Crítica gastronómica de Don Tinto: Comedor Central, una agradable pausa

Por Álvaro Peralta Sáinz, cronista gastronómico

Después de caminar por algunas de las calles peatonales del centro -en las que abunda el comercio ambulante- y atravesar la Plaza de Armas justo en el momento en que carabineros a caballo controlaba algunas escaramuzas, la verdad es que fue casi como llegar a un oasis el instalarme en la bien protegida terraza de este restaurante ubicado en el remozado Portal Bulnes. Eran ya pasadas las 15:00 así que el hambre arreciaba, y fuerte, por lo que revisé la carta y ordené de inmediato: Pollo al curry atomatado con arroz verde al cilantro ($8.900), una copa de Sauvignon Blanc Veramonte ($3.000) y una botella de agua sin gas ($1.900).

El agua y el vino llegaron rápidamente, ambos fríos, lo que se agradece porque la temperatura era alta. Extrañé que no pusieran pan o algo similar junto a los cubiertos, pero como mal no me viene saltarme esos carbohidratos no dije nada.

Muy pronto también llegó el plato ordenado. Grande y contundente, con una buena cantidad de pollo cortado en cubos grandes y mezclado con una salsa más bien rústica de tomates (con algunos trozos incluso de esta hortaliza), muy bien condimentada con una variedad de aliños que, sin tener nada de picante, tenía un sabor increíble. Ligero y penetrante a la vez, con una clara predominancia de la cúrcuma. Además, los cubos de pollo estaban jugosos por dentro y bien impregnados de la salsa por fuera. ¿Y el arroz? También servido generosamente (tuve que pedir una copa más de vino), cocinado en su punto justo y suavemente aromatizado con el cilantro. Rico para comerlo incluso solo, pero mezclado con el pollo y su salsa -más unas gotitas de jugo de limón- lo cierto es que rozaba la perfección. Probablemente, de lo mejor que he comido en los últimos meses.

Al cierre me tenté con un Corazón de Torta Tres Leches ($4.900), que parecía pequeño, pero que no pude terminar de comer. Se trataba de un verdadero pencazo de dulces texturas, porque traía torta tres leches, manjar, merengue y una salsa de frutos rojos. Demasiado bueno. Para terminar, y tratar de recuperarme del postre, pedí un expreso ($1.900). Raya para la suma: hay que volver a refugiarse en este Comedor Central y seguir recorriendo su carta (incluidos sus vinos), porque la verdad es que resulta muy agradable almorzar así de bien en pleno centro de Santiago.

CONSUMO TOTAL

$23.600

DIRECCIÓN

Plaza de Armas 489, teléfono 232919417, Santiago.

HORARIO

Lunes a viernes 8 a 22:30 hrs. Sábado 9 a 23 hrs. Domingo 10 a 18 hrs.

ESTACIONAMIENTO

Subterráneo (pagado) por calle 21 de mayo.

PÚBLICO

Apto para todas las edades.

EVALUACIÓN

✮✮✮✮

Calificaciones:

✮✮✮✮✮ Sobresaliente / ✮✮✮✮ Excelente / ✮✮✮ Satisfactorio / ✮✮ Mucho que mejorar / ✮ Para no volver