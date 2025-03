Tonka queda “libre como el viento” en el epílogo del “Caso Relojes”: fiscalía decidió no formalizar a la animadora

El denominado “caso Relojes” entró en la recta final. Y es que el viernes 21 de marzo está agendada una audiencia en que la Fiscalía Occidente solicitará el cierre formal de la investigación que partió en 2017, es decir hace ocho años. Con eso, el Ministerio Público estará en condiciones de acusar y llevar a juicio oral a los principales líderes de la agrupación a la cual se le atribuyen una serie de delitos, entre ellos tributarios, por fraude al fisco, lavado y contrabando. Todo esto, por haber internado y comercializado en el país, joyas y artículos de lujo cuyo origen estaba en robos ejecutados en el extranjero.

El caso podría haber sido uno más de los miles que en un año investiga la Fiscalía, sino fuera porque tuvo -durante su desarrollo-, un componente “VIP”. Esto, ya que en las escuchas telefónicas realizadas a los cabecillas de la banda, entre ellos Estrella Dinamarca, se detectó que uno de los compradores que se hacía de relojes de alto valor era el anticuario Marco Antonio López Spagui (62), conocido en la TV como “Parived” y cuya fama se debía a la relación amorosa y de bajo perfil que mantuvo con la animadora de televisión Tonka Tomicic. Esta última sufrió las consecuencias de la exposición mediática al verse vinculada al caso, principalmente por haber facilitado a su cónyuge cheques que luego fueron factorizados y que aparecieron en el negocio ilícito que era liderado por Dinamarca.

El final para los involucrados “VIP”

En medio de la indagatoria la casa de la modelo, emplazada en un exclusivo barrio del sector oriente de la capital fue allanada. Su entonces pareja fue detenido y formalizado y ella tuvo que declarar durante varias horas ante la Fiscalía en calidad de imputada. Pese a todo, y en el epílogo de este mediático caso, tanto López Spagui como Tomicic -hoy divorciados-, están a punto de desprenderse para siempre de esta investigación.

El primero en hacerlo será Parived. Este miércoles 12 está agendada la audiencia en la que Fiscalía Occidente le ofrecerá un procedimiento abreviado en el que el imputado deberá reconocer su responsabilidad en el delito de “receptación de especies robadas” a cambio de no ir a juicio, ni arriesgar pena de cárcel. Todo esto se da luego de que sus abogados Eduardo Lagos y Mario Vargas acreditaran que López no era parte de la agrupación ilícita que perseguía la Fiscalía y que sólo se limitó a comprar relojes de lujo que sabía que provenían de robos en el extranjero.

Pero su excónyuge tendrá un destino judicial aún más auspicioso y que le permitirá emprender acciones judiciales en contra de quienes le atribuyeron participación y responsabilidad en el caso. A poco más de una semana del cierre, la Fiscalía Occidente ya decidió que no formalizará ningún cargo contra la animadora, y que el día que presente la acusación -además-, formalizará su decisión de no perseverar, dando por finalizado el caso para Tomicic. Para esto, el Ministerio Público tendrá 10 días a contar del próximo 21 de marzo.

Fuentes de La Tercera comentaron que “agotadas todas las diligencias, no contamos con antecedentes que vinculen a la señora Tomicic con los delitos indagados”.

¿Qué declaró la animadora?

Fue el 17 de junio del año pasado cuando el exrostro de Canal 13, decidió -junto a su abogado Alberto Aguilera- renunciar a su derecho a guardar silencio que había mantenido en el denominado caso Relojes y declarar ante la Fiscalía lo que ella vivió y supo de su exesposo, Marco Antonio López.

Así fue el interrogatorio:

1. Indique y describa cómo ha conformado su patrimonio

He trabajado desde los 13 años de edad ininterrumpidamente. Comencé trabajando en publicidad y en desfiles de moda, por el que me pagaban entre 15 y 50 mil pesos por probarme ropa y desfilar. Diez años después logré llegar a la televisión y desarrollar una actividad exitosa como presentadora de televisión, rostro publicitario de grandes compañías nacionales e internacionales y en grandes eventos sociales, lo que me permitió aumentar considerablemente mis ingresos. Durante varios años fui la profesional mejor pagada de la televisión llegando a ganar 40 millones de pesos mensuales más todos los ingresos provenientes de las otras actividades por la cuales firmé contratos de uno a tres años por sumas que oscilaban entre los 80 y 250 millones de pesos.

En TVN comencé a desarrollar mi actividad profesional entre el 2002 y 2008, dirigiendo el Festival de Viña del Mar en los años 2007 y 2008. A Canal 13 ingresé el año 2008 y cumplí funciones hasta el 2022 y enero de 2023. En este periodo tuve mi máximo desarrollo profesional.

2. Describa su relación con el imputado Marco Antonio López Spagui (desde cuándo lo conoce y en qué circunstancias)

A Marco Antonio lo conocí el año 2002, durante un tiempo fuimos amigos, luego comenzamos a pololear, después nos fuimos a vivir juntos como pareja y finalmente, nos casamos el 2014. Fue una relación sentimental que se prolongó por más de 20 años. A Marco Antonio me lo presentaron, no recuerdo quien, para ayudarme a superar el difícil momento que atravesaba por el término de mi relación sentimental, la muerte de mi abuela y un accidente muy grave que sufrió mi única hermana. Estas situaciones me tenían muy triste y con mucha angustia.

Recuerdo que Marco Antonio se presentó como un hombre muy espiritual, sabio, austero, y a la vez muy entusiasta por las cosas positivas de la vida. Una persona muy especial en relación con las que yo había conocido hasta esa época. Él había viajado por el mundo y cultivado una profunda espiritualidad y amistad con muchos maestros, en especial de la India. Me dijo que uno de ellos lo había bautizado como Parived, razón por la cual sus amigos le dicen Pari.

En este periodo yo estaba comenzando mi carrera en TVN y me di cuenta de que me que faltaba confianza y seguridad para enfrentar los desafíos que impone el mundo del espectáculo. A pesar de que intenté perfeccionarme con cursos no observé cambios, hasta que comencé a relacionarme con Parived. Él, primero como amigo y después como pareja, me preparó emocional y profesionalmente para enfrentar con confianza las exigencias de nuestra actividad.

Cuando conocí a Marco Antonio, éste vivía modestamente en una pequeña casa de adobe en la comuna de Lo Barnechea y me dijo que se dedicaba a la espiritualidad y para vivir vendía cuadros y antigüedades. Su espiritualidad coincidía con la forma sencilla y digna que vivía. Además, nunca había conocido a una persona que tuviera tanta sensibilidad y generosidad con las personas modestas, a las que siempre intentaba ayudar. También sentía un gran amor por todos los animales porque los veía como seres vivos absolutamente inocentes frente a las acciones del hombre. Estas actitudes me impresionaron y maravillaron.

Con Marco Antonio nos hicimos pareja y nos casamos. Yo estuve profundamente enamorada, porque desde que lo conocí sentí que renací y todo comenzó a funcionar de maravilla, en lo personal y profesional. Siempre sentí que sus consejos y orientaciones fueron la clave de nuestra relación y de mi éxito profesional. Toda decisión mía en lo profesional y personal la consultaba con él y siempre hacía lo que me aconsejaba. Llegué a tener la impresión o seguridad que él nunca se equivocaba. Así consolidamos nuestra relación personal y profesional, y cuando a veces teníamos diferencias él siempre se encargaba de recordarme que yo llegué a ser una gran profesional gracias a él, a sus consejos, a su visión y estrategia.

Una vez que consolidamos nuestra relación de pareja, él dejó de trabajar y se abocó íntegramente a mi persona, como pareja y como mi consejero espiritual, profesional y después como administrador de lo que yo ganaba. Él siempre estuvo conmigo, dándome consejos e indicándome lo que debía hacer para seguir adelante, en especial cuando me correspondió dirigir en dos oportunidades el Festival de Viña. También me orientaba en los contratos que debía suscribir y con quien no debía trabajar o relacionarme socialmente. En el periodo más intenso de mi actividad mi rutina diaria fue trasladarme de la casa al trabajo y viceversa, no salía con amigas o amigos, salvo cuando salíamos juntos con Marco Antonio. Él llegó a conocer a todas las personas que interactuaban conmigo en el trabajo respecto de los cuales me daba consejos, y desconfiaba de los desconocidos que se me acercaban para conversar.

En ese contexto Marco Antonio, por el año 2006, aproximadamente, comenzó a hacerse cargo de todo lo que estuviera relacionado con compras, pagos, manejo de dinero con absoluta libertad. Como dije Marco no trabajaba y tuvo un emprendimiento en la minería (cobre y oro) que yo siempre apoyé porque deseaba que surgiera y fuera exitoso. Nunca me entregó detalles del emprendimiento, pero siempre me dijo que si el negocio resultaba sería un gran negocio. Una de las características que hoy reconozco de Marco Antonio es que tenía la tendencia a no darle importancia a las cosas materiales, nunca pensó en ahorrar para el futuro y yo nunca se lo hice ver, pero, por otro lado, le encantaba la buena vida y los lujos y formar parte de un entorno social de contactos.

Hoy me arrepiento mucho no haberme dado cuenta que debía ser cuidadosa y estricta con la administración de mis recursos, sobre todo porque hoy estoy sin trabajo y mi madre que padece de alzheimer y depende de mí. Desde el punto de vista económico yo fui el soporte de la familia. Su negocio en el ámbito minero fue puro gasto y nunca prosperó como esperábamos. No obstante, yo siempre lo apoyé económicamente y nunca le pedí explicaciones, por lo que yo no tenía conocimiento del detalle de tales negocios.

Recuerdo que cuando llegó la pandemia me dijo que todo se había estancado, que el mundo entero se estaba paralizando así que el negocio no resultaría en los tiempos previstos. Los gastos que se habían realizado más la mala administración de Marco Antonio eran excesivos y mi sueldo empezaba a no alcanzar para cumplir con todos los compromisos que se habían generado por su negocio minero. Yo estaba copada con mis créditos bancarios y los bancos no le prestaban dinero porque él nunca trabajó. Fue entonces que, aproximadamente el 2019, me comunicó que para obtener liquidez y arreglar los asuntos económicos comenzaría a factorizar mis cheques, ante lo cual, como siempre, no pregunté donde, con quién, cuánto, ni ningún detalle de lo que haría Marco Antonio. Nunca me preguntó ni informó de nada de lo que hacía con los cheques que factorizaba y yo nunca le pregunté. Solo observé que todos mis ingresos apenas cubrían las deudas que se habían generado, mientras él operaba con la bicicleta del factoring, para cubrir los gastos de la actividad que desarrollaba.

En general Marco Antonio era muy persuasivo y entusiasta con sus ideas, razón por lo cual yo estuve de acuerdo, porque tenía fe en que sus negocios iban a resultar y de verdad siempre quise que le fuera bien. Un día, no recuerdo bien, pero creo que fue al final del año 2019, me avisó que lo estaban investigando penalmente. Mi primera reacción fue de incredulidad, pensé que estaba exagerando o decorando el tema, muchas veces agrandaba las cosas, era una persona grandilocuente, pero luego cuando me di cuenta de que era cierto, sentí sorpresa, luego rabia, pero nuevamente terminé apoyándolo. Siempre lo entendí y lo apoyé, porque él era muy persuasivo.

Recuerdo que le pregunté por qué lo investigaban y me dijo que estuviera tranquila, que no había nada indebido y que confiáramos en la justicia. Esa misma semana me acompañó al Canal 13 para dar explicaciones por el caso penal. En esos momentos Marco Antonio me decía que todos los problemas financieros pasarían, que él lo iba a arreglar y que mientras yo siguiera trabajando con absoluta normalidad. Como siempre esa actitud me animaba, pero a veces amanecía muy angustiada y sentía que de un momento a otro todo mi trabajo se perdería.

Cuando la investigación penal se hizo noticia, tuve que hablar públicamente apoyando a mi marido, pero a esa altura yo tenía claro que Marco Antonio no había actuado bien conmigo. Sentí que había despertado de un sueño y estaba muy decepcionada de su comportamiento, me había descuidado a mí y al proyecto en común. No era la persona que yo había conocido. Todo esto coincidió con el término del programa matinal donde trabajaba, en noviembre de 2021.