SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    LT Board

    La “super gripe” llegó a Chile: ¿cómo actuar?

    "La llegada de esta variante K a Chile en verano no parece ser un problema inmediato. El verdadero desafío llegará en los próximos meses", dicen los doctores Claudio Cabello y Jorge Soto, del Centro de Investigación de Resiliencia a Pandemias de la Universidad Andrés Bello.

    Por 
    Claudio Cabello y Jorge Soto
    Alberto Ortega - Europa Press

    El 11 de diciembre, el Instituto de Salud Pública (ISP) de Chile confirmó el primer caso de influenza A H3N2 subclado K en el país, lo que marcó un momento crítico para la vigilancia epidemiológica. Este subtipo viral es una señal de alerta que nos recuerda la constante evolución de los virus respiratorios.

    El subclado K del H3N2 ha mostrado una capacidad de transmisión eficiente y ha circulado con intensidad en el hemisferio norte durante los últimos meses. En Europa y Norteamérica se asoció con aumentos precoces de consultas respiratorias y hospitalizaciones, especialmente en adultos mayores.

    ¿Por qué deberíamos preocuparnos? La influenza no es un resfrío común. Cada año, causa entre 3 y 5 millones de casos graves en el mundo y hasta 650.000 muertes, según la Organización Mundial de la Salud. Los subtipos H3N2 son particularmente problemáticos porque tienden a provocar epidemias más graves, especialmente en adultos mayores y en personas con enfermedades crónicas. Su capacidad de mutación constante desafía nuestra inmunidad previa y requiere la generación de nuevas vacunas para una protección total. Históricamente, las temporadas dominadas por H3N2 se han asociado a mayor sobrecarga hospitalaria y a una menor eficacia relativa de la vacuna en adultos mayores, lo que obliga a reforzar estrategias complementarias de prevención.

    La variante H3N2 subclado K parece ser muy contagiosa, pero no tan grave, sobre todo en personas que tienen su programa de vacunación al día. Esto refuerza la evidencia de que la vacunación no siempre previene la infección, pero sí reduce sustancialmente las formas graves, las complicaciones y la mortalidad.

    La llegada de este subclado a Chile, en pleno verano, podría parecer contradictoria, pero los virus respiratorios no respetan los calendarios. El turismo internacional, los viajes de negocios y el retorno de compatriotas de zonas donde el virus circula activamente crean puentes epidemiológicos que facilitan la introducción de nuevas variantes.

    Pero no tenemos que alarmarnos, sino que prepararnos. La llegada de esta variante K a Chile en verano no parece ser un problema inmediato, ya que los virus respiratorios tienden a disminuir su impacto en esta época. El verdadero desafío llegará en los próximos meses. La temporada de influenza en Chile suele extenderse de abril a septiembre. Si el subclado K se establece en nuestra población, podríamos enfrentar una temporada invernal más intensa de lo habitual.

    Una circulación temprana podría adelantar el peak de casos, acortando los tiempos de respuesta del sistema de salud si no se adoptan medidas preventivas oportunas.

    La vacunación anticipada permite generar inmunidad poblacional antes del aumento sostenido de la transmisión, especialmente en grupos de mayor riesgo.

    ¿Qué podemos hacer como población en general? Las recomendaciones son claras: la vacuna sigue siendo nuestra mejor herramienta, así como una higiene respiratoria que (cubrir boca y nariz al toser o estornudar, usar mascarilla si se presentan síntomas respiratorios, y mantener la ventilación de espacios cerrados), lavado de manos y consulta oportuna en caso de síntomas como fiebre alta, dolor muscular intenso, tos y malestar general, especialmente en grupos de riesgo (adultos mayores, embarazadas, personas con enfermedades crónicas).

    Más sobre:LT BoardSalud BoardPandemiaInfluenza H3N2branded-ltboard
    Imagen boletín

    Suscríbete a nuestro newsletter semanal, con los temas que marcan la pauta del país

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete
    Imagen boletín

    Suscríbete a nuestro newsletter semanal, con los temas que marcan la pauta del país

    Lo Último

    Tradiciones navideñas: nostalgia e historia

    ¿Aún comprando regalos de Navidad? Atento a los fraudes al comprar por internet

    “Muchos servicios han mejorado gracias al impulso de la Contraloría”: las palabras de Dorothy Pérez tras recibir el Premio al Mérito UNAB 2025

    Los grandes desafíos que tendrá el nuevo Presidente de la República

    El efecto “fantasma” del Tren de Aragua

    ¿Puede el ibuprofeno ayudar a la diabetes? Especialistas piden cautela ante nuevos estudios

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    LO MÁS LEÍDO

    1.
    Tradiciones navideñas: nostalgia e historia

    Tradiciones navideñas: nostalgia e historia

    2.
    La “super gripe” llegó a Chile: ¿cómo actuar?

    La “super gripe” llegó a Chile: ¿cómo actuar?

    3.
    El efecto “fantasma” del Tren de Aragua

    El efecto “fantasma” del Tren de Aragua

    4.
    “Muchos servicios han mejorado gracias al impulso de la Contraloría”: las palabras de Dorothy Pérez tras recibir el Premio al Mérito UNAB 2025

    “Muchos servicios han mejorado gracias al impulso de la Contraloría”: las palabras de Dorothy Pérez tras recibir el Premio al Mérito UNAB 2025

    5.
    Los grandes desafíos que tendrá el nuevo Presidente de la República

    Los grandes desafíos que tendrá el nuevo Presidente de la República

    6.
    ¿Aún comprando regalos de Navidad? Atento a los fraudes al comprar por internet

    ¿Aún comprando regalos de Navidad? Atento a los fraudes al comprar por internet

    VIDEOS

    Incendios forestales afectan a la Región Metropolitana: uno es en Las Condes, cerca del estadio Claro Arena de la UC

    Incendios forestales afectan a la Región Metropolitana: uno es en Las Condes, cerca del estadio Claro Arena de la UC

    ¿De que se trata el proyecto de ley “no más renovación de licencia de conducir” que propone Kaiser

    ¿De que se trata el proyecto de ley “no más renovación de licencia de conducir” que propone Kaiser

    Zoom a los aciertos y desaciertos de Kast como Presidente electo

    Zoom a los aciertos y desaciertos de Kast como Presidente electo

    790 locales clausurados : así fue el megaoperativo en galpón de Barrio Franklin

    790 locales clausurados : así fue el megaoperativo en galpón de Barrio Franklin

    Servicios

    Revisa el horario de supermercados Santa Isabel previo al Año Nuevo

    Revisa el horario de supermercados Santa Isabel previo al Año Nuevo

    El horario de los supermercados Jumbo previo al Año Nuevo

    El horario de los supermercados Jumbo previo al Año Nuevo

    El horario de los supermercados Unimarc previo al Año Nuevo

    El horario de los supermercados Unimarc previo al Año Nuevo

    Squella por condiciones de libertarios para sumarse al gobierno de Kast: “Ellos tienen derecho a plantear sus términos”
    Chile

    Squella por condiciones de libertarios para sumarse al gobierno de Kast: “Ellos tienen derecho a plantear sus términos”

    Muere comandante de Bomberos de Litueche mientras combatía incendio forestal

    Sistema de Admisión Escolar: 31.531 estudiantes se matricularon por fuera de la fila virtual en 2024

    Arauco del grupo Angelini presenta proyecto eólico interregional por más de US$600 millones
    Negocios

    Arauco del grupo Angelini presenta proyecto eólico interregional por más de US$600 millones

    Presidente electo José Antonio Kast se reunirá con empresarios en evento de Icare

    La ley de permisos sectoriales avanza en su implementación: siete instituciones serán supervisadas

    Cómo la música puede afectar tu forma de conducir un vehículo, según la ciencia
    Tendencias

    Cómo la música puede afectar tu forma de conducir un vehículo, según la ciencia

    “La IA al servicio de las personas será el aspecto más importante”: las novedades que Samsung presentará en CES 2026

    Por qué el vicepresidente de Bolivia se declaró de oposición a su propio gobierno

    Sigue los movimientos en el CDA: la U oficializa la salida de uno de sus goleadores
    El Deportivo

    Sigue los movimientos en el CDA: la U oficializa la salida de uno de sus goleadores

    La sincera confesión de Erick Pulgar: “Me siento más referente en Flamengo que en la Selección”

    Paqui Meneghini aborda su gran objetivo en la U tras ser presentado en el CDA

    La ruta de cenas y fiestas del Centro Histórico de Santiago para Año Nuevo
    Finde

    La ruta de cenas y fiestas del Centro Histórico de Santiago para Año Nuevo

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 27 y 28 de diciembre

    Fiestas y cenas de Año Nuevo 2026 en Santiago: dónde salir a festejar en grande

    ¿La historia definitiva de Take That? Netflix revela la fecha de estreno de nueva docuserie
    Cultura y entretención

    ¿La historia definitiva de Take That? Netflix revela la fecha de estreno de nueva docuserie

    Jonathan Mardones gana el Premio Nuevas Plumas Chile 2025 con una crónica sobre Violeta Parra

    A 19 años del adiós de la original: mira el trailer del regreso de Malcolm in the Middle

    Trump dice haber destruido “una gran instalación” de drogas en Venezuela
    Mundo

    Trump dice haber destruido “una gran instalación” de drogas en Venezuela

    China pone a prueba a Taiwán con ejercicios militares y envía “severa advertencia” en medio de tensiones con EE.UU. y Japón

    Zelensky niega que Kiev atacara una residencia de Putin en Nóvgorod y acusa a Rusia de “socavar” la diplomacia

    Josefina Errázuriz: Mirar el trabajo desde las constelaciones familiares
    Paula

    Josefina Errázuriz: Mirar el trabajo desde las constelaciones familiares

    Disruptores endocrinos en cosmética: la silenciosa amenaza a la salud femenina

    Daniela Cayo Gómez: Tarde, pero artesana