Tonka Tomicic y Amaro Gómez-Pablos hablan de todo: “Nos gustan los debates, no buscamos el choque por el choque”

Hace un mes el matinal Bienvenidos de Canal 13 adoptó la modalidad de teletrabajo para hacer frente a la pandemia por coronavirus, con gran parte del equipo operando desde sus hogares y un mínimo de personas en el estudio. Y hace tres semanas, sus animadores, Tonka Tomicic y Amaro Gómez-Pablos, se han turnado para que uno solo de ellos esté en el estudio, y el otro en un móvil desde su hogar.

"Esta semana yo estoy en el set, y así el equipo se ha dividido", dice Tomicic a La Tercera PM. "Ha sido un desafío y siento que lo hemos sorteado muy bien como equipo de trabajo", continúa, y "el premio que hemos tenido en cuanto a números en rating nos hacen sentir que estamos haciendo un buen trabajo".

Bienvenidos.

Pese a la compleja modalidad de trabajo, el matinal ha logrado buenos resultados de sintonía, con jornadas que incluso bordean las dos dígitos de rating, como ocurrió el viernes pasado o el lunes de esta semana, con promedios de 9,8 y 9,7 puntos, respectivamente.

Considerando el mes de marzo, lo que coincide además con el arribo de Gómez-Pablos al matinal -tras la salida de Martín Cárcamo en diciembre-, Bienvenidos promedió 6,5 puntos de rating, apenas por debajo del matinal de Mega, Mucho gusto, que promedió 6,6 unidades en el mismo periodo. Ambos, además, a una breve distancia de Contigo en la mañana, de CHV, que lideró el mes con 7,1 puntos. Y en lo que va de abril los intervalos son aún más estrechos: hasta el lunes, el matinal de Canal 13 promedió 7,3 puntos de rating, mismo resultado que obtuvo Mega en ese horario, quedando nuevamente en un peleado segundo lugar tras el matutino de CHV -8,0 unidades promedio-.

El matinal ha tenido buenos resultados en una competencia muy peleada en la franja. ¿Ven el horario matinal como el más importante de la TV hoy en día?

Amaro Gómez-Pablos: A mi me encanta cuando logras conciliar rating con contenido. No es una ecuación fácil en la TV pero creo que hoy es más necesaria que nunca, con lo que ocurre con el estallido social, que se mantiene como un mensaje latente, lo que ahora ocurre con la pandemia, y creo que cuando tienes 5 horas de tv en vivo, casi un tercio de la programación de Canal 13, tienen una responsabilidad que cumplir y a mi lo que me alegra en el alma es que hemos podido conciliar eso con creces y los números lo avalan.

Tonka Tomicic: Los matinales en general y particularmente nosotros, siento que por la cantidad de horas que estamos al aire y por las temáticas que tocamos, que además de movilizar los contenidos y las líneas editoriales del canal, nos transformamos en un eje estructural del canal. De lo que hacía referencia Amaro, yo le sumaria un extra que a mi me gusta mucho que a veces olvidamos, que es la compañía, es estar en este público que por la situación que estamos esta mucho mas quieto por el Covid-19, y la compañía pensando en todas las personas que se encuentran solas, y que estaban solas desde antes y que quizás hoy tiene más visibilidad, como los adultos mayores.

La presencia de políticos en los matinales ha sido tema, y de alguna forma Bienvenidos fue precursor de eso con la dupla Francisco Vidal - Joaquín Lavín ¿Cómo ven esa situación?

AGP: Yo trabajaba en radio El Conquistador donde Vidal y Lavín ya eran un probado aporte, y creo que la ecuación funciona también en TV porque son de veredas opuestas y sin embargo en un Chile tan crispado pueden mantener una conversación perfectamente civilizada de contrastación de puntos de vista, y creo que eso es un gran aporte. Al margen, los ediles también cumplen una función práctica porque son cables a tierra y creo que el poder tenerlos, y poder tener un edil como Lavín que tiene además la llegada que tiene y el liderazgo que se ve reflejado en las encuestas, me parece que también es importante. Me encanta en Bienvenidos que se intercambien buenas ideas.

TT: Comparto las palabras de Amaro, los alcaldes son la voz de sus comunidades, en nuestro programa y cada vez que la contingencia así lo ha necesitado, hemos estado con diferentes alcaldes, obviamente con los alcaldes de la capital es mucho más fácil porque salimos al aire todos los días desde acá de Santiago, pero cuando ha sido necesario un contacto telefónico con un alcalde de región, hemos estado con ellos también. La dupla Lavin-Vidal claro, pioneros fuimos con ellos con una apuesta que comenzó en la radio y que comenzó en 2018, y eso en paralelo a estas visitas de alcaldes y políticos cuando la contingencia lo ameritaba para entregar información fácil. Nuestro espíritu es hacer un programa ciudadano, que sintonice con el público.

En esa línea, ¿qué opinan de los cuestionamientos acerca de invitar a personas de puntos de vista o sectores muy extremos, como por ejemplo lo que pasó con Alberto Plaza? ¿Cómo ven la responsabilidad de los matinales en el ítem invitados?

AGP: Yo creo que en general se opta por un abanico de distintas perspectivas y puntos de vista en el marco de una tolerancia, en el sentido de poder dialogar con otros, creo que eso es lo fundamental, ese es el desde y creo que justamente, como en Lavín y Vidal eso se retrata muy bien. Me gusta muchísimo cuando se da esa contrastación de perspectivas en el marco de esa educación cívica que supone escuchar a otro. Cuando empiezas a tener dogmatismos pues no, yo creo que en general eso es lo que hay que tratar de evitar, sobre todo en un Chile tan crispado.

TT: Sí, nos gustan los debates, pero nuestro foco es constructivo absolutamente. Nos interesa llegar a puerto con soluciones concretas, o ideas mancomunadas cuando así el tema lo amerite, no buscamos el choque por el choque, no es el espíritu de nuestro programa. Pese a que hay situaciones y momentos en que claro, Chile estaba yo creo antes de esta pandemia muy polarizado, hoy siento que las diferencias políticas desde hace un mes y medio atrás no son tan drásticas. Hoy finalmente estamos buscando un punto de encuentro porque sabemos, y nuestros mismos invitados lo han hecho saber, que si no nos unimos y no buscamos la fuerza entre todos, no vamos a poder salir adelante, entonces Bienvenidos es el reflejo de lo que pasa en Chile y es esa la sensación con la que está el país.

¿Cómo ha sido este cambio de compañero? ¿Ha extrañado a su antiguo partner, y qué rescata de su nuevo colega de labores?

TT: Parece que mi debilidad son los rubios, pero en mi casa tengo un moreno (ríe). Sabes, Amaro usó un concepto, los matinales son una maratón, y una posta también, son programas de largo aliento diarios y van haciendo historia de muchos años también, y es imposible pensar que vamos a perpetuarnos en esos roles por toda la vida. A Martin no lo extraño porque lo veo, ahora virtualmente nos conectamos siempre, y él tomó una decisión personal y profesional, su sueño particular y saltó a llenar ese espacio que necesitaba y eso lo aplaudo. Amaro desde que llegó el primer dia fue como si hubiésemos trabajado desde hace mucho tiempo. Nos conocíamos desde TVN por supuesto, pero cuando entramos ese día al set, hablamos un poco, nos reimos, partió el programa. Uno ya sabe cuando todo resulta ligero, no tiene obstáculos, en sutilezas. Son miradas, tiempos, compartir información, con qué vas tú, con qué voy yo, y ya ese primer día, mi sensación, y yo me quedé con eso, es como si hubiéramos trabajado desde hace mucho tiempo juntos.

AGP: Qué gusto. Gracias...

TT: De verdad, me encanta que trabajemos juntos, creo que Amaro es un tremendo aporte, como profesional, como persona qué decir, y creo que es solo ganar: el equipo ganó, yo como profesional también aprendo mucho de él todos los días, y creo que gana el público absolutamente.

Y Amaro, ¿cómo se ha acomodado al formato matinal?

Al principio debo admitir que era prejuicioso, y en mis primeras conversaciones con José Miranda, director de programación, y con Max Luksic (director ejecutivo del canal), un poco reticente. Cuando ellos me hicieron ver cuáles eran los lineamientos editoriales y lo mucho que había cambiado además el concepto del matinal adaptándose a estas nuevas coyunturas en Chile, me generó un gran interés, y lo cierto es que me doy cuenta que estaba rotundamente equivocado. Primero porque además aprender a llevar el ritmo, los tiempos, la agilidad mental que requiere cinco horas de televisión y estar alerta, es extraordinario. Pero estar todos los días con Tonka y viendo cómo además lleva muy bien la batuta y la lleva muy generosamente, cosa que hay que tambien destacar. Hay una dimensión humana y una sensibilidad que tiene Tonka que me encanta, es generosa lo digo, no porque esté al otro lado de la línea, sino porque lo pienso de verdad, esa generosidad es importante destacarla porque el mundo de la tv puede ser muy mezquino y no es para nada el caso.

Considerando que el formato es tan intenso, ¿se ha sentido agotada de encabezar el programa?

TT: Lo que pasa es que el formato ha mutado, lo que ha hecho que se vuelva una aventura en su transformación. O sea, pensar en cómo era un matinal hace dos años atrás es una locura, no tienen nada que ver pero porque bueno, Chile ha cambiado y el matinal es el reflejo también del sentir ciudadano y mientras más uno esté al día con lo que pase en el país, más sintonía existe, sintonía no de números, sino de conexión con el público y el desafío es estar al dia. Pero para mi ha sido una aventura absolutamente, el hecho de vivir este desafío a mi me ha seducido y ha sido una inyección de energía para continuar, para evolucionar.

¿Cómo manejan las redes sociales, donde a veces las críticas son tan duras?

AGP: Yo la crítica constructiva, sea positiva o negativa, la considero en un cien por ciento, y me parece importante hacerlo. Dicho eso, creo que Twitter también ha tenido una evolución y tienes a gente que verdaderamente no aporta, son haters, cuando no idiotas, y ahí sí que ya no respondo. Hay un desde, como en la vida, de civilidad y si quieres conversar, conversamos. Si lo único que quieres es escupir la verdad no me voy a poner al frente porque sería tonto de mi parte.

TT: Tal cual. Creo que siempre hay que diferenciar entre la crítica constructiva a la hormonal, como le llamo yo, creo que más en la situación que estamos viviendo hoy, tiene que ser una oportunidad para sacar lo mejor de cada uno de nosotros. Frente a lo que estamos viviendo que personas toquen esa tecla cae por su propio peso. Para mi no va, menos en los tiempos que corren en Chile y el mundo, no me quedo con eso, paso, porque siento que debatir es interesante, tener diferencias de opinión también, suma, pero descalificar sin argumentos habla mal de la persona de donde surge el mensaje.

Es complejo hablar de proyectos hoy en día, pero ¿hay posibilidad de verla en otros horarios además del matinal? ¿En qué quedó el programa Atrevidas, que haría con Raquel Argandoña y Francisca García-Huidobro?

TT: La verdad es que estamos volcados al Covid-19, no solamente el matinal por contenido sino que el canal, imagina que estamos trabajando todos a media máquina en número de personas, diversificando la forma de trabajo. Pensar en nuevos proyectos me parece que ni yo he pensado… Bueno el canal imagino está visualizando los próximos semestres y lo que puede pasar incluso en 2021. Yo estoy muy contenta en el matinal, creo que es el mejor lugar donde hoy se puede estar y trabajar en televisión. Hay pocos programas en vivo aparte de los matinales, hay pocos programas donde puedas pasar por tantas emociones, entonces creo que es la mejor ventana con la que te puedes conectar con el público y viceversa. Estar cinco horas al aire hoy me parece que es una oportunidad, es una responsabilidad, y también es un privilegio como comunicador. Es bueno también ir siguiendo lo que está pasando, no te puedes casar con un proyecto y seguir obtusamente que quieres salir al aire con algo cuando las cosas están cambiando. Creo que hay que mutar como está mutando Chile y el mundo y conectar con el público, y buscar las formas de sacar al aire programas y contenidos que tengan que ver con lo que estamos viviendo.

Tomicic y la situación de su madre

El lunes pasado, el Ministerio de Salud confirmó dos casos de coronavirus en la residencia para adultos mayores Senior Suites, emplazada en Las Condes. Ese mismo día Tomicic estaba al aire en el matinal, y se enteraba por los medios de esta información, que la afectaba directamente por tener a su madre en dicho recinto.

“Nosotros tenemos la oportunidad de tener a nuestra mamá, que tiene una enfermedad, en ese lugar, donde sentíamos que tenía todo el cuidado, la preocupación y el cariño para ella que nosotros no podíamos asumir como hijas”, cuenta la conductora de TV.

“Hubo un brote donde ella se encontraba y la tuvimos que sacar de emergencia”, explica.

La animadora detalla: “Estaba acá en el programa el lunes y empiezo a ver las noticias y me acerco a los dos doctores, al doctor Rivera y al doctor Molina, les digo ‘pasa esto, mi mamá está en este lugar, hay un brote’, y me recomendaron si podíamos sacarla inmediatamente, así que la sacamos inmediatamente porque nuestra madre, así como imagino quienes tienen a su mamá con vida, es lo más importante. La adoramos, la queremos, estamos eternamente agradecidas por todo lo que hizo por nosotras y se merece estar en el lugar más seguro en una situación tan difícil, así que la sacamos y por el momento está bien, y hay que esperar la cuarentena para que ojalá no se haya contagiado. Ahora está bien, está súper bien”.