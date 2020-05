Timothy Leary: el regreso del “hombre mas peligroso de América”

Sus últimas palabras antes de morir en 1996 a los 75 años fueron un saludo a la bandera del enigma y la imaginación: “¿Por qué? ¿Por qué no? Belleza”. Doce meses después, siete gramos de sus cenizas se fueron a la estratósfera en el cohete Pegassus, que permaneció en órbita por seis años antes de desintegrarse y volver a la Tierra con las cenizas de Timothy Leary. El último viaje hacia las alturas del mayor defensor de las drogas psicodélicas sí que fue un camino al cielo.

Este y muchos otros detalles de la vida del psicólogo clínico y ex profesor de la Universidad de Harvard Timothy Leary (1920-1996) le dan vida al libro The most dangerous man in America: Timothy Leary, Richard Nixon, and the hunt for the fugitive king of LSD, de los investigadores estadounidenses Bill Minutaglio y Steven L. Davis. Su títullo deriva de la expresiñon utilizada por el propio presidente Richard Nixon para referirse al hombre que estuvo en la mira y la búsqueda del FBI y la CIA.

Pero el libro de Minutaglio y Davis, que acaba de publicarse en EEUU (puede adquirirse por Amazon Kindle), es sólo una primera piedra en el sendero que conduce a una revitalización de la figura de la contracultura. Sin ir demasiado lejos, esta semana el escritor mexicano Juan Villoro (El libro salvaje) dijo en entrevista a La Tercera que prepara una novela y una obra teatral en torno a Timothy Leary.

Hoy además se lanzó el primer trailer del nuevo documental del realizador ganador del Oscar Errol Morris (Niebla de guerra): por ahora tiene el título provisorio de A Film by Errol Morris y aborda la vida de Leary desde el prisma de su ex pareja Joanna Harcourt-Smith. Es más, el volumen se basa en su libro de memorias Tripping the Bardo with Timothy Leary: My Psychedelic Love Story y contiene una serie de entrevistas a Harcourt-Smith, escritora y activista en el uso de las drogas psicodélicas.

Un nuevo Timothy

La película de Errol Morris se transmitirá hacia fin de año por la cadena Showtime y se centrará en la vida de Leary después de la tormenta de sus años de fuga de las autoridades estadounidenses, cuando ya se había establecido junto a su nueva pareja. Después de haber pasado por 36 cárceles en el mundo y de haber vagabundeado desde Chicago a Kabul (Afganistán) -tras pasar por Argelia, El Cairo, Viena y Beirut-, Timothy Leary comenzó una nueva etapa en su vida que para algunos de los más furibundos defensores de las drogas fue vista como una suerte de traición a la vida hippie.

Defensor del LSD cómo método para expandir las posibilidades de la mente y responsable de frases tan pegajosas como "piensa por ti mismo y cuestiona a la autoridad, “encenderse, sintonizarse y salir”, Timothy Leary fue definido por el poeta beatnik Alen Ginsberg como “héroe de la conciencia americana”. Su historia carcelaria comenzó cuando lo capturaron con restos de marihuana en el cenicero de su auto y fue a parar a una prisión de baja seguridad, para delitos menores.

Leary logró entrar a aquella cárcel y no a las de mayor categoría burlando los tests psicológicos: él mismo había diseñado sus cuestionarios en sus años de psicólogo clínico. Luego logró fugarse gracias a la ayuda operativa y financiera de la Hermandad del Amor Eterno, una comunidad de hippies adinerados. En rigor, Leary mantuvo durante toda su vida los contactos necesarios e influyentes para poder burlar a las autoridades. También gozó del apoyo de las figuras artísticas del momento, comenzando por John Lennon.

Aún así, en uno de sus viajes a prisión llegó a estar en la celda contigua de Charles Manson, en la cárcel Folsom State Prison (California). Detalles de aquel encuentro también se ventilan en el libro The most dangerous man in America.

El documental de Errol Morris, por otro lado, explora el otro Leary, el que vino tras sus años de gloria. “Esto es un proyecto soñado”, sostuvo Morris en declaración pública. Y agregó, en una extensa explicación. “Siempre estoy buscando formas alternativas de una historia conocida. Nunca deseas entrar por la puerta principal. O incluso por la puerta de atrás. Es mucho mejor hallar una ventana del ático que quedó entreabierta. Joanna Harcourt-Smith, quien tuvo una historia de amor con Timothy Leary, escribió un libro que detalla cómo se conocieron, cómo se enamoraron, cómo tomaron drogas juntos, cómo él terminó en prisión. Y entonces sucedió algo sorprendente. Encontré que Joanna era tan interesante como Timothy Leary. O quizás aún más. Fue una forma de contar una trama sobre los años 70 de una manera poderosa e inesperada. No puedo creer mi buena suerte”.