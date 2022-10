Revive el conversatorio “Desafíos de la industria Paytech en Chile”

Ad portas de la promulgación de la Ley Fintech por parte del gobierno, el miércoles 26 de octubre se realizó el Conversatorio “Desafíos de la industria Paytech en Chile”, que es uno de los subsectores de la tecnología aplicada a las finanzas enfocado en la masificación de los medios de pago electrónico, el que fue transmitido por LaTercera.com, bajo la conducción de María José Tapia, subeditora de Pulso, gracias a la alianza entre nuestro medio de comunicación y Kushki, el nuevo Unicornio latinoamericano fundado por ecuatorianos hace cinco años y presente en Chile y otros países de América Latina.

Con la participación de Alejandro Puente, coordinador de Mercado de Capitales del Ministerio de Hacienda; Ángel Sierra, director ejecutivo de FinteChile; y Rodrigo Quijada, VP Market Development de Kushki, se abordaron temas como el cambio cultural que aceleró la pandemia respecto de la adopción de pagos tecnológicos por parte de la ciudadanía, la inclusión financiera, la bancarización, la protección de los datos personales, así como también asuntos regulatorios para asegurar la competencia en el marco de las normativas que debe evacuar la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) en el marco de la Ley Fintech; e incluso la posible creación de la moneda digital o peso digital que estudia y analiza el Banco Central de Chile.

María José Tapia, subeditora de Pulso, conversa con los panelistas. FOTO: MARIO TELLEZ / LA TERCERA.

Todo ello, con miras a la democratización segura de la tecnología de pagos para que facilite la vida a las personas y otorgue una herramienta insustituible a comercios pequeños y medianos.

La voz de los protagonistas

Alejandro Puente manifestó que “uno de los temas que se ha venido haciendo en el país de manera adecuada es regular y supervisar el funcionamiento de los mercados de pago. Un hito relevante ha sido el comenzar a transitar desde el modelo de tres partes a uno de cuatro partes. En el primero teníamos a los emisores y a los adquirentes integrados en una sola empresa, que son las plataformas que canalizan los pagos, y las personas. En el modelo de cuatro partes se produce una desintegración entre los dos primeros, para dar paso a esta nueva estructura que incluye al emisor, al adquirente, a los comercios y a las personas. La transición a este sistema es relevante, porque han entrado nuevos actores que introducen tecnología y reducen costos. Estos dos efectos los estamos buscando como país: mejorar en términos de la productividad en que se realizan las transacciones económicas y a más bajo costo, incluyendo a más personas en el sistema de pagos”.

Alejandro Puente, coordinador de Mercado de Capitales del Ministerio de Hacienda.

Por su parte, Rodrigo Quijada planteó que “a nosotros en Kushki nos mueve la tecnología. Las personas ya no pueden dejar de lado las transacciones electrónicas. A las empresas que a lo mejor tienen un sitio web tradicional y poco desarrollado, nosotros les ofrecemos ampliarse e incorporar tecnología, mejores accesos y una mejor llegada a sus clientes. Una empresa o comercio que hoy día adopta medios de pagos digitales aumenta sus ventas en 30%, lo que impacta en la economía. Pero también tenemos la posibilidad de movernos rápido y hacer alianzas con la banca tradicional y ofrecer productos que esta no ofrece, y no solo en el segmento Paytech, sino en muchos ámbitos”.

Rodrigo Quijada, VP Market Development de Kushki.

A su turno, Ángel Sierra señaló “como gremio queremos fomentar la competencia, porque cuando entran más actores al mercado se traduce en menores tarifas y mayor calidad del servicio, lo que deriva en inclusión financiera. Esto ocurre porque los nuevos actores de esta industria van a buscar nuevos segmentos de clientes subatendidos, dada la saturación de los nichos tradicionales. Así, la inclusión financiera comienza a avanzar con mayor velocidad, y no solo en pagos, sino que en los créditos, el ahorro y los seguros. Falta mucho por recorrer. Y vamos a ver muchos brotes verdes de la mano de la llegada de inversiones a Chile. Por ejemplo, en México, cuando se aprobó la Ley Fintech hace cuatro años, llegaron alrededor de USD $3.000 millones para invertir en este tipo de empresas. Y nuestro país no va a estar ajeno a este fenómeno”.