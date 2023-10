Crisis del dólar y cruces marcan el inicio de la última semana de campaña presidencial en Argentina

La impresión, comentan analistas a La Tercera, es que cualquier cosa puede pasar. Así de incierto se vislumbra el panorama en Argentina en vísperas del 22 de octubre, fecha en que el electorado del país vecino votará para renovar a la mitad del Congreso nacional y gobernadores, así como otros cargos provinciales y municipales. Pero más importante, y donde menos certezas hay de momento, para elegir al próximo presidente de la República.

La penúltima semana previo a los comicios vino cargada con polémicas, ataques cruzados y nuevas encuestas, y también las últimas previo a la veda legal. También estuvo marcada por las consecuencias y reacciones al debate final, además de polémicas como el caso Insaurralde, que salpicó al mundo kirchnerista.

Los candidatos presidenciales de Argentina, Sergio Massa, de Unión por la Patria, Patricia Bullrich, de Juntos por el Cambio, y Javier Milei, de La Libertad Avanza. Foto: REUTERS.

Pero, quizás el más importante de los eventos, llegó el martes, cuando el dólar blue superó la simbólica marca de los 1.000 pesos argentinos.

La oposición de Juntos por el Cambio y su candidata, Patricia Bullrich, apuntó al ministro-candidato del oficialismo, Sergio Massa, como el responsable. Este disparó contra quien ve como su rival en segunda vuelta, Javier Milei, de La Libertad Avanza, por incentivar la salida de plazos fijos y asegurar que el peso local “no vale ni como excremento”. Y Milei lanzó la pelota de vuelta al ministro de Economía de Alberto Fernández.

Bullrich, que se mantiene en el tercer lugar de la mayoría de las encuestas, pero relativamente cerca de Massa, aprovechó y también se lanzó contra el siempre polémico Milei. Se está jugando las últimas cartas previo a una semana que será definitoria para el destino de Argentina.

La candidata presidencial Patricia Bullrich habla durante el debate presidencial del 1 de octubre de 2023. Foto: REUTERS.

Consultada por los escenarios que se abren, la politóloga y directora de la Escuela de Política y Gobierno en Pontificia Universidad Católica Argentina, María Lourdes Puente, respondió que ver a una semana de distancia “apela a una capacidad de adivinación que no tengo”, puesto que “la sociedad argentina está muy difícil de medir, sobre todo porque quienes finalmente inclinan la balanza no quieren contestar encuestas ni están en las ‘burbujas’ de redes sociales donde circula la información política”.

Una semana intensa

El domingo pasado, los cinco aspirantes a llegar a la Casa Rosada se enfrentaron en el último debate previo a las elecciones. Allí, Bullrich, a diferencia del primero, salió más fortalecida que en el anterior, donde numerosos analistas no dudaron en destacar su bajo desempeño en temas como economía, eje de las preocupaciones en el país. Pero el segundo inició por seguridad, su punto fuerte. Y en el comando de la exministra de Seguridad del expresidente Mauricio Macri no escondieron su alegría por el trabajo, detalló La Nación.

En aquel momento, iniciaba la penúltima semana de campaña, y necesitaban de un aventón fuerte para que no decayeran los ánimos. Por semanas ronda los 20 puntos en la intención de voto, relegándola al tercer lugar.

Según el periodista y director de Semanario Parlamentario, José Ángel Di Mauro, “las encuestas indican que Milei tendría asegurado un lugar en la segunda vuelta, y eso no creo posible que esté en discusión. Y a los otros dos peleando por un lugar en el balotaje”, planteó a La Tercera.

“El único cambio que podría llegar a darse sería que, producto de la espiralización de la crisis, Massa termine cayéndose del todo en las encuestas, o los números de Milei se disparen de modo tal de quedar a las puertas de ganar en primera vuelta”, agregó.

Simpatizantes de Javier Milei sostienen billetes de dólar con su rostro, durante un acto de campaña en Buenos Aires. Foto: REUTERS.

Otros dos frentes abren los escenarios posibles. Por un lado, la delicada situación económica, y por el otro, los sucesivos escándalos en la vereda de Massa. Sobre esto último, la gente de Bullrich espera que dañe lo suficiente como para dejar al ministro-candidato fuera del balotaje.

El segundo factor estalló el martes, cuando un dólar se convirtió en el equivalente a 1.000 pesos argentinos. Las consecuencias políticas, sin embargo, hicieron crujir la relación entre Sergio Massa y el Presidente Alberto Fernández. Este último interpuso durante el miércoles una demanda en contra de Milei sin consultar con el candidato, amo y señor de la comunicación y el trabajo de campaña.

Tanto Fernández como su número dos, la vicepresidenta Cristina Kirchner, han destacado por un inusitado silencio durante el periodo eleccionario, incluso cuando las cifras inflacionarias siguen creciendo. En agosto, llegó al 12,4%; septiembre registró un índice del 12,7%; y para octubre, economistas ya pronostican un alza mayor, detalló Clarín.

El lunes, el libertario dijo que “el peso no vale ni como excremento” y recomendó a los ahorristas sacar sus plazos fijos de los bancos el mismo día en que la corrida del dólar ocurrió, consignó el mismo medio. En ese contexto, Fernández presentó una demanda por “intimidación pública”.

Milei, en tanto, no esperó para contraatacar asegurando que “el kirchnerismo está intentando ensuciar el proceso electoral”, y que el gobierno estaría intentando “proscribir a la fuerza política más votada de las elecciones de agosto porque saben que estamos a pocos puntos de ganar en octubre y de terminar con su gobierno de delincuentes para siempre”.

Lejos de arrepentirse, el libertario refrendó sus palabras y descartó el llamado a la “responsabilidad” que los bancos hicieron. “Transpiran socialismo, con nuestro modelo van a tener que laburar en serio, no de apéndice del Gobierno”, dijo sobre los entes financieros. “Decirles a los argentinos que se queden en pesos es condenarlos a la más absoluta de las pobrezas”, añadió, según el sitio La Política Online.

El presidente argentino, Alberto Fernández, choca el puño con el entonces congresista Sergio Massa, el 14 de noviembre de 2021. Foto: AP.

La demanda de Fernández no cayó nada bien en el comando de Massa, advirtieron cercanos al ministro-candidato a La Nación. “Pone en escena a Milei cuando estábamos recuperando, y encima no soluciona el problema”, dijeron. El círculo del mandatario defendió a Fernández al recordar que “es el Presidente y puede hacer lo que quiera”.

Massa incluso llamó a los candidatos que pasen al balotaje que se sometan a una prueba psicológica, en clara referencia al diputado libertario. “Me están descalificando porque a alguna persona se le ocurrió criticarme por pensar distinto, porque no adhiero a la agenda 2030, no adhiero al marxismo cultural, no adhiero a lo políticamente correcto y respeto a la matemática, a la lógica”, respondió el economista.

Según Di Mauro, en caso de imponerse, la propuesta de Milei implica “soluciones mágicas que parten desde una impracticable dolarización, por múltiples razones: 1) No hay dólares para ponerla en marcha; 2) Nadie nos va a prestar los dólares necesarios con nuestros terribles antecedentes; 3) Milei no tendrá la mayoría parlamentaria necesaria para ratificar un cambio de moneda; y 4) La Constitución Nacional claramente lo prohíbe”.

El pronóstico de los sondeos

Las encuestas, que se vieron seriamente golpeadas al subestimar el desempeño en las primarias del candidato de La Libertad Avanza, ahora coinciden en un escenario: el también diputado debería encabezar el resultado. Más allá de eso, es adentrarse en un futuro difícil de dilucidar.

Si bien la mayoría de los sondeos continúa mostrando como improbable una eventual victoria en primera vuelta de Milei, tampoco se puede catalogar como imposible. Di Mauro señaló a este medio que lo ve “posible, pero sinceramente, es poco probable”.

Complementó la idea Puente, que dijo que “en el círculo rojo asociado al poder y la sociedad más informada, hay una sensación de victoria de Milei, incluso en primera vuelta, pero es el mismo espacio que antes de las primarias decía que estaba estancado, tanto en sensación como en números de encuestas”. Para la politóloga, “los escenarios están todos abiertos”, sincera.

Milei y Massa durante su despedida tras el debate del 1 de octubre. Foto: REUTERS.

En general, las encuestas mantienen el escenario que por semanas han levantado. Milei liderando, pero sin alcanzar los 40 puntos y los 10 de distancia con sus contendores para ganar en primera vuelta. El segundo lugar, y el pasaje al balotaje del 19 de noviembre, quedaría en manos de Massa. Pero algunos –los menos, vale decir– vaticinan un panorama inverso, con Bullrich sobrepasando al candidato oficialista.

CB Consultora Opinión Pública, en su sondeo realizado entre el 9 y el 11 de octubre, posicionó a Milei primero, con un 29,9% en la intención de voto; muy de cerca lo sigue Massa, gracias a un 29,1%; y más lejos Bullrich, quien llegaría al 21,8%.

En cambio, Fixer Asuntos Corporativos aleja mucho más al libertario. El trabajo de campo lo realizaron entre el 2 y el 5 de octubre, entre el primer y el segundo debate, y dan a Milei obteniendo el 34,3% de los votos. Más lejos, Massa llegaría al 26,1% y Bullrich le pisaría los talones con el 25,4%.

Ejemplo inverso es la encuesta DC Consultores, que puso a Bullrich en el segundo lugar. Vale decir que, en un reciente sondeo, le fue mal. Falló en su predicción en Mendoza al vaticinar un triunfo ajustado de Omar de Marchi. Venció Alfredo Cornejo por más de 10 puntos.

Di Mauro toma cierta distancia de las herramientas de medición social. “Las mismas encuestas que no vieron venir al fenómeno Milei, que erraron de tal manera que el día previo a las primarias, tenían al libertario entre 9 y 15 puntos más abajo… Así que: ¿con qué criterio hoy se sostiene que Milei lleva una gran ventaja y que Massa, como dicen, está consolidado en el segundo lugar?”, se preguntó.

Una persona disfrazada de pato sostiene una bandera argentina durante el acto de cierre de campaña de las primarias de Juntos por el Cambio, el 7 de agosto de 2023. Foto: REUTERS.

“Así como las encuestas han perdido credibilidad y son tan solo un orientador calificado, las mismas son utilizadas decididamente para instalar sensaciones. Y eso se está viendo muy claramente en esta instancia del proceso electoral en la Argentina, sobre todo en lo que respecta a las posibilidades del oficialismo”.

Independiente de los sondeos, y con miras a un hipotético gobierno libertario, el periodista dijo a La Tercera que “pocos imaginan a Milei terminando sus cuatro años de mandato. Yo no me anoto entre los muchos que hablan de ‘no más de cuatro meses’, pero sí creo que será clave cómo llega a las elecciones intermedias. Si le va mal en ellas, no veo cómo podría transitar los dos años siguientes”.

Consultada sobre los principales desafíos en el horizonte, María Lourdes Puente señaló que destaca “la inflación, la deuda y el comercio exterior, por los dólares. Pero todo esto son los síntomas. La realidad es que el reto de la Argentina es acordar un modelo de desarrollo sostenible en el tiempo, no importa quién gobierne”. Y cerró: “Hay potencial, pero necesitamos generar reglas de juego claras y confiables para que argentinos y argentinas puedan crecer, ahorrar, invertir y desarrollarse”.