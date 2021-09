Jadue, 62 días después: fuera de la presidencial y activo en la izquierda

Unos días antes de que expirara el plazo de inscripción de las candidaturas parlamentarias ante el Servicio Electoral, el exabanderado del Partido Comunista Daniel Jadue convocó a una reunión de la mesa de Chile Digno en la Municipalidad de Recoleta. El encuentro tuvo lugar un domingo y llegaron algunos de los líderes de las colectividades y movimientos de izquierda que se habían agrupado en esa plataforma alrededor de su campaña presidencial.

La cita se dio casi un mes después de la fatídica noche en que Jadue perdió una carrera que todos en su entorno creían ganada. El 18 de julio, el candidato del Frente Amplio, Gabriel Boric, lo derrotó con más del 60% de los votos en las primarias de Apruebo Dignidad y destruyó el sueño del PC de llegar a La Moneda con alguien de sus filas.

Tras eso, el exabanderado se volcó a cumplir sus labores como alcalde de Recoleta. “Yo he perdido muchas más elecciones de las que he ganado en mi vida. El domingo llegué, cené, me acosté. Me levanté a las 6 de la mañana y un cuarto para las 8 del lunes ya estaba en mi oficina”, dijo el comunista, el 21 de julio, en una transmisión en vivo por Facebook junto a su amigo César Abueid Charad, en la que reapareció tras su derrota. Y pese a que disminuyó su presencia pública, a 62 días de su caída, el jefe comunal no ha desaparecido de la escena política.

Justamente ha utilizado ese mismo programa para poner sus puntos sobre la mesa. “Para la próxima vez, sea quién sea el candidato, espero que la izquierda lo asuma antes y se mantenga unida”. “Voy a estar donde el pueblo me mandate”, han sido algunas de las frases que ha dejado en ese live. En ese mismo espacio ha deslizado, varias veces, que estaría disponible para una nueva aventura presidencial.

En el PC aseguran que tras su derrota, Jadue no se ha ausentado de sus responsabilidades en el partido y que ha llegado a todas las reuniones de la comisión política. Incluso, que estuvo presente los dos días que duró el pleno del comité central que sostuvo la colectividad a mediados de agosto y en el que analizaron duramente las razones de su caída.

Daniel Jadue este miércoles en el programa de streaming "Sin Maquillaje".

Sin embargo, más allá de manifestar su apoyo públicamente, en estos meses el alcalde no se ha sumado formalmente a ningún espacio de la campaña de Boric y él mismo ha dejado claro que su participación será a nivel “territorial”. Su distancia, no obstante, es la misma que han tenido algunos sectores del PC que se han plegado a “regañadientes” a la campaña.

Después de esas primarias, en el comando del frenteamplista había incomodidad con la figura del jefe comunal y algunos transmitían que preferían “mantenerlo lejos”. De hecho, en el equipo de Boric aseguran que no se le ha visto en ningún momento por la sede del comando en Santa Isabel.

Pese a esto, en el bloque no descartan sostener alguna actividad con él durante la campaña.

El alcalde tampoco participó en las conversaciones que inició Apruebo Dignidad para consolidar la coalición y, según fuentes de ese bloque, el alcalde le transmitió a Boric que todas esas tratativas las tenían que ver con su partido.

Donde sí ha tenido un rol, mencionan sus cercanos, ha sido con Chile Digno, el espacio al que se sumaron para apoyar su candidatura colectividades como la Federación Regionalista Verde Social, el Partido Igualdad y movimientos como Izquierda Libertaria, Acción Humanista, Izquierda Cristiana, entre otros.

Cada lunes, la coordinación se reúne en la sede de la Fundación Daya -la institución que formó la actriz y una de sus más cercanas durante la campaña, Ana María Gazmuri- y, según fuentes de ese pacto, Jadue ha acudido a la mayoría de esos encuentros. También el alcalde ha mantenido un “rol activo” en los grupos de WhatsApp del conglomerado.

En varios movimientos de ese pacto sostienen que durante este tiempo Jadue ha intentado seguir liderando ese espacio de izquierda, en el que no todos apoyan la candidatura de Gabriel Boric. De hecho, según distintas fuentes, en esa coordinación estaban planificando que el alcalde iniciara una gira para apoyar a los candidatos a Core del pacto del PC con Partido Igualdad y a algunos candidatos a diputado. La idea sería partir a fin de mes, luego de un viaje a España que tendría el alcalde en su agenda.

Jadue ya se ha contactado con algunos candidatos al Congreso del pacto Apruebo Dignidad para ofrecerles su apoyo, como a la diputada Marisela Santibáñez, quien busca su reelección en el distrito 14. También les ofreció colaboración a los candidatos al Senado por la Metropolitana, Gonzalo Martner, y por Biobío, Óscar Menares.

Pese a los gestos de Jadue y de un sector del PC que anhelan la consolidación de un espacio de izquierda, varios dudan que Chile Digno logre mantenerse en el tiempo. Según fuentes del bloque, algunas facciones, como la FRVS, han privilegiado el fortalecimiento de la alianza con el Frente Amplio, en la que ven posibilidades de llegar a ser gobierno.

Durante el último mes la participación del alcalde en el pacto ha disminuido. De hecho, a principios de septiembre el jefe comunal se tomó una semana de vacaciones, que saltaron a la luz pública luego de que un pasajero del mismo avión subió un video insultándolo.

El destino, dicen sus cercanos, fue República Dominicana, lugar al que acudió junto a su pareja, la concejala de Huechuraba Elisa Kaelín. Según explican desde la municipalidad, el alcalde se tomó vacaciones durante la primera semana de septiembre y volvió a sus funciones el lunes 13 de este mes, luego de pasar unos días de cuarentena por venir del extranjero.