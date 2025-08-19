SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
LT Board

El boom de las apps de entrenamiento: ¿podemos volvernos “fit” a través del celular?

Miles de usuarios alrededor del mundo entrenan con ayuda de su teléfono móvil o relojes inteligentes. Aplicaciones como Strava, FitBit o Nike Training Club prometen rutinas, medallas y motivación constante, con metas que entregan cierto reconocimiento. Sin embargo, detrás de esta “gamificación” del ejercicio también hay ciertas dudas que aquí analizamos.

Martín CifuentesPor 
Martín Cifuentes

Con tan solo un par de clicks en el celular o en un dispositivo electrónico como un reloj, hoy cualquier persona, aunque esté en su casa, trotando en la plaza o haciendo abdominales frente a la TV, puede realizar un plan de entrenamiento. La tecnología nos ha puesto a disposición miles de rutinas especializadas, series y cronogramas, pero también un especial sistema de recompensa: insignias, medallas y mensajes motivadores que nos vuelven casi protagonistas de un videojuego cuando hacemos ejercicio.

Strava, por ejemplo, es una especie de red social de acondicionamiento físico y tiene más de 120 millones de usuarios en el mundo. Los relojes FitBit y su plataforma superan los 30 millones, y Nike Training Club se convirtió en una opción popular para rutinas sin equipamiento. Aunque son distintas en sus prestaciones y propósitos, todas comparten una misma premisa: motivar al movimiento de los usuarios usando distintas tecnologías.

“El uso de estas aplicaciones ha acercado más a las personas al ejercicio físico y a aumentar su nivel diario de actividad, por lo que se vuelve algo muy positivo”, dice Marcelo Flores, kinesiólogo, doctor en Ciencias de la Salud y académico de la Universidad Andrés Bello (UNAB). Eso sí, advierte que “en ningún caso pueden reemplazar a los profesionales de la salud: hay que tener ojo con eso, porque una app no evalúa, no corrige en tiempo real ni personaliza como lo haría alguien capacitado”.

La app de Nike no sólo entrega rutinas de ejercicios, sino también consejos nutricionales y hasta e mindfulness.

Para Frano Giakoni, director de la carrera de Entrenador Deportivo de la UNAB, no es solo un simple formato digital. “Estas plataformas están diseñadas estratégicamente desde los principios de la psicología del ejercicio... Y no son sólo herramientas tecnológicas, sino entornos motivacionales cuidadosamente creados para fomentar adherencia y hábitos sostenibles”, afirma.

Más que sudor

Parte de la recepción que han tenido estas plataformas se debe a su capacidad de convertir el esfuerzo en “experiencia”.

Giakoni destaca la “gamificación” del ejercicio, con el cual, a través de un sistema de puntos, medallas, desafíos semanales o rankings, los usuarios se motivan a hacer ejercicio. “Apela a la necesidad de logro, reconocimiento y superación, y eso hace que se sienta menos rutinario y más atractivo”, explica.

Strava se ha convertido en una red social muy popular entre cicilistas y corredores.

El concepto, que proviene de las teorías de aprendizaje conductual, refuerza positivamente la repetición de un hábito. A esto se suma la posibilidad de la personalización, con aplicaciones que permiten definir metas específicas, adaptar rutinas de acuerdo a las propias capacidades, registrar los signos fisiológicos y ajustar objetivos.

Eso sí, aunque parezcan más los puntos positivos, debieran existir también límites.

“La recuperación de una lesión musculoesquelética es un proceso lento y progresivo y, si alguien retoma el ejercicio con una aplicación y sin supervisión directa, puede agravar el problema”.

Marcelo Flores, académico UNAB

Una de las principales críticas no apunta a los que estas plataformas hacen, sino a lo que no logran detectar.

“Muchas veces estos planes de entrenamiento que se ofrecen pueden ser demasiado genéricos y no se adaptan a las condiciones físicas reales de los usuarios”, acota Marcelo Flores.

Por ejemplo, en temporada invernal, ese eventual desajuste puede ser peligroso. “Como el frío afecta la movilidad, se articula menos el cuerpo, y si no hay un calentamiento adecuado, aumentan los riesgos de lesiones y que muchas apps no consideran”, añade el kinesiólogo.

Los errores más comunes son tres: comenzar el ejercicio sin activación muscular suficiente, aplicar intensidades o volúmenes muy altos sin supervisión y hacer los movimientos con mala técnica.

“Se pueden generar lesiones de columna, rodillas o tobillos, y en invierno, además, se suman factores respiratorios... Para el deporte al aire libre, hay que cubrirse bien porque se pueden irritar las vías respiratorias debido al frío y facilitar infecciones”, agrega Flores.

Un “vamos” necesario

Existen puntos ciegos que terminan por no ser beneficiosos. Aunque las notificaciones puedan actuar como incentivo a la constancia, pueden ser tomados como presión.

“Cuando las apps te recuerdan constantemente que no entrenaste, que perdiste una racha, o que no avanzaste, pueden transformarse en una fuente de culpa y estrés”, advierte Giakoni, quien añade que esto afecta particularmente a quienes están comenzando y no tienen una relación estable con el ejercicio. “Por eso, el diseño del mensaje debe ser inteligente: acompañar y no supervisar”, plantea.

La conveniencia y calidad también tienen puntos de tensión. Si bien una aplicación o herramienta de este tipo pueden ofrecer planes estructurados y monitoreo constante de distintas variables, difícilmente logran el nivel de exactitud que puede tener un profesional.

“Cuando las apps te recuerdan constantemente que no entrenaste, que perdiste una racha, o que no avanzaste, pueden transformarse en una fuente de culpa y estrés”, advierte Frano Giakoni.

“No es suficiente saber tu edad o peso, sino que se necesita una evaluación completa para prescribir ejercicio: prescribir condición respiratoria, historial de lesiones y respuesta al esfuerzo, que las apps no alcanzan a medir con profundidad”, apunta Giaconi.

Cuando existen antecedentes clínicos, lesiones previas o dolencias crónicas, por ejemplo, el riesgo de autogestión aumenta. “La recuperación de una lesión musculoesquelética es un proceso lento y progresivo y, si alguien retoma el ejercicio con una aplicación y sin supervisión directa, puede agravar el problema”, explica Marcelo Flores y llama a identificar la señal más clara, que es la reagudización de los síntomas.

¿Son para todos?

No todos los usuarios se benefician igualmente de estos entrenamientos digitales. Según Frano Giakoni, funcionan bien para quienes tienen ya un nivel intermedio, experiencia previa, autonomía y familiaridad con el uso de tecnología. También para quienes valoran la estructura, los datos, registro del progreso y los desafíos. Pero no son recomendados para todos.

“Quienes no tienen conciencia corporal, tienen historial de lesiones o necesitan motivación más cercana, pueden frustrarse o exponerse a lesiones”, apunta el director de la carrera de Entrenador Deportivo de la UNAB.

El perfil ideal es el de un usuario sano, con metas generales de acondicionamiento, que use estas herramientas como una guía flexible más que como un plan rígido o entrenador personal.

“El ejercicio debe interpretarse y adaptarse de forma constante, y por eso quien necesite resultados específicos o está en una etapa sensible de su proceso físico, necesita supervisión profesional”, añade Giakoni, apuntando a que estas apps no comprenden la variabilidad biológica ni detectan sobreentrenamientos.

“El sedentarismo no se explica sólo por la falta de acceso a rutinas especiales... Sino que es un fenómeno más profundo", advierte Frano Giakoni.

Según Marcelo Flores, son herramientas útiles, pero no son atajos. Lo ideal, dice, es que cualquier persona que quiera partir con una aplicación primero realice una evaluación física con un profesional. En caso de no hacerlo, asegurarse al menos que la plataforma elegida incluya videos detallados e instrucciones, con un eventual contacto remoto con un especialista.

La popularidad de estas aplicaciones ha ido al alza y vista como una medida para combatir el sedentarismo. Eso sí, según Giakoni hay que distinguir una solución individual a un problema estructural. “El sedentarismo no se explica sólo por la falta de acceso a rutinas especiales... Sino que es un fenómeno más profundo, que involucra el desarrollo de ciudades pensadas para autos, trabajos que exigen estar sentados o falta de educación sobre movimiento desde la infancia”, propone, y añade: “esto puede ayudar, pero no resuelve todo eso”.

La estrategia sugieren ambos, tiene que ser integral, con aplicaciones deportivas que pueden ser parte de la ecuación, pero que no reemplazan otras instancias que deben de pulirse, como la infraestructura pública, programas comunitarios o políticas que fomenten el movimiento como parte del bienestar de la sociedad. “Necesitamos cambiar las reglas del juego y no solo jugar de otra manera en el mismo ecosistema”, sugiere Giakoni.

“Una app puede motivarte a dar el primer paso, y eso no es poco, pero mantenerse en movimiento requiere más que eso: entender el cuerpo, sus límites, sus procesos y eso, por ahora, todavía lo enseña mejor una persona que una pantalla”, comenta Marcelo Flores de la Universidad Andrés Bello.

Lee también:

Más sobre:LT BoardDeportes BoardInterés Ciudadano BoardEntrenamiento físicoTecnologíaSmartphonesSmartwatches

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

¿Nos reemplazará la Inteligencia Artificial? Analizamos su impacto en cuatro profesiones

¿Cómo mejorar la educación escolar chilena? Conoce el ejemplo de Portugal en el nuevo capítulo de A BORDO

¿Estamos ante la consolidación en Chile del Tren de Aragua?

Fin de la selección aleatoria: cómo funcionará el nuevo Sistema de Admisión Escolar 2026

A propósito del “Caso sicario”: ¿cuán vulnerable es nuestro sistema judicial? Revive A BORDO

A 160 años de su muerte: concurso reinventa la imagen de Andrés Bello con Inteligencia Artificial

Portada del dia

Contenido exclusivo y análisis: suscríbete al periodismo que te ayuda a tomar mejores decisiones

Oferta Plan Digital$990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

LO MÁS LEÍDO

1.
Fin de la selección aleatoria: cómo funcionará el nuevo Sistema de Admisión Escolar 2026

Fin de la selección aleatoria: cómo funcionará el nuevo Sistema de Admisión Escolar 2026

2.
¿Estamos ante la consolidación en Chile del Tren de Aragua?

¿Estamos ante la consolidación en Chile del Tren de Aragua?

3.
A 160 años de su muerte: concurso reinventa la imagen de Andrés Bello con Inteligencia Artificial

A 160 años de su muerte: concurso reinventa la imagen de Andrés Bello con Inteligencia Artificial

4.
¿Nos reemplazará la Inteligencia Artificial? Analizamos su impacto en cuatro profesiones

¿Nos reemplazará la Inteligencia Artificial? Analizamos su impacto en cuatro profesiones

5.
¿Tus dispositivos te están espiando sin que lo sepas?

¿Tus dispositivos te están espiando sin que lo sepas?

6.
Cinco creencias populares del mundo de la ciencia y la salud: ¿cuánto tienen de cierto y cuánto de mito?

Cinco creencias populares del mundo de la ciencia y la salud: ¿cuánto tienen de cierto y cuánto de mito?

VIDEOS

Momentos de tensión en Servel y anuncios desde el norte: candidatos inscriben candidaturas y lanzan campañas

Momentos de tensión en Servel y anuncios desde el norte: candidatos inscriben candidaturas y lanzan campañas

Este es el momento en que sustraen a una recién nacida desde el Hospital de Coronel

Este es el momento en que sustraen a una recién nacida desde el Hospital de Coronel

Familia es criticada por realizar fiesta de revelación de género en un área protegida en el Cajón del Maipo

Familia es criticada por realizar fiesta de revelación de género en un área protegida en el Cajón del Maipo

Registran un tanque con banderas de Rusia y de EE.UU. recorriendo campo de batalla en Ucrania

Registran un tanque con banderas de Rusia y de EE.UU. recorriendo campo de batalla en Ucrania

Servicios

Temblor hoy, martes 19 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, martes 19 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Emiten aviso de marejadas para los próximos días: revisa los sectores afectados

Emiten aviso de marejadas para los próximos días: revisa los sectores afectados

Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

Ministerio de Transportes sostiene que Red Movilidad se encuentra operando en su totalidad a pesar de huelga de conductores
Chile

Ministerio de Transportes sostiene que Red Movilidad se encuentra operando en su totalidad a pesar de huelga de conductores

Homicidio en Curacaví: hombre pierde la vida tras robo de vehículo en su domicilio

Temblor hoy, martes 19 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Las cuatro acciones del Ipsa cuya rentabilidad supera el 50% en 2025
Negocios

Las cuatro acciones del Ipsa cuya rentabilidad supera el 50% en 2025

Programa económico: Jara reformula ingreso vital de $750 mil y pone énfasis en la inversión, pero mantiene negociación ramal

PIB sube sobre lo esperado en el segundo trimestre por fuerte alza de la inversión y se consolidan expectativas en torno a 2,5% para 2025

Cómo Elon Musk y Jeff Bezos buscan reabastecer el combustible de las naves durante viajes espaciales
Tendencias

Cómo Elon Musk y Jeff Bezos buscan reabastecer el combustible de las naves durante viajes espaciales

Quién es quién en la bizarra “maratón” de corpóreos en un partido del fútbol de Chile

Este día llegará un frente frío “imponente”, viento y lluvia a Santiago, según el pronóstico

Diez fechas de clásicos y máxima tensión: los rivales de Coquimbo Unido, la U y Audax Italiano en la lucha por el título
El Deportivo

Diez fechas de clásicos y máxima tensión: los rivales de Coquimbo Unido, la U y Audax Italiano en la lucha por el título

La lista de técnicos libres que asoma en el horizonte de Colo Colo tras la salida de Jorge Almirón

La gran campaña de Coquimbo Unido cruza las fronteras: el crack internacional que sigue de cerca el sueño pirata

4 películas recomendadas para ver en Sanfic
Finde

4 películas recomendadas para ver en Sanfic

Congreso celebra los 50 años de Terra Incógnita con concierto y vinilo de edición especial

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana

¿Cuándo y por qué realmente fue detenida? Los detalles inéditos del paso de Cecilia por la cárcel
Cultura y entretención

¿Cuándo y por qué realmente fue detenida? Los detalles inéditos del paso de Cecilia por la cárcel

George Harris no olvida su fracaso y arremete contra el Festival de Viña: “Quedaron muy mal por permitir un ataque xenofóbico”

Ben Stiller se margina de la dirección de la tercera temporada de Severance

Kim Jong Un apuesta por “expandir” su armamento nuclear y acusa a Estados Unidos y Corea del Sur de “buscar la guerra”
Mundo

Kim Jong Un apuesta por “expandir” su armamento nuclear y acusa a Estados Unidos y Corea del Sur de “buscar la guerra”

Estados Unidos apunta que Rusia y Ucrania deberán hacer concesiones: “Quizá no sea justo, pero es lo que se necesita”

Hamas dice anteponer los “intereses nacionales” tras aceptar una propuesta de alto el fuego para Gaza

Sindy Arzani y su red de apoyo: cuidar a las madres para cuidar el futuro
Paula

Sindy Arzani y su red de apoyo: cuidar a las madres para cuidar el futuro

Del amor propio al rechazo: el retorno de los estereotipos de belleza en las nuevas generaciones

“Reservado para el placer”: ¿Es buena idea agendar los encuentros sexuales?