Viktor Dudar, el periodista ucraniano que falleció luchando contra los rusos en el frente de batalla

“Recuerdo despertándolo a las 5:30, ¡Levántate! ¡La guerra ha comenzado! Me abrazó con fuerza, diciendo que todo estaría bien. Luego empacó la mochila, llamó a algunos amigos y fue a la unidad militar”. En un posteo en Facebook, la periodista ucraniana Oksana Dudar recordó que su esposo fue al frente el primer día de la ofensiva a gran escala de Rusia contra Ucrania. Ahora el famoso periodista de Lviv, Viktor Dudar, se cuenta entre las bajas ucranianas en el campo de batalla.

Dudar falleció durante los combates con las fuerzas de ocupación rusas en el sur de Ucrania. “Dudar murió cerca de la ciudad de Mykolaiv durante los combates con las fuerzas rusas”, dijo el asesor del Ministerio del Interior de Ucrania, Anton Gerashchenko.

“Sinceras condolencias a su esposa Oksana, hija Sofía, familia, parientes, amigos y todo el pueblo ucraniano”, comentó Oleg Volskyy, jefe de la Comunidad Territorial Unida de Zhovkva, la ciudad natal de Dudar. Las autoridades de Zhovkva declararon tres días de luto y las banderas azul y amarilla ondearon a media asta. “Perdimos a uno de los mejores. Eterno recuerdo al Héroe”, dijo Volskyy sobre Dudar, quien deja una viuda y una hija.

Según la agencia de noticias Interfax-Ukraine, Dudar se alistó el primer día de la invasión rusa a Ucrania el 24 de febrero, después de haber combatido ya como voluntario en la región del Donbás (este de Ucrania) en 2014 y 2015.

Durante mucho tiempo, Dudar trabajó en Chernivtsi como periodista para el periódico Molodyy Bukovynets. En 2014-2015, se ofreció como voluntario y luchó en la 80ª Brigada de Asalto Aéreo. Posteriormente, se convirtió en reservista y trabajó para el periódico Express de Lviv.

Según el periodista de Express, Bohdan Kufryk, Dudar fue periodista a tiempo completo durante más de 10 años y en Express realizó investigaciones periodísticas y cubrió temas militares hasta el último día. Se había mudado a vivir a Lviv desde Bukovyna.

Funeral de Viktor Dudar e Ivan Koverznev, militares ucranianos asesinados durante la invasión rusa, en Lviv, el 8 de marzo de 2022. Foto: Reuters

La muerte del periodista fue lamentada por el Sindicato Nacional de Periodistas de Ucrania. “Es muy triste que la comunidad periodística esté perdiendo verdaderos patriotas y profesionales debido a las acciones agresivas de los ocupantes rusos”, señaló el organismo en un comunicado.

El deceso de Dudar también fue lamentado por su amigo Yuri Koverznev. “Vitya fue enterrado hoy (martes). Una vez, en una cálida tarde de agosto, estábamos sentados en un banco cerca de la entrada de Chernivtsi, bebiendo cerveza y discutiendo sobre la guerra en Georgia. Yo estaba asombrado (entonces) por los hechos en Tsjinvali (capital de Osetia del Sur), y Vitya me dijo una frase que aún recuerdo: ‘Yurka, si esto comienza en nuestro país, voy a ir a la vanguardia. Lucharé por Ucrania, porque soy ucraniano y así debe ser’”, escribió Koverznev en Facebook.

“En ese momento me pareció que esto era una bravuconería y que no podía existir tal cosa en absoluto... Pasó a la vanguardia en 2014 y ahora. Lo enterraron hoy (martes), y todavía no puedo encontrar las palabras”, comentó.

Dudar es el segundo comunicador ucraniano muerto en el actual conflicto entre Rusia y Ucrania, pero el primero en la línea del frente. Evgeny Sakun, camarógrafo del canal Kiev Live TV, falleció el 1 de marzo tras el ataque con bomba contra la torre de radio y televisión de Kiev, según informó Reporteros Sin Fronteras (RSF).

“Lamentamos su pérdida y estamos investigando las circunstancias de su muerte. Atacar a los periodistas es un crimen de guerra”, indicó en Twitter la ONG, dedicada a la defensa de la libertad de prensa. El servicio Estatal de Emergencias ucraniano indicó este en su página de Facebook que en ese bombardeo ruso fallecieron cinco personas y otras cinco resultaron heridas.

“Fue un placer trabajar con él”, dijo en Twitter sobre Sakun una antigua compañera suya, Olga Tokariuk, periodista en Kiev e investigadora en el Center for European Policy Analysis.