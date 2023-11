Deportistas UNAB participaron en la obtención de 25 medallas panamericanas

Los Juegos Panamericanos Santiago 2023 siguen siendo una fiesta y ahora le tocó celebrar a la Universidad Andrés Bello. En una emotiva ceremonia, la casa de estudios recibió a sus más de 70 deportistas que la representaron y la representarán en los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Santiago 2023, instancia de la cual fueron sponsor oficial.

“Hoy estamos especialmente contentos y orgullosos de tenerlos acá, en su universidad. Nosotros sabíamos que teníamos que estar presentes en el mayor evento multideportivo de la historia de nuestro país y lo hicimos, reforzando nuestro compromiso con el deporte. Ustedes representan todos los valores de la universidad”, comentó de entrada el rector UNAB, Julio Castro.

Sus palabras fueron acompañadas por un agradecido Harold Mayne Nicholls, quien reconoció la labor que cumplió la Andrés Bello durante la competición. “Demostramos que con el esfuerzo y la unión de todos podemos hacer cosas significativas. Siento mucha gratitud por el apoyo de la Universidad Andrés Bello, contar con el respaldo de ustedes fue algo invaluable”, sostuvo el director ejecutivo de Santiago 2023, desatando la primera ovación de la jornada.

Junto a este reconocimiento, la Universidad anunció la actualización de su actual política deportiva, política que ha permitido que los estudiantes puedan compatibilizar su carrera universitaria con la deportiva.

«Hoy, al reconocer sus logros, también queremos reafirmar nuestro compromiso con la actualización de nuestra Política Deportiva Institucional. Esta política no es solo un documento; es una declaración de principios que guía nuestra acción y refleja nuestro compromiso con el desarrollo integral de nuestros estudiantes”, dijo el vicerrector académico, Nicolás Bronfman.

La autoridad subrayó que «queremos asegurarnos de que cada estudiante deportista reciba el apoyo necesario para que sus carreras académicas y deportivas no solo coexistan, sino que se potencien la una a la otra».

Luego vinieron los reconocimientos individuales de las 25 medallas que consiguieron los deportistas (estudiantes y egresados) de la Universidad Andrés Bello en estos Panamericanos. 25 de 79 preseas que obtuvo el Team Chile tuvieron la participación de uno o más deportistas UNAB.

Encargados de continuar el legado

Esteban Grimalt, abanderado junto a Kristel Köbrich en la ceremonia de apertura de Santiago 2023, destacó el apoyo y el compromiso que la Universidad Andrés Bello viene teniendo con el deporte nacional y los deportistas, asegurando que todo lo conseguido en estos Panamericanos es el punto de inicio para lo que puede venir.

“Estoy seguro de que esta universidad seguirá siendo pionera en estructura y políticas deportivas. Confiaron en nosotros cuando era impensado compatibilizar el deporte de élite con los estudios, cuando era un sueño loco representar a Chile en mundiales y Juegos Olímpicos. Ahora hay que continuar el legado que dejaron estos Juegos Panamericanos y estoy seguro de que la Universidad Andrés Bello va a seguir”, recalcó el estudiante de Administración de Empresas UNAB y medallista de bronce en Santiago2023 junto a su primo, Marco Grimalt.

Este llamado lo tomó de inmediato Álvaro Saffa, director nacional de Deportes UNAB, quien aseguró que, “esto comienza de nuevo acá. Ya sabemos de la importancia de los procesos y ya estamos pensando el futuro”.

Por el aura que se respira, el legado de Santiago 2023 va más allá de las medallas y los podios; es una cultura de perseverancia, superación y esfuerzo, “que debe tomar forma de proyecto, donde todos se comprometan”, esa es, por lo menos, la visión de Esteban Grimalt. “Todos debemos poner de nosotros para aprovechar lo que dejó Santiago 2023. Individualmente, alumnos, deportistas y las organizaciones, como las universidades, deben sumarse y empujar. Estoy muy orgulloso y agradecido de estar en una casa de estudios que ha sido pionera y que ahora ya está comprometida nuevamente”, señaló el histórico deportista.

Más becas para un desarrollo pleno

En la ceremonia, el rector Julio Castro sorprendió a los deportistas entregándoles becas completas para estudios de postgrado. Paulina Vega, una de las deportistas que conquistó a los hinchas en Santiago 2023 por su perseverancia y simpatía, mostró su agradecimiento a la universidad, no solo por este regalo, sino por el apoyo de los años anteriores.

“Además de ser tenimesista, mi sueño era estudiar kinesiología. Postulé a la Andrés Bello y en esa época pude conseguir la única beca disponible. Me esforcé mucho, porque debía cumplir deportivamente y en los estudios, pero el apoyo que te dan es impagable. Me pude titular, soy una alumna orgullosa y muy feliz de volver acá con tres medallas”, relató, quien fue elegida como abanderada para la ceremonia de clausura.

“Haber estudiado con una beca, para facilitarle las cosas a mi familia, para poder cumplir mis sueños, es algo de lo que siempre estaré agradecida. Ahora la universidad sigue manteniendo esta política y cada vez de mejor manera. Así que espero que todos los jóvenes que quieran seguir ambos caminos lo puedan hacer, porque instituciones como estas permiten hacerlo compatible”, añadió Paulina Vega, triple medallista en Santiago 2023.

Los últimos ecos de los Panamericanos se comienzan a apagar, pero ya se encienden unos nuevos, los de los Parapanamericanos, donde nuevamente la Universidad Andrés Bello será protagonista, con deportistas, voluntarios y posibles medallistas.

“Los hinchas deben jugar su papel, estar compitiendo en el país es algo impagable. Cuando me levanté para disputar la semifinal estaba acalambrado entero, pensé que ahí terminaba todo, pero ya peleando, el público me ayudó a sacar la semifinal adelante. Sin ellos no la sacaba, ni la final tampoco”, señaló por su parte Rodrigo Rojas, medallista de oro en karate, quien, junto a los 4 hermanos Abraham, trajeron a la Universidad Andrés Bellos las preseas doradas.

Las felicitaciones y abrazos entre los deportistas, que suelen encontrarse en los pasillos de la universidad, y ahora lo hacen con la polera del Team Chile siendo un orgullo nacional, fue el corolario de una nueva fiesta alrededor de los Panamericanos. Parece un sueño del que nadie quiere despertar.

Afortunadamente, ya se vienen los Parapanamericanos.