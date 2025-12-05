VOTA INFORMADO por $1100
    ¿Cómo será la relación del futuro Presidente o Presidenta con el Parlamento?

    Polo Ramírez conversa esta semana con el analista político Roberto Munita, director de la carrera de Administración Pública de la UNAB, y con Sebastián Benfeld, coordinador de proyectos y vocero de la Fundación Ciudadanía Inteligente, sobre los consensos que el próximo o próxima Jefe de gobierno deberá movilizar para realizar las grandes reformas propuestas en los programas de gobierno.

    Por 
    La Tercera

    Después de las elecciones del pasado 16 de diciembre, el Congreso Nacional quedó estrechamente equilibrado entre las fuerzas políticas. Eso significa que quien salga elegido Presidente o Presidenta este próximo 14 de diciembre tendrá que conseguir importantes consensos para llevar adelante sus reformas más esenciales.

    ¿En qué tendrá que ceder y en dónde podrá conseguir logros el futuro gobierno? De eso y más conversamos esta semana en una nueva edición de A BORDO con Roberto Munita, analista político, director de la carrera de Administración Pública de la Universidad Andrés Bello, y Sebastián Benfeld, coordinador de proyectos y vocero de Fundación Ciudadanía Inteligente, que, entre otras tareas, se encarga de hacer seguimiento a las promesas de campaña de los candidatos presidenciales electos.

