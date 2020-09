Todavía queda un puente: La discreta reunión de Jadue con militantes DC

“Fue un encuentro privado de amigos y no una reunión política”, se apura a decir uno de los militantes DC que este jueves por la tarde accedió a encontrarse vía Zoom con el alcalde de Recoleta Daniel Jadue (PC).

Se trata de uno de los primeros acercamientos de la probable figura presidenciable del Partido Comunista con miembros de la falange tras los sucesivos sondeos de opinión pública que lo ubican como la figura de oposición mejor rankeada de cara a las próximas elecciones presidenciales. Y ocurre en el marco de la controversia pública que el edil ha sostenido con figuras de la ex nueva Mayoría como el timonel de la DC, Fuad Chahin, quien aseguró que “sería un desastre para el país que la gente tenga que elegir entre un comunista y un UDI".

Quienes conocieron la génesis de la reunión de ayer, la resumen señalando que el objetivo era escuchar a Jadue y dejar en claro que -pese a las declaraciones altisonantes de la dirigencia opositora y del propio presidenciable PC, que sido crítico de la DC varias veces- quedan puentes.

Originalmente la cita se iba a concretar ayer a las 16 horas y a ella estaban confirmadas 16 figuras de la DC. Sin embargo, el encuentro se concretó pasadas las 17.30 horas y a ella llegaron Jadue y 10 falangistas.

Entre los asistentes se contaron dos directores de la fundación Chile 21: el ex subsecretario de Justicia Nicolás Mena y el ex subsecretario de Medio Ambiente, Jorge Canals, además de la abogada Constanza Tobar, ex asesora del segundo piso de la Presidenta Michelle Bachelet y actual consejera del CNTV; el abogado Eugenio Ravinet; el exsubsecretario de Pesca, Pablo Berazaluse y Rodrigo Vera, dirigente DC en la Quinta Región.

Según una versión del encuentro, el presidente de la DC fue advertido de la reunión. No obstante, el dirigente aseguró a La Tercera PM que no tuvo conocimiento de la reunión hasta esta mañana.

¿De qué se habló? Los DC y Jadue abordaron la relación histórica entre la DC y el PC. Y plantearon la necesidad de actuar con unidad para enfrentar a la derecha. La conclusión fue que ambos sectores se necesitan.

Se tocó el estado de avance de la negociación municipal. Y tanto el edil PC como los militantes DC plantearon que sus respectivas colectividades son las que más se han esforzado por alcanzar un pacto electoral efectivo.

Los roces públicos también fueron tema. Jadue -quien públicamente ha acusado de anticomunismo a un sector de la oposición- dijo que no ha sido bien tratado desde su irrupción en las encuestas y explicó así el tono duro que ha utilizado hacia la dirigencia de la DC y del resto de la oposición.

Al respecto varios coincidieron en que a la actual oposición le falta pragmatismo para asumir su diversidad, mientras que la derecha ha sido “astuta” y busca sacar partido al hecho de tener “desde pinochetistas hasta figuras como Lavín”, que hoy se declaran socialdemócratas. Jadue asintió y escuchó, según asegura un asistente.

El alcalde también habló largamente sobre su gestión municipal, comentó el proyecto de renta básica universal del trabajo y comentó la buena relación que existe entre militantes DC y PC en en Recoleta.

Los invitados al zoom de ayer con Jadue insisten en el carácter social de la cita. “Fue una reunión de amigos a la que, además, asistió Jadue”, respondió el exsubsecretario Jorge Canals, quien se excusó de referirse al encuentro. Coincidentemente, ayer por la tarde el exsubsecretario aludió en Twitter al edil de Recoleta.

La Tercera PM contactó al alcalde Jadue pero hasta el cierre de esta edición no obtuvo respuesta.