Un joven agredido y una mesa de trabajo con locales nocturnos: Bitácora de una violenta noche en Sala Gente

Para Cristian Belin Huerta (18) era un gran panorama: pasar el Año Nuevo junto a sus tres mejores amigos en la discoteca Sala Gente era lo necesario para celebrar el cierre de su etapa escolar y alistarse para el ingreso a la carrera de Ingeniería Comercial. Pero, el desarrollo de la noche ofreció otra cosa.

La jornada comenzó bien. A las 1.20 de la madrugada los jóvenes llegaron al recinto, luego de que uno de los papás del grupo los fuera a dejar. Allí se encontraron con gente, bailaron y compartieron durante buena parte de las primeras horas del 2023.

Ya a las 5.30 de la madrugada la noche comenzó a ponerse más áspera. Alguno de los participantes del evento buscaban dónde continuar la fiesta, otros esperaban locomoción para irse a sus casas y, otros, se enfrascaban en más de una discusión. Y ahí estaba Cristián.

Fuera de la discoteque, según los antecedentes recabados por la Fiscalía Oriente y la PDI, en el estacionamiento empezaba una discusión entre dos grupos. El altercado subió de tono y ahí aparecieron los golpes.

Cristián sacó la peor parte. Producto de los golpes cayó al suelo, azotando su cabeza contra el pavimento. Algunas personas lo intentaron ayudar. pero estaba muy herido, por lo que fue necesario el auxilio de una ambulancia.

Dada la gravedad de las lesiones, a las 7.00 de la mañana, en Peñalolén, el padre de Cristián recibió una llamada de parte de una amiga del joven para informarle de que su hijo había sido brutalmente agredido. “¡Le pegaron y está mal!”, le advirtió en un tono de preocupación.

El joven fue llevado al Hospital del Salvador, pero no había lugar para atenderlo, por lo que tuvo que volver al sector oriente de la capital, esta vez a la Clínica Alemana. El primer informe médico indicó un TEC cerrado grave, una contusión en el cráneo con riesgo vital y posibles secuelas.

“No están claros todavía los hechos, ese día apareció la Brigada de Homicidios que hicieron el parte policial también. No he tenido contacto con la fiscalía, sí con la PDI he tenido un poco más de contacto, con algo de información, pero no mucha, es algo que está en desarrollo”, cuenta Cristian Belin padre.

No hay claridad del origen de la discusión, pero las cámaras de la Municipalidad de Las Condes, que fueron entregadas a Fiscalía, captaron los hechos. Precisamente la edil de esa comuna afirmó que fue una “pelea” lo que pasó esa noche de año nuevo y que provocó la agresión a Cristian Belin.

Este concepto coincide con un informe policial de lo ocurrido, donde se informa que fue un homicidio frustrado tras una riña-

Por su parte, Andrea Contreras, fiscal de flagancia Oriente explicó que están trabajando con la Brigada de Homicidios de la PDI para dar con el paradero del agresor. Para eso, se están realizando diligencias en torno a las cámaras de seguridad que había en el sector y también tomando declaraciones a quienes asistieron al evento.

Más inspectores y una reunión clave

Para evitar este tipo de situaciones, la Municipalidad de Las Condes realizará una reunión con los representantes de Sala Gente y sus pares de Centro Parque y el centro de eventos, La Rubia.

Según cuentan desde el municipio, la idea es potenciar el trabajo preventivo en las afueras de los recintos para evitar peleas y situaciones que puedan derivar en hechos de mayor gravedad.

La alcaldesa de Las Condes, Daniela Peñaloza, explicó que “nuestras cámaras municipales captaron todas las imágenes de la pelea, que están a disposición de la Fiscalía para que pueda realizar la correcta investigación, así también los equipos de psicólogos están acompañando a la familia de este joven, cuyo estado de salud sigue siendo crítico. Vamos a reforzar la presencia del 1402, de los inspectores y también de las patrullas alrededor del lugar donde ocurrieron estos hechos”.

Cristian Belin actualmente está en la Unidad de Cuidados Intensivos a la espera de una pronta recuperación. “Va evolucionando, saliendo del riesgo vital, esperando su recuperación” afirma el padre del joven.