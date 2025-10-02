SUSCRÍBETE
La mente: principal aliado (o enemigo) de un deportista

En esta nueva edición de Charlas Board, el psicólogo deportivo Rodrigo Cauas, académico de la Facultad de Educación y Ciencias Sociales de la Universidad Andrés Bello Sede Viña del Mar, explica cómo el entrenamiento mental es clave para alcanzar los mejores resultados en los atletas de alto rendimiento.

Por 
La Tercera

Nuestra mente no está preparada para que hagamos actividad física. Es más, podría decirse que no le gusta que nos movamos, y esto tiene una poderosa razón biológica.

“Nuestro cerebro tiene un solo objetivo en nuestra vida, que es ayudarnos a sobrevivir. No le importa si hoy comimos algo rico, conversamos con alguien entretenido o lo pasamos bien. Lo único que le interesa es que lleguemos vivos cada noche", explica Rodrigo Cauas, destacado psicólogo deportivo y académico de la Facultad de Educación y Ciencias Sociales de la Universidad Andrés Bello Sede Viña del Mar.

¿Por qué es tan importante saber esto? Porque el entrenamiento mental es clave para que un buen deportista se convierte en un atleta de excelencia, cuenta Cauas en este nuevo capítulo de Charlas Board.

Pero ojo, porque lo que el especialista cuenta en este video no sólo aplica al alto rendimiento, sino también a todos quienes quieran hacer cambios de hábitos o de rutinas en la vida diaria.

