Una jueza, un académico de la UC, la abogada jefe de Monsalve y el actual subrogante: quiénes compiten por “el trono” de la Defensoría Penal Pública

Hace 1 hora Tiempo de lectura: 6 minutos

Hace cinco meses que la institución, encargada de brindar defensa a quienes no optan o no pueden pagar un abogado privado, está descabezada. Esto, luego de que el Presidente Gabriel Boric decidiera no renovar al penalista Carlos Mora, quien había sido elegido por el gobierno anterior. Ahora, en manos del Ministerio de Justicia ya está la "cuaterna", es decir los cuatro candidatos, de más de 20, que pasaron los exámenes del Servicio Civil. Al interior del organismo aseguran que corre con ventaja la actual defensora regional de Santiago, Daniela Báez, por su cercanía a La Moneda, aunque la " gran sorpresa" la dio Pablo Carvacho, un profesor de "tomo y lomo".