SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
LT Board

Las lecciones que nos deja el Edificio Miramar

"Es hora de dejar atrás la importación de soluciones que no se adaptan a nuestra realidad y de construir un nuevo modelo de desarrollo urbano, basado en la evidencia científica y la experiencia local", dice Juan Paulo Alarcón, director de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Andrés Bello.

Por 
Juan Paulo Alarcón
RAUL ZAMORA/ATONCHILE

A dos años del socavón que afectó al Edificio Miramar en Reñaca, es un alivio saber que la Dirección de Obras de la Municipalidad de Viña del Mar ha levantado la orden de inhabitabilidad luego de una serie de trabajos de reconstitución y mitigación. Sin embargo, este suceso nos invita a reflexionar sobre la forma en que se ha desarrollado nuestra ciudad y el impacto que ha tenido en el territorio y la sociedad.

La presión inmobiliaria y la ambición con la que se han desarrollado nuestras ciudades han llevado a una ocupación ineficiente del territorio, con grandes extensiones de viviendas monofuncionales y de baja densidad, sin considerar los valores naturales preexistentes ni las condiciones de riesgo.

Además, la falta de actualización de los instrumentos de planificación urbana ha permitido que se construya en zonas de alto riesgo, sin considerar las evidencias científicas y las recomendaciones de expertos en orden de procurar una relación adecuada de lo construido con lo natural. Así también, la gestión de la ciudad implica un control y mantenimiento adecuado de las redes de infraestructura, lo que no siempre se cumple.

La crisis habitacional que afecta a cientos de miles de familias en Chile es un ejemplo claro de la falta de prioridad y urgencia en abordar este tema. Es hora de repensar la forma en que se desarrollan nuestras ciudades, considerando una densidad adecuada, la protección de los ecosistemas y la resiliencia frente al cambio climático. Es necesario un enfoque integral que considere la planificación urbana, la gestión del riesgo, el acceso a oportunidades y la protección del medio ambiente, entre otros temas imperativos hoy por hoy en la planificación y desarrollo de la ciudad.

El caso del Edificio Miramar es un llamado de atención para que los actores públicos y privados asuman el compromiso de construir ciudades más justas, seguras y sostenibles. Es necesario un cambio de paradigma en la planificación urbana, que considere las particularidades del territorio, la cultura y la sociedad chilena.

Es hora de dejar atrás la importación de soluciones que no se adaptan a nuestra realidad y de construir un nuevo modelo de desarrollo urbano, basado en la evidencia científica y la experiencia local. La geografía de Chile nos da la oportunidad una vez más, a través de una crisis, de reflexionar sobre cómo debemos enfrentar este desafío y construir un futuro más sostenible para nuestras ciudades.

El Edificio Miramar es un ejemplo de la necesidad de construir un nuevo modelo de desarrollo urbano que priorice un uso adecuado del territorio, un respeto por las condiciones pre existentes, culturales y naturales, evite riesgos inherentes a nuestra geografía y se piense desde proyectos que tengan en el centro la calidad de vida de los habitantes.

Más sobre:LT BoardPolíticas públicas BoardEdificio MiramarCrisis habitacional

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

El potente documental que reconstruye la vida de Andrés Bello antes de llegar a Chile

No te pierdas hoy martes 21 de octubre, a las 15:00, una completa charla sobre cómo aprender en la era de la IA

Cómo se vive el Alzheimer hoy en Chile

Por qué escribir a mano podría salvarnos de perder nuestra inteligencia

¿Cómo cultivar ambientes de trabajo más felices?

Explicado en fácil: los pros y contras de la propuesta del gobierno de eliminar la glosa republicana

Portada del dia

¡Aprovecha el Cyber! Nuestros planes a un precio imbatible por más tiempo 📰

Plan Digital$990/mes SUSCRÍBETE

LO MÁS LEÍDO

1.
El potente documental que reconstruye la vida de Andrés Bello antes de llegar a Chile

El potente documental que reconstruye la vida de Andrés Bello antes de llegar a Chile

2.
Por qué escribir a mano podría salvarnos de perder nuestra inteligencia

Por qué escribir a mano podría salvarnos de perder nuestra inteligencia

3.
No te pierdas hoy martes 21 de octubre, a las 15:00, una completa charla sobre cómo aprender en la era de la IA

No te pierdas hoy martes 21 de octubre, a las 15:00, una completa charla sobre cómo aprender en la era de la IA

4.
Explicado en fácil: los pros y contras de la propuesta del gobierno de eliminar la glosa republicana

Explicado en fácil: los pros y contras de la propuesta del gobierno de eliminar la glosa republicana

5.
¿Cómo cultivar ambientes de trabajo más felices?

¿Cómo cultivar ambientes de trabajo más felices?

6.
Cómo se vive el Alzheimer hoy en Chile

Cómo se vive el Alzheimer hoy en Chile

VIDEOS

“Cada peso será devuelto”: Presidente Boric asegura “devolución íntegra” por sobrecobros en tarifas eléctricas

“Cada peso será devuelto”: Presidente Boric asegura “devolución íntegra” por sobrecobros en tarifas eléctricas

AC contra Pardow, migración y seguridad: el choque entre Barraza, Bassaletti, Dresdner y Ward en La Mesa del Poder

AC contra Pardow, migración y seguridad: el choque entre Barraza, Bassaletti, Dresdner y Ward en La Mesa del Poder

Lo que tienes que saber: Alberto Mayol analiza “fenómeno Kaiser” y el reordenamiento en la derecha

Lo que tienes que saber: Alberto Mayol analiza “fenómeno Kaiser” y el reordenamiento en la derecha

Así se escucharon los cacerolazos en algunos sectores de Recoleta

Así se escucharon los cacerolazos en algunos sectores de Recoleta

Servicios

A qué hora y dónde ver a Real Madrid vs. Juventus por la Champions League

A qué hora y dónde ver a Real Madrid vs. Juventus por la Champions League

Dónde y a qué hora ver a Sporting de Lisboa vs. Olympique de Marsella por la Champions League en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Sporting de Lisboa vs. Olympique de Marsella por la Champions League en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Eintracht Frankfurt vs. Liverpool por la Champions League en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Eintracht Frankfurt vs. Liverpool por la Champions League en TV y streaming

Dirección de Educación de Santiago exige al Mineduc que establezca responsabilidades y sanciones tras ausencia de examinadores para Simce
Chile

Dirección de Educación de Santiago exige al Mineduc que establezca responsabilidades y sanciones tras ausencia de examinadores para Simce

Caso Sierra Bella: Tribunal ordena embargo de bienes de Municipalidad de Santiago por incumplimiento de pago

Gobierno enfrenta nueva e inesperada crisis tras masiva ausencia de examinadores para la aplicación del Simce

Los asistentes a la Enade le ponen nota a los speakers ¿Quién obtuvo la mejor calificación y quién reprobó?
Negocios

Los asistentes a la Enade le ponen nota a los speakers ¿Quién obtuvo la mejor calificación y quién reprobó?

SEC multa a CGE por problemas de facturación en O’Higgins y Maule

Joyvio pide declarar inadmisible reclamo judicial de Isidoro Quiroga por fallo que lo condenó a pagar US$300 millones en venta de Australis

Quién era Daniel Naroditsky, el genio del ajedrez que falleció a los 29 años
Tendencias

Quién era Daniel Naroditsky, el genio del ajedrez que falleció a los 29 años

Cómo son los cascos de realidad extendida Galaxy XR de Samsung: hardware y especificaciones

Por qué el presidente de Perú declaró estado de emergencia en Lima y Callao para combatir la “inseguridad”

El ídolo, el esquema y un viejo conocido: viaje al corazón de Lanús, el rival de la U en la Copa Sudamericana
El Deportivo

El ídolo, el esquema y un viejo conocido: viaje al corazón de Lanús, el rival de la U en la Copa Sudamericana

Cuándo y dónde ver a la U contra Lanús por la Copa Sudamericana

Dónde y a qué hora ver a Real Madrid vs. Juventus por la Champions League

¿Qué día toca Weezer? ¿A qué hora sale Massive Attack? Revisa los horarios del Fauna Primavera 2025
Finde

¿Qué día toca Weezer? ¿A qué hora sale Massive Attack? Revisa los horarios del Fauna Primavera 2025

Los detalles de las entradas para asistir al Campeonato Mundial de Ciclismo de Pista Tissot UCI 2025 en Chile

Día del Churrasco 2025: cinco sangucherías infalibles para celebrarlo en Santiago

Entre las drogas, la ira y la leyenda: las revelaciones del documental sobre Martin Scorsese
Cultura y entretención

Entre las drogas, la ira y la leyenda: las revelaciones del documental sobre Martin Scorsese

Salvatore Adamo: “He visto a Paul McCartney en vivo y tenía una energía fantástica. Es un regalo poder continuar”

La historia tras el primer concierto de Pearl Jam (con Chris Cornell en el público)

Russell Buchan, abogado británico: “La inteligencia artificial ha sido un gran impulsor de la actividad cibernética maliciosa”
Mundo

Russell Buchan, abogado británico: “La inteligencia artificial ha sido un gran impulsor de la actividad cibernética maliciosa”

¿Salvador Allende o Giorgio Armani?: La polémica que desató el cambio de nombre de un polideportivo en Italia

Ricardo Salinas Pliego, el “Trump mexicano” que desafía a la izquierda y abre la puerta a posible candidatura

Antes de mediar: lo que sí (y lo que no) se puede resolver fuera de un tribunal
Paula

Antes de mediar: lo que sí (y lo que no) se puede resolver fuera de un tribunal

La mitad de las mujeres chilenas que no se realiza la mamografía anual, reconoce que no es su prioridad

Mujeres que impactan: Pamela Curin y su red de apoyo para mujeres rurales