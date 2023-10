Tiane Endler profundiza su rol social en nueva campaña.

El último año ha estado lleno de éxitos para Christiane Endler. La capitana de La Roja femenina continúa dejando el nombre de Chile en lo alto del fútbol mundial, sumando alegrías e inspirando a sus miles de seguidores que la ven desde el otro lado del mundo. Tras coronarse por sexta vez consecutiva como campeona en el fútbol francés, Tiane se unió a la reconocida compañía nacional Rosen, en el marco de su campaña Go Dreamers.

“Estamos muy orgullosos de darle la bienvenida a Tiane para protagonizar junto a un grupo de deportistas de diferentes federaciones, nuestra iniciativa deportiva que busca confirmar nuestro compromiso de seguir motivando e inspirando a las futuras generaciones en el deporte e inculcando nuestros valores como marca nacional”, comenta Daniela Otero, Marketing Manager de Rosen.

Mientras que Endler añade: “Mi mayor motivación para unirme a Go Dreamers de Rosen es el apoyo y la visibilidad que le están dando a deportes que necesitan de mayor esfuerzo, de mayor apoyo, ya que no son tan conocidos y que tienen un talento gigante, que tienen grandes fortalezas para lograr grandes cosas, pero necesitan un apoyo financiero y este proyecto busca reconocer esos talentos, ese trabajo duro que hay detrás de estos equipos, dándoles un apoyo de distintas formas”.

La campaña Go Dreamers que impulsa Rosen es un programa de apoyo a federaciones, clubes y algunos deportistas individuales. Por ello, la integración de una figura como Endler resulta ser una gran forma de conectar y darle amplitud en su difusión, en un territorio donde se desarrollan valores que son afines con la marca, que se basan en la integridad, excelencia y compromiso.

Por otro lado, la campaña Go Dreamers también busca dar visibilidad a diversas historias de esfuerzo que merecen su debido reconocimiento. En línea, Otero explica que la idea es continuar apoyando diversas iniciativas y actividades de cara al 2024, es por esto que la campaña y junto a la integración de Christiane Endler, se extenderá a lo largo de todo el presente año. “Creemos que junto a los deportistas de las distintas federaciones podremos entregarles el merecido reconocimiento y herramientas para que sigan explotando sus capacidades”, finaliza la marketing manager de Rosen.

Los objetivos para su carrera

Respecto de su propia carrera, que también incluye historias de esfuerzo y sacrificio, Tiane Endler mantiene sus sueños con mucha fuerza: “Me quedan muchos por cumplir todavía”.

La arquera de la selección chilena expresa que cuando “eres deportista y estás en la élite, siempre hay objetivos nuevos, siempre hay cosas que te mueven y te hacen seguir luchando por querer seguir mejorando. Si gané una Champions, me encantaría poder ganar otra Champions, ojalá seguir ganando campeonatos acá y también me gustaría tener mejores resultados con la selección”.

Christiane Endler defendiendo la camiseta de Chile. Foto: Mario Dávila/Agencia Uno.

En esa línea, la portera nacional repasa sus sueños en los inicios de su carrera. “Mis sueños cuando era chica eran muy grandes. Siempre quise ser la mejor en lo que hiciera, no sabía que iba a ser, pero quería ser la mejor. Ni siquiera pensé que me iba a dedicar a ser futbolista y sin duda esos sueños se cumplieron mucho más allá de lo que realmente pude haber soñado . Yo creo que como a los 19 o 20 años empecé a plantearme realmente el dedicarme al fútbol, y en ese momento dije ‘si me voy a dedicar a esto, voy a ser la mejor’. Si es que iba a dejar a mi familia, a viajar, a estar fuera, si es que voy a perder quizás muchos años de mi juventud dedicándome al deporte, voy a ser la mejor y creo que sin duda logré todo lo que me propuse”, reflexiona Endler.

Por lo mismo, su mensaje principal es que hay que apoyar los sueños. “El mensaje a los padres es que apoyen a sus hijos, que apoyen la pasión, que les ayuden a dedicarse a lo que ellos quieren. El deporte te entrega valores que te van a servir para el resto de la vida” apunta. Además, señala que “me encantaría que los niños y niñas en el futuro pudieran tener las mismas oportunidades para desarrollarse en lo que ellos quieran, en el deporte o en lo que ellos imaginan y sueñan que quieren ser. Me encantaría que todos podamos tener el mismo acceso a diferentes actividades, que ojalá seamos más felices desde la infancia y que nos podamos dedicar a cumplir nuestros sueños”.