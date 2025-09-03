SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
LT Board

Las múltiples razones que han llevado al grave aumento de la violencia escolar en Chile

De ser un fenómeno aislado a convertirse en una de las principales preocupaciones del sistema educativo y de la opinión nacional, las cifras de denuncias por violencia al interior de los colegios se han disparado. “Al final del día, la escuela no deja de ser un reflejo de cómo es la sociedad”, señala Jaime Fauré, académico de la U. Andrés Bello.

Ricardo OlavePor 
Ricardo Olave

“Menor recibió una brutal puñalada directo al corazón: ataque entre escolares horrorizó a Punta Arenas”. “Imágenes fuertes: estudiante quedó convulsionando tras pelea escolar en Coronel”. “Clima de violencia tiene en vilo a colegio de Arica tras amenaza de ataque sangriento”.

Estos son algunos de los titulares que han marcado la agenda informativa en 2025. Los casos, registrados en distintas regiones del país, dan cuenta de un fenómeno que preocupa: la violencia escolar en sus diversas manifestaciones. Se trata de conductas que implican agresión o maltrato físico, verbal, psicológico o social, y que ocurren tanto dentro de los establecimientos como en sus alrededores.

El bullying, el acoso cibernético y la presencia de armas en los recintos educativos generan creciente alarma en una sociedad que busca respuestas para detener una escalada de hechos que hoy ocupan portadas y alertan grupos de apoderados por WhatsApp.

Según cifras de la Asociación Chilena de Seguridad (Achs), las denuncias por violencia en el ámbito escolar aumentaron en un 74% entre 2023 y 2024, pasando de 2.538 a 4.418 casos. A ellos, se suman los datos de la Superintendencia de Educación, que reportó más de 1.500 denuncias por problemas de convivencia durante el primer trimestre de 2025, un 25 % más que en el mismo período del año anterior.

Para la decana de la Facultad de Psicología de la Universidad de Talca, Carolina Iturra, la violencia es “el resultado de una serie de causas que nos involucran a todos y tensiones sociales más amplias". Claudio Mancilla N.

La situación escaló a tal punto que, en mayo pasado y tras conocerse que en San Pedro de la Paz ocurrió una balacera al interior de un colegio, el Ejecutivo levantó el “Plan de Acción Seguridad y Convivencia Educativa”. Esta acción busca aumentar la coordinación entre agentes del Mineduc y de Seguridad Pública, así como también, enfrentar desde el lado gubernamental nuevas formas de disminuir los casos.

Por cierto, la violencia escolar no sólo se está manifestando por esta vía, sino también con otros episodios como los ocurridos hace unas semanas en el Liceo José Victorino Lastarria, donde un alumno resultó quemado al manipular una molotov en medio de incidentes.

Por su parte, en el Instituto Nacional Barros Arana (INBA) –donde el año pasado más de 20 estudiantes resultaron heridos luego de la explosión de una bomba en el baño– se repitió un hecho de alta connotación, en el que cuatro alumnos rociaron con bencina al jefe de seguridad del colegio, y además el rector fue atacado con una molotov.

¿Cómo llegamos a estos niveles de violencia en los colegios? Para el doctor Jaime Fauré, académico de Psicopedagogía de la Universidad Andrés Bello, “al final del día, la escuela no deja de ser un reflejo de la sociedad. Y si esta se ha vuelto, o es percibida, como un espacio donde la violencia se permite e incluso se espera, la escuela también lo replicará”.

La Superintendencia de Educación reportó más de 1.500 denuncias por problemas de convivencia durante el primer trimestre de 2025, un 25 % más que en el mismo período del año anterior.

Sandra Becerra, directora del Centro Convive y académica del Departamento de Diversidad y Educación Intercultural de la U. Católica de Temuco, plantea que la violencia escolar es un reflejo de las falencias del propio sistema educativo.

“Por décadas, Chile ha privilegiado el logro académico por sobre el desarrollo socioemocional”, afirma. A su juicio, las escuelas han abordado los episodios de violencia desde una mirada punitiva y no formativa, lo que impide que los conflictos se transformen en oportunidades de aprendizaje en habilidades de convivencia.

Desde la Universidad de Talca, la decana de la Facultad de Psicología, Carolina Iturra, sostiene que “se trata del resultado de una serie de causas que nos involucran a todos”.

A su juicio, Chile no es un caso aislado, sino parte de un fenómeno internacional y multidimensional, vinculado en parte a “tensiones sociales más amplias”.

Para ella, uno de los problemas es que, el sistema educativo ha sido concebido casi exclusivamente como un espacio académico, dejando en segundo plano el desarrollo socioemocional. “Hoy carece de herramientas y de recursos humanos calificados que permitan implementar estrategias de prevención en los distintos niveles”, advierte.

En tanto, la doctora Mónica Bravo, directora del Observatorio de Ciudadanía, Convivencia y Bienestar Escolar (OCCBE) de la Universidad de La Frontera, recuerda que ya en 1996 la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró la violencia como un problema de salud pública mundial, dada la cantidad de muertes y daños asociados a ella.

En noviembre de 2024, más de 20 estudiantes del Instituto Nacional Barros Arana (INBA) resultaron heridos luego de la explosión de una bomba en el baño. Hace tres semanas, cuatro alumnos rociaron con bencina al jefe de seguridad del colegio, y además el rector fue atacado con una molotov.

En su análisis, la violencia escolar es solo una de las formas en que se ha intentado fragmentar un fenómeno mucho más amplio.

“Se ha pensado que esta problemática podría abordarse de manera aislada, pero eso no ha dado resultado”, advierte, subrayando que los fenómenos de violencia se expresan en distintos contextos y magnitudes, y estos no responden a fenómenos culturales como la música urbana o series de televisión, como se ha argumentado.

“Es necesario abordarlos con una mirada ecológica e integral, porque la violencia abarca múltiples tipos, responde a causas multifactoriales y genera efectos negativos de manera multidimensional y persistente en el tiempo”, complementa.

Dimensionando el problema

Entendiendo que la violencia escolar refleja dinámicas propias de su entorno —y que está vinculada a la reproducción de conductas presentes en otros espacios como las redes sociales, los barrios o las familias—, observemos el panorama nacional.

En enero pasado, la Universidad Católica presentó el informe “Sin Miedo en la Escuela”, que reveló que el 84% de los estudiantes ha presenciado episodios de bullying en sus comunidades educativas, mientras que el 47% de las víctimas no denuncia estos hechos.

“Muchas veces la violencia escolar se vive como un asunto privado entre estudiantes y no como un problema comunitario que requiere intervención”, explica Jaime Fauré, académico de la UNAB. El temor a represalias, la desconfianza hacia los adultos y la falta de protocolos claros son factores que desalientan la denuncia. Además, persiste la idea de que “así es la vida escolar” y que los conflictos deben resolverse entre pares.

"La escuela no deja de ser un reflejo de la sociedad. Y si esta se ha vuelto un espacio donde la violencia se permite e incluso se espera, la escuela también lo replicará”, dice Jaime Fauré.

Las estadísticas muestran un alza sostenida: tras la pandemia, los incidentes de violencia escolar pasaron de 7.800 en 2022 a 8.500 en 2024.

Sandra Becerra, del Centro Convive, agrega que la escuela no siempre es percibida como un espacio protector. “Muchas víctimas dudan de la capacidad de las instituciones para intervenir de manera efectiva”, explica.

A ello se suman otros factores: el miedo al agresor, la vergüenza de ser estigmatizado como débil y el temor a perder la aceptación del grupo. “Denunciar puede significar quedar aislado o ser visto como un traidor”, advierte.

También critica que, en muchos casos, las denuncias no generan consecuencias claras. “Se percibe que no pasa nada, o que los acuerdos entre las partes se limitan a la conducta puntual y no reparan el daño psicológico ni social”, amplia.

Según la especialista, los procesos de seguimiento suelen ser escasos, lo que mantiene a las víctimas en una situación de vulnerabilidad.

Las estadísticas muestran un alza sostenida: tras la pandemia, los incidentes de violencia escolar pasaron de 7.800 en 2022 a 8.500 en 2024. Sin embargo, Mónica Bravo, de la UFRO, recalca que este fenómeno no explotó en esta década. De hecho, la Encuesta Nacional de Violencia en el Ámbito Escolar (ENVAE), aplicada en 2005, 2007, 2009 y 2014 por el Ministerio del Interior y el Mineduc, ya revelaba una alta prevalencia.

De acuerdo con datos ministeriales, cerca del 27% de los establecimientos educativos en Chile presentan un desempeño medio-bajo o insuficiente, mientras que las denuncias por maltrato físico y psicológico aumentaron un 26,7% entre 2017 y 2018, con un alza particular del 29,8% en los casos de maltrato psicológico entre estudiantes.

Tras la balacera en un colegio en San Pedro de la Paz, el gobierno levantó el “Plan de Acción Seguridad y Convivencia Educativa”, que busca aumentar la coordinación entre agentes del Mineduc y de Seguridad Pública.

“Las violencias escolares no son un fenómeno post-pandemia, venían consolidándose antes del COVID-19”, dice Mónica Bravo, quien agrega que estudios con datos previos muestran una tendencia ascendente desde mediados de los 2000. Ejemplo de ello es el aumento sostenido de la victimización hacia docentes: de un 9% en 2007, pasó a 11,7% en 2009 y llegó a 13% en 2014.

Para la psicóloga Carolina Iturra, la pandemia puso en evidencia que la escuela no es solo un espacio de aprendizaje académico, sino también un sostén emocional y social.

“Existe evidencia de que el aislamiento —particularmente estricto en Chile— afectó habilidades básicas de interacción en etapas tempranas del desarrollo humano”, señala. Frente a este escenario, advierte, la salud mental pasó a ser considerada “parte estructural del sistema educativo, no un añadido”.

Cómo avanzar hacia una mejor convivencia

En mayo pasado, la Municipalidad de Temuco instaló pórticos detectores de metales en un colegio de la comuna, luego de un grave episodio de violencia dentro del establecimiento. Una medida que, para Carolina Iturra, resulta más reactiva y simbólica que efectiva.

“Pueden dar una sensación de seguridad, pero no abordan las causas de la violencia”, advierte, recordando que esta siempre encontrará nuevas formas de expresarse.

El Dr. Jaime Fauré, de la Universidad Andrés Bello, coincide, y añade que este tipo de acciones “pueden reforzar la percepción de que la escuela es un lugar peligroso, generando desconfianza entre estudiantes y docentes”. Más que invertir en dispositivos de control, los especialistas comparten en que lo esencial es fortalecer la prevención.

La doctora Mónica Bravo sugiere como medida anti-violencia la supervisión activa en patios y pasillos, donde suelen producirse los incidentes, con una presencia estratégica que vaya más allá de la simple vigilancia.

En esa línea, la Dra. Mónica Bravo plantea que la violencia escolar requiere medidas urgentes, pero al mismo tiempo realistas y sostenibles. Entre sus propuestas destaca la supervisión activa en patios y pasillos —espacios donde suelen producirse los incidentes—, con una presencia estratégica que vaya más allá de la simple vigilancia.

Otra acción clave, dice, es la enseñanza explícita de habilidades socioemocionales en horarios protegidos de entre 10 y 20 minutos diarios, tanto para estudiantes como para adultos. Estos espacios deberían abordar competencias como pedir ayuda, regular emociones, reparar y reconciliar.

La investigadora suma la necesidad de implementar rutas de denuncia simples, confidenciales y conocidas por toda la comunidad, con respuestas rápidas y registros claros, siempre priorizando la prevención y la reparación. Tras un hecho de violencia, insiste, no basta con cambiar al agresor de sala: es necesario reparar, restaurar y reforzar las normas con todo el curso, evitando la revictimización y el etiquetado de estudiantes.

Mónica Bravo defiende que la cultura escolar sólo se transforma mediante la práctica diaria y la reflexión consciente. Por eso, la capacitación en competencias socioemocionales debe ser sostenida y abarcar tanto a estudiantes como a adultos, fortaleciendo además la alianza activa entre familia y escuela.

Una acción clave es la enseñanza explícita de habilidades socioemocionales en horarios protegidos de entre 10 y 20 minutos diarios, tanto para estudiantes como para adultos. Estos espacios deberían abordar competencias como pedir ayuda, regular emociones, reparar y reconciliar.


El doctor Fauré, en tanto, destaca las experiencias de programas de mediación escolar implementados en distintos municipios, los que han logrado disminuir conflictos al empoderar a los propios estudiantes como agentes de diálogo. “Algunas iniciativas ligadas al arte y al deporte también han demostrado que la participación en proyectos colectivos genera vínculos positivos que desplazan la violencia”, agrega.

Por su parte, Carolina Iturra releva el ejemplo del Liceo República de Italia Arturo Bonometti en Chillán, donde se desarrolla un programa de mediación y resolución de conflictos entre pares que busca reducir la violencia, al tiempo que potencia competencias sociales intra e interpersonales.

“Lo importante es que estas experiencias no dependan de voluntades individuales, sino que se escalen como política pública, adoptando programas de prevención de la violencia”, proyecta.

Aprender en un ambiente hostil nunca es aprender plenamente; por ello, garantizar espacios de seguridad y respeto no puede entenderse como un complemento, sino como la esencia misma del derecho educativo.

Lee también:

Más sobre:LT BoardEducación y cultura BoardInterés ciudadano BoardViolencia escolar

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Crisis en la salud pública en EE.UU.: Cuando la política desplaza a la ciencia

Así será el esperanzador futuro de la Inteligencia Artificial en la educación según experto de Amazon

¿Se unirá Bolivia al club de gobiernos de derecha en la región? Revive A BORDO

Columna de Roberto Munita: El síndrome del “pato cojo”

Chile y el Acuerdo de Pandemias: una oportunidad histórica

¿Cuán difícil es emprender en Chile en medio de un bajo crecimiento económico? Revive A BORDO

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

LO MÁS LEÍDO

1.
Así será el esperanzador futuro de la Inteligencia Artificial en la educación según experto de Amazon

Así será el esperanzador futuro de la Inteligencia Artificial en la educación según experto de Amazon

2.
Crisis en la salud pública en EE.UU.: Cuando la política desplaza a la ciencia

Crisis en la salud pública en EE.UU.: Cuando la política desplaza a la ciencia

3.
Narcofunerales y medios: ¿Dónde queda la ética periodística?

Narcofunerales y medios: ¿Dónde queda la ética periodística?

4.
¿Se unirá Bolivia al club de gobiernos de derecha en la región? Revive A BORDO

¿Se unirá Bolivia al club de gobiernos de derecha en la región? Revive A BORDO

5.
Las múltiples razones que han llevado al grave aumento de la violencia escolar en Chile

Las múltiples razones que han llevado al grave aumento de la violencia escolar en Chile

6.
Cierre de Corona: Las múltiples aristas de la desaparición de una marca histórica

Cierre de Corona: Las múltiples aristas de la desaparición de una marca histórica

VIDEOS

Polémica en Colombia: jugador le pegó una cachetada a árbitra tras ser expulsado

Polémica en Colombia: jugador le pegó una cachetada a árbitra tras ser expulsado

Con Putin y Kim Jong-Un presentes: así fue el desfile militar donde China exhibió su enorme poderío militar

Con Putin y Kim Jong-Un presentes: así fue el desfile militar donde China exhibió su enorme poderío militar

Imágenes sensibles: revelan video de brutal maltrato hacia un trabajador TEA en Hospital de Osorno

Imágenes sensibles: revelan video de brutal maltrato hacia un trabajador TEA en Hospital de Osorno

Trump comparte video del ataque a embarcación procedente de Venezuela: habría 11 muertos

Trump comparte video del ataque a embarcación procedente de Venezuela: habría 11 muertos

Servicios

Revisa las ofertas de trabajo para civiles disponibles en Carabineros con sueldos de hasta $1,9 millones

Revisa las ofertas de trabajo para civiles disponibles en Carabineros con sueldos de hasta $1,9 millones

Conoce la programación de artistas de la Fonda Nómade para Fiestas Patrias y los precios de las entradas

Conoce la programación de artistas de la Fonda Nómade para Fiestas Patrias y los precios de las entradas

Rating del martes 2 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del martes 2 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

“El pie lo ponemos nosotros”: Matthei presenta propuesta para que familias jóvenes accedan a su primera vivienda
Chile

“El pie lo ponemos nosotros”: Matthei presenta propuesta para que familias jóvenes accedan a su primera vivienda

Pena de muerte, Estado plurinacional y sustitución del Congreso por una “asamblea popular”: el programa de gobierno de Eduardo Artés

Labbé y rechazo a multa por no sufragar: “Esto pasa cuando se está tramitando un proyecto de ley contra el tiempo”

El regreso de Los Tatas del Pan
Negocios

El regreso de Los Tatas del Pan

Subtel entrega detalles del acuerdo con Wom: “Lo más relevante es que se va a terminar la red 5G, que estuvo en riesgo”

La millonaria compensación que pagará Aguas Antofagasta por masivo corte de 2023

7 nuevas armas de China que Xi Jinping exhibió frente a Vladimir Putin y Kim Jong Un
Tendencias

7 nuevas armas de China que Xi Jinping exhibió frente a Vladimir Putin y Kim Jong Un

ChatGPT implementará control parental, tras el suicidio de un adolescente

Esto puede pasarle a tus oídos si te limpias con cotonitos de algodón

Las sensibles bajas de la Roja de cara al partido con Brasil en el Maracaná
El Deportivo

Las sensibles bajas de la Roja de cara al partido con Brasil en el Maracaná

Carlo Ancelotti le mete miedo a la Roja con la formación de Brasil y le envía un duro recado a Neymar

TNT mira de reojo: la U amenaza con jugar con juveniles la Supercopa ante Colo Colo si avanza en la Sudamericana

Lo que debes saber de Red Bull Symphonic, el show que unirá a Pablo Chill-E con una orquesta sinfónica
Finde

Lo que debes saber de Red Bull Symphonic, el show que unirá a Pablo Chill-E con una orquesta sinfónica

Historiador argentino Felipe Pigna lanza en Chile su primera novela

NotCo y Cervecería LOA se juntan para lanzar la primera cerveza sabor terremoto

Andrés Neuman revive a la autora del diccionario Moliner: “Es la abuela de todas las personas que aman las palabras”
Cultura y entretención

Andrés Neuman revive a la autora del diccionario Moliner: “Es la abuela de todas las personas que aman las palabras”

Guillatún en el cielo y una Cenicienta a la chilena: Teatro Viajeinmóvil celebra septiembre

Roger Waters insulta el legado de Ozzy Osbourne e hijo del fallecido cantante lo tilda de “imbécil” y “patético”

Trump pide a Hamas la liberación de todos los rehenes con vida para un alto al fuego en Gaza
Mundo

Trump pide a Hamas la liberación de todos los rehenes con vida para un alto al fuego en Gaza

Defensa de Bolsonaro afirma que “no hay una sola prueba” sobre su participación en el intento de golpe de Estado

Trump acusa a Venezuela de enviar narcotraficantes a Estados Unidos y promete defender el país

Hablemos de amor: La ternura de mi abuela se quedó incluso cuando la memoria se fue
Paula

Hablemos de amor: La ternura de mi abuela se quedó incluso cuando la memoria se fue

Mujeres que impactan: Sandra Olave y su cruzada por abrir puertas en el mundo laboral

Estamos de aniversario y lo celebramos contigo