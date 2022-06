Revive el conversatorio Impulso al emprendimiento y entérate cómo postular al financiamiento del Programa FedEx para Pequeñas y Medianas Empresas 2022

El miércoles 8 de junio se efectuó el conversatorio Impulso al Emprendimiento, gracias a un trabajo conjunto entre FedEx Express y La Tercera, con el objeto de profundizar en las maneras para fortalecer e impulsar, desde el mundo público, privado y la sociedad civil, los emprendimientos en Chile; así como proporcionar detalles del Programa FedEx para Pequeñas y Medianas Empresas 2022, a objeto de incentivar la participación en esta iniciativa que premia en dinero a 10 emprendimientos, cuyas postulaciones son hasta el próximo 10 de julio (puedes encontrar requisitos y montos de los premios en unidades de fomento ingresando a fedex.com/programafedex/cl).

La jornada contó con la participación de Pablo Zamora, presidente Fundación Chile y cofundador de NotCo; Mónica Retamal, directora ejecutiva de Fundación Kodea y directora de Nisum Chile; Cristina Acuña, socia y fundadora de Idea-Tec, emprendimiento que obtuvo el primer lugar en la tercera edición del programa de FedEx Express en 2021, dedicado a la fabricación de pinturas sustentables en base a residuos de plumavit; y con Felipe Barriga, director de Ventas de la Región Andina y el Cono Sur de FedEx Express.

Respecto a las motivaciones de FedEx para desarrollar esta cuarta versión del Programa FedEx para Pequeñas y Medianas Empresas 2022, Felipe Barriga dijo que “para postular no es necesario ser cliente de FedEx. Lo que buscamos son empresas con motivación, con ganas, con un producto escalable, con potencial exportador, que ayuden a su comunidad y que, además, sea innovador y sustentable. Sabemos que esto no es fácil, por todo el esfuerzo que hay detrás de cada emprendimiento. Por eso, a nosotros en FedEx nos llena de orgullo poder apoyarlos con financiamiento y darles la posibilidad de salir al mundo, a dar un salto a un siguiente nivel de desarrollo”.

Mónica Retamal, a su turno, afirmó que “la brecha digital está instalada en todos los segmentos, en toda la población, en especial en un 33 por ciento de ella que se ve muy complicada a moverse en entornos tecnológicos, lo que es una de las principales barreras para aumentar la productividad del país. Evidentemente hay un proceso que tiene que liderar el Estado, pero también las empresas a sus propios colaboradores, acompañando un proceso masivo de alfabetización digital. Hoy día sabemos que los emprendimientos de base tecnológica y de base científica son los que tienen mayor visibilidad y éxito local o mundial. Y es uno de los motivos por el cual requerimos de capital humano mucho más sofisticado que el que existe hoy en día. Ello implica necesariamente intervenir la educación desde la edad más temprana, pensando en 20 años plazo. Se trata de un eje estratégico para el país: cómo logramos sintonizar el sistema educativo con todas las habilidades del siglo XXI, y lo estamos tratando de aportar en esta línea estratégica desde Fundación Kodea”.

Pablo Zamora, conectado vía Zoom, afirmó que “en general, los emprendimientos que quieren salir adelante tienen que tener tres pilares de apoyo: el acceso a capital; el acceso a talento para poder escalar la idea y que sea sostenible en el tiempo; y el acceso a redes, como lo que está ocurriendo hoy en este conversatorio, en el que hay una empresa (FedEx Express) que se vincula con los emprendedores y emprendedoras, lo que facilita su dinamización y se aportan visiones complementarias. La apuesta tiene que ir por la complejización de la oferta de valor para poder alcanzar, primero, el modo de supervivencia, para luego hacerse distinguible del resto y escalable a nivel nacional o regional”.

Cristina Acuña, química de profesión, en tanto, dijo que “con mi socia Constanza logramos dar con una fórmula para hacer pinturas con desechos de plumavit, elemento que no se recicla. Luego teníamos las pinturas y no sabíamos qué teníamos que hacer para venderlas y saltar al siguiente nivel de nuestro desarrollo, y tuvimos que capacitarnos. Uno no puede quedarse con los estudios técnicos o universitarios, tiene que permanentemente capacitarse y capacitar a sus colaboradores para hacer despegar la empresa, lograr clientes y, de a poco, aumentar las ventas que tanto queríamos. Recuerdo que fue tan emocionante que alguien pagara por un invento nuestro. Luego fuimos aprendiendo que una de las claves es conocer a los clientes, qué quieren y qué buscan, y desde allí moverse; porque enamorarse del producto que uno hace es muy peligroso para la mejora continua de los productos y de la empresa propiamente tal”.