Expertos proponen reformas al sistema político para mejorar la gobernabilidad del país

“Crisis” es el concepto más representativo para describir el funcionamiento del actual sistema político chileno. Ello se expresa en el descontento ciudadano ante la poca eficacia de los gobiernos -y del Congreso- a la hora de consensuar soluciones a los principales problemas que aquejan a las personas.

Reflejo de lo anterior, la Encuesta Nacional Bicentenario UC 2024, presentada en diciembre de 2024, arroja resultados impactantes: solo el 1% de los encuestados respondieron que confían en los partidos políticos y en el Congreso Nacional. El 14% dice lo propio respecto del gobierno.

Para algunos analistas, la base del problema radica en la fragmentación política, que impide llegar a soluciones en materias sentidas por la ciudadanía, pero que demoran años en llegar a puerto. Hoy, en el Congreso existen más de 20 partidos políticos con representación parlamentaria y una cincuentena de congresistas independientes que, si bien, adscriben a alguna bancada parlamentaria, su actuar y alineamiento a la hora de votar es un misterio. Es decir, los gobiernos deben abocarse a convencerlos uno a uno, una práctica que ha recibido el nombre de “pirquineo de votos” para sacar adelante los proyectos de ley.

Este problema se arrastra desde 2015, cuando fue aprobada la reforma al sistema electoral -que terminó con el sistema binominal-, favoreciendo la elección de candidatos de partidos pequeños e independientes, que luego pueden cambiar de colectividad o bloque político que los acogió.

Los exintegrantes de la Comisión Experta del Consejo Constitucional de 2023, Paz Anastasiadis y Sebastián Soto, junto a Jaime Abedrapo, director de Publicuss. Foto USS.

Frente a este problema mayúsculo que tiene el sistema político, la Universidad San Sebastián (USS), a través de su Centro de Derecho Público y Sociedad (Publicuss) de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, acaba de presentar el libro “Chile y las Reformas Políticas Pendientes. Propuestas para mejorar la gobernabilidad del país” (Ediciones USS). El escrito presenta un completo diagnóstico de la situación actual, sus causas y sus consecuencias, además de incluir propuestas para enfrentar la crisis.

El texto incluye ensayos de representantes de la Asociación Chilena de Ciencia Política, el Instituto Libertad y Desarrollo, el Centro Democracia y Progreso, el Instituto Res Pública, IdeaPaís, Ideas Republicanas, el Centro de Políticas Públicas USS, la Fundación Jaime Guzmán, la Escuela de Gobierno USS y Faro UDD.

El abogado Jaime Abedrapo, director de Publicuss, afirma que “observamos que existe una crisis de las instituciones que son sustantivas para las democracias liberales, como los partidos políticos y los órganos de representación. Aumentó la dificultad de alcanzar acuerdos político-legislativos, cuestión que ha incidido en que la democracia como régimen sea percibida menos eficiente frente a las demandas ciudadanas. Además, la reforma del sistema electoral de 2015 permitió la incorporación al Congreso de representantes con muy baja votación, lo que habría afectado negativamente la percepción de legitimidad del órgano, situación que se acrecienta con el fenómeno del “transfuguismo” cada vez más extendido”.

El académico USS agrega que “lo relevante de este libro es que permite distinguir las causas de la crisis, cómo se expresa ese fenómeno y qué es lo que se puede evidenciar como característica de una crisis institucional. Acá hay reflexiones y propuestas en torno a cómo se está desarrollando la política y también hay miradas más culturales y de largo plazo. Se proponen cambios al sistema electoral y también al sistema político en un paquete amplio de reformas. Este texto va a ser entregado a los tomadores de decisiones en el gobierno y el Congreso para que cuenten con este insumo académico político”.

En resumen, en el libro se plantea que los partidos políticos están administrando intereses de pequeños espectros políticos atomizados, cuestión que contribuye a erosionar el sistema de gobierno. Frente a ello, los expertos que participaron en el proyecto plantean que debería haber menos partidos políticos, pues ello atenta en contra de la posibilidad de alcanzar acuerdos que la ciudadanía demanda. Esta disminución del número de partidos tendería a recuperar la confianza ciudadana en el sistema en su conjunto, el cual debería contar con un mecanismo institucional que permita alcanzar acuerdos que se expresen en leyes y políticas públicas.

Seminario en la USS

El seminario “Chile y las reformas políticas pendientes”: Alfonso De Urresti, Luciano Cruz-Coke, Mónica Rincón, Joanna Pérez y Arturo Squella. Foto: USS.

La presentación del libro se llevó a cabo el jueves 13 de marzo en el seminario “Chile y las reformas políticas pendientes”, efectuado en el auditorio del campus Bellavista de la USS, en Santiago, el que contó con dos paneles. En el primero, de carácter académico, expusieron dos exintegrantes de la Comisión Experta del Consejo Constitucional de 2023, Paz Anastasiadis y Sebastián Soto. Luego se dio paso al panel político, compuesto por los senadores Luciano Cruz-Coke (Evópoli) y Alfonso De Urresti (PS); la diputada Joanna Pérez (Demócratas) y Arturo Squella, presidente del Partido Republicano.

En la oportunidad, Jorge Ramírez, coordinador del Programa Sociedad y Política del Instituto Libertad y Desarrollo, quien asistió al evento, sostuvo que valora la publicación del libro, “pues la forma en que opera la democracia en nuestro país viene mostrando problemas y dificultades, principalmente respecto del déficit de gobernabilidad que vemos hoy. El problema es la fragmentación política que atenta contra la gobernabilidad. Hay más de 20 partidos en el Congreso, polarización ideológica, pocos incentivos para llegar a acuerdo, minorías dirimentes que adquieren un rol pivotal que no se condice con su peso electoral, y estos partidos chicos o los independientes terminan definiendo prácticamente todo en el Congreso. Esto genera una inercia perniciosa para el sistema”.

El experto agregó que “lo primero que hay que hacer es cambiar el sistema electoral, que es la sala de máquinas o la caja de cambios de la democracia, para después ir mejorando otros patrones de la gobernanza. Estamos claros que en materia de reformas al sistema político no existen las balas de plata, por lo que no es necesario enamorarse de los medios en cómo se llega a un resultado que mejore la gobernabilidad”.

Al finalizar el evento, el senador socialista Alfonso De Urresti, afirmó que “es importante el debate político con las distintas posiciones. Estas reformas son imprescindibles e impostergables. Debemos avanzar en buscar mejor representación, control, eficacia; y evitar la fragmentación de la política, porque a mayor fragmentación, baja la gobernabilidad del gobierno que sea, porque las mayorías no se logran. Sin mayorías no se puede gobernar bien y el descontento ciudadano aumenta. Por eso, en el proyecto de reforma constitucional que estamos debatiendo en el Senado, el umbral del 5% lo vamos a votar en su mérito, porque no afecta el hecho de que el Ejecutivo no lo haya incorporado en sus indicaciones”.

Las propuestas para mejorar la gobernabilidad

Entre las propuestas que los centros de estudio plantean en el libro “Chile y las Reformas Políticas Pendientes. Propuestas para mejorar la gobernabilidad del país”, destacan:

-Reducir el número de escaños para asegurar candidaturas de mayoría.

-Disminuir el tamaño de los distritos electorales (para la elección de los diputados) a un rango de tres escaños.

-Introducir un umbral mínimo electoral del 5% de los votos válidamente emitidos a nivel nacional para la existencia legal de los partidos políticos.

-Incorporar reglas tales como la obligación para los parlamentarios independientes a incorporarse en una bancada; la pérdida del escaño de quien renuncie al partido que hubiera declarado su candidatura; misma situación para el independiente que, elegido en lista de un partido, comience a militar en una colectividad distinta o renuncie a su comité parlamentario.

-Dictar una ley de bancadas estableciendo las reglas de sus miembros.

-Reformular las herramientas de fiscalización de la Cámara de Diputados.

-Elevar el quórum para aprobar las acusaciones constitucionales para asegurar un mejor uso de estas.

-Incorporar sanciones por el incumplimiento de las urgencias legislativas.

-Gasto electoral: fomentar el principio de igualdad de oportunidades entre competidores a un cargo de elección popular.