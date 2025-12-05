¿Cómo será la relación del futuro Presidente o Presidenta con el Parlamento?

Después de las elecciones del pasado 16 de diciembre, el Congreso Nacional quedó estrechamente equilibrado entre las fuerzas políticas. Eso significa que quien salga elegido Presidente o Presidenta este próximo 14 de diciembre tendrá que conseguir importantes consensos para llevar adelante sus reformas más esenciales.

¿En qué tendrá que ceder y en dónde podrá conseguir logros el futuro gobierno? De eso y más conversamos esta semana en una nueva edición de A BORDO con Roberto Munita, analista político, director de la carrera de Administración Pública de la Universidad Andrés Bello, y Sebastián Benfeld, coordinador de proyectos y vocero de Fundación Ciudadanía Inteligente, que, entre otras tareas, se encarga de hacer seguimiento a las promesas de campaña de los candidatos presidenciales electos.