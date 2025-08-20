¿Cómo dar el salto en educación? Las lecciones de cuatro exministros

Si bien los resultados de Chile en las pruebas internacionales son superiores al resto de los países de la región, desde 2012 en adelante la educación escolar ha vivido un estancamiento agudizado por el período de pandemia.

¿Cómo despertar las potencialidades del sistema al máximo? Para reflexionar sobre el tema, la Universidad Andrés Bello organizó el seminario internacional “Políticas educativas de alto impacto en el aprendizaje: los casos exitosos de Reino Unido y Portugal”, que tuvo como invitados centrales a dos exministros de educación de esos países, Nuno Crato y Nick Gibb, ambos reconocidos en el mundo por sus aportes al desarrollo de las políticas educaciones.

En el caso de Gibb, lideró reformas en Inglaterra entre 2010 y 2023 a partir de un currículum basado en conocimientos, mientras que la gestión de Crato, exsecretario de Educación entre 2011 y 2014, permitió que Portugal tuviera un salto exponencial en la prueba PISA.

Además de exponer sus visiones, Nick Gibb y Nuno Crato fueron parte de un conversatorio en el que compartieron experiencias con los exministros chilenos Mariana Aylwin y Raúl Figueroa. Un diálogo que será transmitido por La Tercera mañana jueves 21 de agosto, a partir de las 8:30 horas, en el marco del ciclo de diálogos Sesiones Board.

