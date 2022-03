Juan Ignacio Latorre, senador RD: “Esta semana demostró que hay desconfianzas”

A juicio del senador de RD, las rencillas de la última semana, en especial las críticas al ministro Giorgio Jackson, son reflejo de que aún no existe un espíritu de coalición. “Debilitar al ministro es debilitar al gobierno”, dice Juan Ignacio Latorre.

¿Ud. nota un clima de conspiración? Desde el PS y el PPD señalaban que había una suerte de estrategia para forzar una votación por la amnistía para indisponer el Senado justo en momentos en que la Convención delibera sobre su futuro.

Sí, eso fue parte de los malos entendidos o sobreinterpretaciones o climas de conspiración, o como que acá hubiese un diseño por parte de Giorgio Jackson o de La Moneda o de Apruebo Dignidad para poner en aprietos al Senado. Creo tener una buena relación con senadores del PS y del PPD y yo mismo he dicho que soy partidario del unicameralismo. Pero de ahí a decir que cada decisión que tomamos, por ejemplo, de ponerle urgencia a este proyecto es para perjudicar al Senado frente a la Convención, es una exageración. Hay una ansiedad y una defensa corporativa del Senado que no comparto. Se equivocan.

Pero imagino que ha escuchado la tesis de que hay un ánimo del Frente Amplio de reemplazar a la antigua Concertación, al PS.

He escuchado ese argumento en distintos espacios, en el Frente Amplio, el PS o el PPD. Que está esa amenaza, esa competencia. Tenemos una relación que es compleja, porque es de competencia y coordinación. Estamos en un gobierno que es apoyado por dos coaliciones: Apruebo Dignidad y Socialismo Democrático. Son dos bloques políticos que hemos competido. Ahora, yo soy de la tesis de que tenemos que generar un nuevo eje en la izquierda, donde estén el PS, el Frente Amplio, el PC. Un eje de articulación de un nuevo ciclo político. Tenemos que ir construyendo esta mayoría social y política. Hoy día estamos en un pacto de gobierno, pero todavía no somos una coalición política. Está en plena construcción. Eso se verá justamente en este gobierno, si es que esas confianzas se van afiatando. Eso está por verse. Pero mi planteamiento es que vayamos caminando hacia un pacto político que le dé gobernabilidad a Chile. Tenemos elecciones municipales en dos años y la pregunta es cómo vamos a enfrentarlas. Esta semana demostró que hay desconfianzas, no hay un ánimo todavía de coalición. Al ver las críticas a Giorgio, en mi caso, más que defenderlo como un amigo, creo que pegarle tan duro de manera pública es comportarse de manera no leal, no fraterna.

El senador Daniel Núñez (PC) criticó al PS y el PPD por el tema de la amnistía y acusó la falta de voluntad para asumir costos cuando uno es gobierno.

Sí, lo conversamos con Daniel. Él planteó ese punto públicamente, pero después lo conversó con los propios senadores del PS, el PPD. Mi ánimo es tratar de enviarnos menos mensajes por la prensa y tratar de hablar más las cosas. Ese es mi estilo. Pero entiendo que esto es política y que somos adultos, cada cual hace su punto, su juego y tiene su carácter también.

¿Ud. cree que el gobierno de Boric puede transformarse en una nueva Concertación, como sugirió el alcalde Jadue?

No, porque el programa de gobierno tiene una convicción transformadora muy profunda, Esa fue parte de las críticas que se les hicieron a los gobiernos de la Concertación. Ahora, ¿cuál es el desafío? Cruzar el río en cada uno de los proyectos y buscar apoyos en la derecha. Y, por otro lado, cómo empalmamos con el proceso constituyente. Entonces, ¿el riesgo de hacer las cosas mal, está? Sí. ¿El riesgo de fracaso? Sí. ¿El riesgo de repetir problemas de la Concertación o la Nueva Mayoría? Sí, pero está el beneficio de la duda, dada la voluntad transformadora que tiene el Presidente Boric.

Hay una inquietud en el Senado que tiene que ver con el fin de la Cámara Alta y cuánto tiempo de gracia se dará a los actuales senadores. ¿Para usted cuánto sería un plazo adecuado?

Respetando la autonomía del proceso constituyente, en mi opinión, como recién tuvimos elecciones populares en noviembre, donde fueron elegidos diputados y senadores, al menos en el caso del Senado, debería durar este primer período de cuatro años. Y ahí habrá que buscar una fórmula para respetar el mandato popular de aquellos senadores y senadoras que fueron elegidos por ocho años en noviembre, empezando por la senadora Fabiola Campillai. Por ejemplo, si es que pasan directamente a la Cámara Regional o no. Hay que buscar una fórmula ahí.