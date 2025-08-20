SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
LT Board

¿Cómo dar el salto en educación? Las lecciones de cuatro exministros

No te pierdas mañana jueves 21 de agosto, a partir de las 8.30 horas, la transmisión por latercera.com del conversatorio "Políticas educativas de alto impacto en el aprendizaje: los casos exitosos de Reino Unido y Portugal", organizado por la Universidad Andrés Bello, en el que cuatro exrepresentantes de la cartera de Educación analizan cómo se puede evolucionar hacia un currículum de mayor calidad.

Por 
La Tercera
Raúl Figueroa, Nuno Crato, Julio Castro, Mariana Aylwin y Nick Gibb.

Si bien los resultados de Chile en las pruebas internacionales son superiores al resto de los países de la región, desde 2012 en adelante la educación escolar ha vivido un estancamiento agudizado por el período de pandemia.

¿Cómo despertar las potencialidades del sistema al máximo? Para reflexionar sobre el tema, la Universidad Andrés Bello organizó el seminario internacional “Políticas educativas de alto impacto en el aprendizaje: los casos exitosos de Reino Unido y Portugal”, que tuvo como invitados centrales a dos exministros de educación de esos países, Nuno Crato y Nick Gibb, ambos reconocidos en el mundo por sus aportes al desarrollo de las políticas educaciones.

En el caso de Gibb, lideró reformas en Inglaterra entre 2010 y 2023 a partir de un currículum basado en conocimientos, mientras que la gestión de Crato, exsecretario de Educación entre 2011 y 2014, permitió que Portugal tuviera un salto exponencial en la prueba PISA.

Además de exponer sus visiones, Nick Gibb y Nuno Crato fueron parte de un conversatorio en el que compartieron experiencias con los exministros chilenos Mariana Aylwin y Raúl Figueroa. Un diálogo que será transmitido por La Tercera mañana jueves 21 de agosto, a partir de las 8:30 horas, en el marco del ciclo de diálogos Sesiones Board.

Te invitamos a conectarte a Latercera.com o al canal de YouTube de La Tercera para ser parte de esta actividad.

Más sobre:LT BoardPolíticas Públicas BoardEstudios BoardEducación escolarMinisterio de Educación

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Medicamentos en Chile: un gasto que no podemos seguir ignorando

El boom de las apps de entrenamiento: ¿podemos volvernos “fit” a través del celular?

¿Nos reemplazará la Inteligencia Artificial? Analizamos su impacto en cuatro profesiones

¿Cómo mejorar la educación escolar chilena? Conoce el ejemplo de Portugal en el nuevo capítulo de A BORDO

¿Estamos ante la consolidación en Chile del Tren de Aragua?

Fin de la selección aleatoria: cómo funcionará el nuevo Sistema de Admisión Escolar 2026

Portada del dia

Contenido exclusivo y análisis: suscríbete al periodismo que te ayuda a tomar mejores decisiones

Oferta Plan Digital$990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

LO MÁS LEÍDO

1.
¿Nos reemplazará la Inteligencia Artificial? Analizamos su impacto en cuatro profesiones

¿Nos reemplazará la Inteligencia Artificial? Analizamos su impacto en cuatro profesiones

2.
El boom de las apps de entrenamiento: ¿podemos volvernos “fit” a través del celular?

El boom de las apps de entrenamiento: ¿podemos volvernos “fit” a través del celular?

3.
Medicamentos en Chile: un gasto que no podemos seguir ignorando

Medicamentos en Chile: un gasto que no podemos seguir ignorando

4.
¿Cómo mejorar la educación escolar chilena? Conoce el ejemplo de Portugal en el nuevo capítulo de A BORDO

¿Cómo mejorar la educación escolar chilena? Conoce el ejemplo de Portugal en el nuevo capítulo de A BORDO

5.
Cinco creencias populares del mundo de la ciencia y la salud: ¿cuánto tienen de cierto y cuánto de mito?

Cinco creencias populares del mundo de la ciencia y la salud: ¿cuánto tienen de cierto y cuánto de mito?

6.
¿Cómo dar el salto en educación? Las lecciones de cuatro exministros

¿Cómo dar el salto en educación? Las lecciones de cuatro exministros

VIDEOS

Protestas y barricadas en La Habana: cubanos cortaron las calles por escasez de agua

Protestas y barricadas en La Habana: cubanos cortaron las calles por escasez de agua

Cámaras de seguridad captan violenta encerrona a una mujer en Puente Alto

Cámaras de seguridad captan violenta encerrona a una mujer en Puente Alto

Cerdos con carne azul generan alarma en California: ¿Cuál es la causa de esta extraña condición?

Cerdos con carne azul generan alarma en California: ¿Cuál es la causa de esta extraña condición?

Maduro responde a Trump luego que EE.UU. desplegara tres destructores en el límite del mar de Venezuela

Maduro responde a Trump luego que EE.UU. desplegara tres destructores en el límite del mar de Venezuela

Servicios

Temblor hoy, miércoles 20 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, miércoles 20 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Estas son las comunas en las que es feriado el miércoles 20 de agosto

Estas son las comunas en las que es feriado el miércoles 20 de agosto

A qué hora y dónde ver a Independiente vs. Universidad de Chile por TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Independiente vs. Universidad de Chile por TV y streaming

“Voten con una mano en el corazón”: Boric refuerza llamado al Parlamento para aprobar proyecto que pone fin al CAE
Chile

“Voten con una mano en el corazón”: Boric refuerza llamado al Parlamento para aprobar proyecto que pone fin al CAE

Ramírez desdramatiza incorporación de Calisto a pacto del FRVS tras exclusión en lista de Chile Vamos

Alcalde de Curacaví denuncia falta de carabineros en la comuna y apunta que “la delincuencia ya está saliendo de las zonas urbanas”

Bloomberg lapida el legado del gobierno y acusa que “los fracasos de Boric” afectaron a la izquierda en América Latina
Negocios

Bloomberg lapida el legado del gobierno y acusa que “los fracasos de Boric” afectaron a la izquierda en América Latina

Menores precios del litio generan duro impacto en los resultados trimestrales de SQM

Presupuesto 2026: expertos del comité de PIB tendencial proyectan que Hacienda lo fijará entre 2,2% y 2,4%

Qué es una ciclogénesis, el fenómeno del tiempo que hace peligrar el partido de la U
Tendencias

Qué es una ciclogénesis, el fenómeno del tiempo que hace peligrar el partido de la U

6 pequeños cambios en tu gato que podrían indicar problemas en su salud

Qué dijo Maduro sobre el despliegue de “millones de milicianos” para responder a las “amenazas” de EEUU

Dónde y a qué hora ver a Betis vs. Alavés por la liga española
El Deportivo

Dónde y a qué hora ver a Betis vs. Alavés por la liga española

De héroe a desplazado: la extraña noche que vivió el capitán Gabriel Arias en la clasificación de Racing

Técnico de Peñarol culpa al árbitro Wilmar Roldán de la eliminación en la Copa Libertadores

4 restaurantes de Lima destacados entre los 50 mejores del mundo
Finde

4 restaurantes de Lima destacados entre los 50 mejores del mundo

Supergrass en Chile: lo que debes saber del esperado debut de la banda a 30 años de su disco I Should Coco

4 películas recomendadas para ver en Sanfic

En Netflix y con María Paz Grandjean: la adaptación de Limpia de Alia Trabucco revela sus primeras imágenes
Cultura y entretención

En Netflix y con María Paz Grandjean: la adaptación de Limpia de Alia Trabucco revela sus primeras imágenes

Entre esclavos, azúcar y deudas: Bernardo O’Higgins y sus duros últimos años en el Perú

Álex de la Iglesia: “Hay gente que está haciendo cosas muy interesantes con la IA, pero yo no creo que sea cine”

Jordania restablece el servicio militar obligatorio en medio de crecientes amenazas a la seguridad regional
Mundo

Jordania restablece el servicio militar obligatorio en medio de crecientes amenazas a la seguridad regional

Rusia califica como “bofetada” a Zelenski el mapa de Ucrania presentado por Trump con zonas ocupadas

¿Donald Trump realmente ha puesto fin a seis guerras?

Hablemos de amor: Lo que sé del amor me lo enseñaron mis abuelos
Paula

Hablemos de amor: Lo que sé del amor me lo enseñaron mis abuelos

Sindy Arzani y su red de apoyo: cuidar a las madres para cuidar el futuro

Del amor propio al rechazo: el retorno de los estereotipos de belleza en las nuevas generaciones