional. Consultada sobre si planea volver a la radio o la televisión, ella respondió: “Por ahora 100% concentrada en el Apruebo. Luego, descanso, tiempo para ‘abueliar’, volver a desafiarme con la pintura al óleo y…ya veremos”.

Ignacio Achurra (Convergencia Social)

Por último, el actor y militante de Convergencia Social dedicará parte importante de su tiempo a recorrer el distrito 14, además de “atender una serie de invitaciones en otras regiones” para reunirse con ciudadanos, comandos por el Apruebo y organizaciones sociales. Al interior de la Convención, Achurra -quien ganó con 29.548 votos- fue parte del colectivo Frente Amplio e integró la comisión de Sistemas de Conocimiento.

Más allá de la campaña, el exconvencional y protagonista de teleseries como Ámbar y Papá a la deriva -ambas de Mega- planea reintegrarse a sus labores como profesor universitario. “Yo trabajo por proyectos en universidades, por lo tanto voy a ir de a poco reintegrándome, pero creo que de aquí a septiembre tendré la mayoría de mi energía y tiempo destinado a este proceso”, aseguró. Según detalló, lo que él hace comúnmente es dirigir egresos y proyectos de título, como también clases de teatro callejero y teatro performativo.

Hernán Larraín (Evópoli)

El militante de Evópoli y expresidente del partido volvió Horizontal, el think tank cercano a su partido. Además, retomó la dirección del proyecto constitucional del centro de estudios. “Mi objetivo es seguir participando del debate constitucional más allá del 5S desde los contenidos”, dijo. Además de eso, está planificando charlas para organizaciones y empresas, junto a consultorías sobre materias constitucionales. También planea volver a hacer clases universitarias.

Al interior de la Convención, Larraín -quien se eligió como convencional con 29.373 votos- integró la comisión de Sistema Político. También se desempeñó como vicepresidente adjunto de la mesa directiva, en representación de su colectivo, RN-Evópoli-IND.