BLACK SALE $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    LT Board

    Menopausia, terapia hormonal y género: La deuda científica con las mujeres

    "Cuando una decisión sanitaria -como haber asociado erróneamente la terapia de hormonal sustitutiva a mayor riesgo de cáncer y eventos cardiovasculares- afecta exclusivamente a mujeres y se posterga por décadas, no es neutral", dice en la siguiente columna María Carolina Rodríguez Domínguez, directora de la Escuela de Obstetricia de la Universidad Andrés Bello.

     

    El 10 de noviembre de 2025 marcó un hito para la salud pública femenina. La FDA y el Departamento de Salud de EE. UU. retiraron oficialmente las advertencias en recuadro negro sobre la terapia hormonal sustitutiva (THS), reconociendo que durante más de dos décadas las decisiones clínicas se basaron en “mala ciencia” e “inercia burocrática”.

    ¿El resultado? Mujeres privadas de una terapia efectiva por miedo, desinformación y sesgos profundamente arraigados en la práctica médica.

    En 2002, el estudio Women’s Health Initiative (WHI) generó pánico mundial al asociar la THS con mayores riesgos de cáncer de mama y eventos cardiovasculares. Pero sus fallas metodológicas eran evidentes: la edad promedio de las participantes superaba los 63 años y se utilizaron combinaciones hormonales que hoy ya no se prescriben.

    Aun así, su impacto fue devastador. Muchos médicos y usuarias abandonaron la terapia, y millones de mujeres enfrentaron en soledad los efectos del climaterio.

    En Chile, la comunidad científica reaccionó con mayor rapidez. Desde 2002 se alzaron voces críticas sobre los hallazgos del WHI, señalando inconsistencias y llamando a no replicar decisiones apresuradas. El Ministerio de Salud no solo generó orientaciones específicas, sino que incorporó a las matronas como personal clave en el manejo del climaterio desde la Atención Primaria.

    Hoy contamos con guías clínicas nacionales, protocolos y una mirada más integral. Pero eso no basta si el miedo, el estigma y la desinformación siguen dominando la conversación, y la deuda persiste.

    Según el estudio MUSA (2025), el 70% de las chilenas experimenta síntomas climatéricos moderados o severos, pero solo una de cada diez accede a THS. La Encuesta Nacional de Salud estimó que más de 1,3 millones de mujeres entre 45 y 64 años están en etapa menopáusica. Muchas vivirán más de un tercio de su vida en condición posmenopáusica, con impactos documentados en su salud mental, sexual, ósea y cardiovascular.

    Las consecuencias de aquella “mala ciencia” no fueron solo académicas: fueron reales, con impacto en la salud cardiovascular, mental, sexual y ósea.

    La osteoporosis afecta a más de un cuarto de las mujeres postmenopáusicas chilenas. Las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte femenina. La salud mental se ha visto deteriorada silenciosamente.La ciencia debe ser rigurosa, pero también autocrítica. No todo estudio es sinónimo de verdad. El género importa. El contexto importa. Y el silencio también. Cuando una decisión sanitaria afecta exclusivamente a mujeres y se posterga por décadas, no es neutral.

    Hoy la matronería tiene un rol clave en la educación, pesquisa y tratamiento de los síntomas climatéricos. La Atención Primaria debe reforzarse con formación actualizada, recursos y autonomía profesional para ofrecer las terapias disponibles.

    La salud de las mujeres no puede seguir dependiendo del miedo generado hace dos décadas por un error que costó demasiado. Es momento de recuperar la confianza en la ciencia bien hecha, en las mujeres que exigen ser escuchadas y en los equipos de salud que las acompañan con información clara y sin prejuicios. La menopausia no es una enfermedad, pero el abandono sí lo es.

    Más sobre:LT BoardSalud BoardMenopausiaClimaterioTerapia hormonalbranded-ltboard

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    En el top de la calidad: Las universidades con mejor acreditación en Chile

    ¿Qué nos depara la elección presidencial de este domingo?

    Ad portas de las elecciones presidenciales: revisa los compromisos de los candidatos en vivienda, seguridad, economía y medioambiente

    ¿Cómo enfrentar la ludopatía adolescente en la era digital?

    Punya Mishra: “La IA no distingue entre verdad y falsedad, lo que puede ser problemático en el aprendizaje”

    Diez años después de París: la COP30 y el límite político del consenso climático

    Portada del dia

    ⚡Black Sale: información real + ventajas exclusivas

    Digital + LT Beneficios$1.990/mes SUSCRÍBETE

    LO MÁS LEÍDO

    1.
    En el top de la calidad: Las universidades con mejor acreditación en Chile

    En el top de la calidad: Las universidades con mejor acreditación en Chile

    2.
    Punya Mishra: “La IA no distingue entre verdad y falsedad, lo que puede ser problemático en el aprendizaje”

    Punya Mishra: “La IA no distingue entre verdad y falsedad, lo que puede ser problemático en el aprendizaje”

    3.
    ¿Cómo enfrentar la ludopatía adolescente en la era digital?

    ¿Cómo enfrentar la ludopatía adolescente en la era digital?

    4.
    Explicado en fácil: los pros y contras de la propuesta del gobierno de eliminar la glosa republicana

    Explicado en fácil: los pros y contras de la propuesta del gobierno de eliminar la glosa republicana

    5.
    Diez años después de París: la COP30 y el límite político del consenso climático

    Diez años después de París: la COP30 y el límite político del consenso climático

    6.
    ¿Qué nos depara la elección presidencial de este domingo?

    ¿Qué nos depara la elección presidencial de este domingo?

    VIDEOS

    ¿Kast o Jara?: quién conseguirá el apoyo de los electores de Parisi en el balotaje

    ¿Kast o Jara?: quién conseguirá el apoyo de los electores de Parisi en el balotaje

    Presidente del PDG descarta que Parisi y el partido se reúnan con Jara o Kast

    Presidente del PDG descarta que Parisi y el partido se reúnan con Jara o Kast

    Un diario en Pakistán publicó por error un artículo con una sugerencia de ChatGPT

    Un diario en Pakistán publicó por error un artículo con una sugerencia de ChatGPT

    El impactante registro del derrumbe de una mina en la República Democrática del Congo

    El impactante registro del derrumbe de una mina en la República Democrática del Congo

    Servicios

    Cuándo comienza y termina el periodo de propaganda para la segunda vuelta

    Cuándo comienza y termina el periodo de propaganda para la segunda vuelta

    Dónde y a qué hora ver a Ecuador vs. Nueva Zelanda por el amistoso internacional

    Dónde y a qué hora ver a Ecuador vs. Nueva Zelanda por el amistoso internacional

    Dónde y a qué hora ver a Colombia vs. Australia por el amistoso internacional

    Dónde y a qué hora ver a Colombia vs. Australia por el amistoso internacional

    El paso al frente de alcaldes y gobernadores: el diseño que prepara Jara para reforzar su ofensiva contra Kast
    Chile

    El paso al frente de alcaldes y gobernadores: el diseño que prepara Jara para reforzar su ofensiva contra Kast

    El fracaso del plan de Mulet y su pelea para salvar a la Frevs y el escaño de Calisto

    “PLEASE HELP”: el mensaje que encendió las alarmas de la tragedia en Torres del Paine

    Retiremos los libros
    Negocios

    Retiremos los libros

    Nuevo aeropuerto de Viña del Mar logra aprobación de la Comisión de Evaluación Ambiental

    La hoja de ruta económica de la candidatura de Jara de cara a la segunda vuelta y guiño a Parisi

    Lluvia de estrellas Leónidas 2025: qué es este fenómeno que podrá verse desde Chile
    Tendencias

    Lluvia de estrellas Leónidas 2025: qué es este fenómeno que podrá verse desde Chile

    Qué es Cloudflare, el sistema de conectividad global que enfrentó una falla que impide utilizar apps como X y ChatGPT

    Tragedia en Torres del Paine: confirman una segunda muerte y aumenta la cifra de desaparecidos

    Patricio Briones, leyenda del básquetbol que llega al Congreso: “No soy famosillo; me molesta que digan que gané por eso”
    El Deportivo

    Patricio Briones, leyenda del básquetbol que llega al Congreso: “No soy famosillo; me molesta que digan que gané por eso”

    En vivo: la Roja de Nicolás Córdova enfrenta a Perú en un nuevo duelo amistoso

    Reinaldo Rueda lo pasa mal en Costa Rica: organización hostiga al DT de Honduras en la previa de trascendental duelo

    Con charlas, talleres y música en vivo: Santiago Ecofest, el evento que busca destacar la importancia del medioambiente
    Finde

    Con charlas, talleres y música en vivo: Santiago Ecofest, el evento que busca destacar la importancia del medioambiente

    Un día en Qatar: dos aventuras en los desiertos de Doha

    Rito de Primavera en el MUT: los detalles de las tres funciones de la obra de danza contemporánea

    Los hermanos Gallagher llegan a Chile por separado y habrá show de drones como previa al concierto de Oasis
    Cultura y entretención

    Los hermanos Gallagher llegan a Chile por separado y habrá show de drones como previa al concierto de Oasis

    Mon Laferte presenta el video oficial de “Melancolía”: velo aquí

    La Sonora de Tommy Rey revive a través de su hijo y su viuda: “Asumieron la misión de salvar el espíritu de la cumbia”

    Golpe a la centroizquierda en Dinamarca: podría perder el control de Copenhague por primera vez
    Mundo

    Golpe a la centroizquierda en Dinamarca: podría perder el control de Copenhague por primera vez

    Rusia descarta que la entrega a Ucrania de cazas franceses cambie la situación en el campo de batalla

    La caída en desgracia de exrector de Harvard y exsecretario del Tesoro de Clinton por sus vínculos con Epstein

    No basta con pagar, hay que hacerlo correctamente: los efectos prácticos del Registro de Deudores
    Paula

    No basta con pagar, hay que hacerlo correctamente: los efectos prácticos del Registro de Deudores

    Margarita Moscoso Sánchez: Volver, siempre volver

    ¿Qué pasará con el rol de Primera Dama en el próximo gobierno?