SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    LT Board

    Por qué un buen estilo de vida es esencial para prevenir enfermedades

    En este nuevo capítulo de Charlas Board, Sandra Lanza, académica de la Escuela de Medicina de la Universidad Andrés Bello, nos cuenta cómo pequeños gestos diarios, unidos a una política pública que facilitara la alimentación saludable y la movilidad por la ciudad, podrían hacer bajar las altas tasas de enfermedades cronicas que tenemos en Chile.

    Por 
    La Tercera

    ¿Alguna vez te has detenido a pensar en que la forma en que vivimos cada día está determinando no sólo tu salud, sino que la salud de las comunidades y del planeta?

    Esa es la pregunta inicial que la doctora Sandra Lanza, académica de la Escuela de Medicina de la Universidad Andrés Bello, realiza en un nuevo capítulo de Charlas Board.

    ¿Su objetivo? Generar conciencia sobre esas pequeñas decisiones que tomamos a diario -como caminar en vez de tomar un taxi, o elegir preparar una carbonada de almuerzo en vez de consumir un producto ultraprocesado- y que influyen no sólo en la prevención de enfermedades, sino también en la salud y sustentabilidad del planeta.

    Sin embargo, no basta que estas decisiones las tomemos solos, dice la doctora Lanza. Necesitamos también de una sociedad que promueva tener tiempo para alimentarnos bien y para movernos más, pero también, por ejemplo, políticas públicas que faciliten espacios de recreación en la ciudad.

    ¿Una tarea imposible? No sonaría tan inalcanzable si aquilatáramos sus efectos: una reducción de enfermedades crónicas como la diabetes o la hipertensión, que se llevan millones del presupuesto de Salud al año. Así lo explica la docente UNAB en este video.

    Más sobre:LT BoardCharlas BoardSalud BoardEstilo de vidabranded-ltboard
    Imagen boletín

    Suscríbete a nuestro newsletter semanal, con los temas que marcan la pauta del país

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete
    Imagen boletín

    Suscríbete a nuestro newsletter semanal, con los temas que marcan la pauta del país

    Lo Último

    Viajes largos en verano: consejos prácticos para cuidar la salud

    ¿Por qué se habla de la nueva generación de niños “de cristal” y cuán responsables son los padres y madres?

    Endulzantes sin azúcar: libres de calorías, pero no de efectos secundarios

    De la A la Z: desmenuzamos el nuevo gabinete de Kast

    Los académicos recomiendan: series, libros y documentales para un verano cultural

    Presidente Boric: ¿cuál es el balance de su gestión y legado político a semanas del cambio de mando?

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    LO MÁS LEÍDO

    1.
    Los académicos recomiendan: series, libros y documentales para un verano cultural

    Los académicos recomiendan: series, libros y documentales para un verano cultural

    2.
    ¿Cómo nació el “roto chileno” y por qué se celebra su figura el 20 de enero?

    ¿Cómo nació el “roto chileno” y por qué se celebra su figura el 20 de enero?

    VIDEOS

    Mujeres al volante: Red Movilidad alcanza récord histórico con 2.402 conductoras en el transporte público

    Mujeres al volante: Red Movilidad alcanza récord histórico con 2.402 conductoras en el transporte público

    Impactantes registros de las Cataratas del Niágara “congeladas” por bajas temperaturas

    Impactantes registros de las Cataratas del Niágara “congeladas” por bajas temperaturas

    Análisis al primer traspié del gabinete de Kast

    Análisis al primer traspié del gabinete de Kast

    Sin esposas y con chaleco de imputada: así inició la segunda audiencia de formalización de Ángela Vivanco

    Sin esposas y con chaleco de imputada: así inició la segunda audiencia de formalización de Ángela Vivanco

    Servicios

    Declaran alerta preventiva en la Región Metropolitana por riesgo de incendios forestales

    Declaran alerta preventiva en la Región Metropolitana por riesgo de incendios forestales

    Metro y Tren Nos anuncian pago con tarjeta bancaria: ¿Cuándo comienza y cómo funciona?

    Metro y Tren Nos anuncian pago con tarjeta bancaria: ¿Cuándo comienza y cómo funciona?

    Cuál es el monto del Bono Mujer Trabajadora 2026: esta semana comienzan los pagos

    Cuál es el monto del Bono Mujer Trabajadora 2026: esta semana comienzan los pagos

    Senadora Carvajal valora aprobación de Ley de Incendios tras urgencia levantada por catástrofe en Ñuble y Biobío
    Chile

    Senadora Carvajal valora aprobación de Ley de Incendios tras urgencia levantada por catástrofe en Ñuble y Biobío

    Declaran alerta preventiva en la Región Metropolitana por riesgo de incendios forestales

    Comisión de Familia aprueba en general proyecto que prohíbe y sanciona la maternidad subrogada

    Banco Central mantiene la tasa de interés en 4,5% y ve menos inflación en “el corto plazo”
    Negocios

    Banco Central mantiene la tasa de interés en 4,5% y ve menos inflación en “el corto plazo”

    Familia Del Río vende cerca de $65.100 millones en acciones de Falabella durante la misma jornada en que vendió Bethia

    CMF realiza observaciones a la OPA de Aníbal Mosa por Blanco y Negro

    ¿Te enojas más cuando tienes hambre? Esta es la explicación científica
    Tendencias

    ¿Te enojas más cuando tienes hambre? Esta es la explicación científica

    “Su compañero para una vida con IA”: cómo los dispositivos de Samsung prometen mejorar la vida diaria de los usuarios

    Qué es la tirzepatida, el nuevo fármaco para tratar la diabetes tipo 2 y la obesidad aprobado por el ISP en Chile

    Con un finalista de Wimbledon: las figuras del tenis mundial que darán vida a la nueva edición del Chile Open
    El Deportivo

    Con un finalista de Wimbledon: las figuras del tenis mundial que darán vida a la nueva edición del Chile Open

    Fichaje estrella para Tiago Nunes: Deyverson remece al fútbol ecuatoriano como nuevo refuerzo de Liga de Quito

    La millonaria apuesta del Colo Colo de Fernando Ortiz para seducir a Diego Valdés

    Desde Tool hasta Depeche Mode y John Coltrane en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para febrero
    Finde

    Desde Tool hasta Depeche Mode y John Coltrane en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para febrero

    Así es “El Milagro”, el nuevo oasis natural en Parque Tricao que se suma a sus atracciones

    Late Ñuñoa 2026: revisa la amplia programación cultural y las actividades del festival gratuito

    A las puertas de la edición 2026 de Ch.ACO: inauguran nuevo ciclo con OnlyJoke
    Cultura y entretención

    A las puertas de la edición 2026 de Ch.ACO: inauguran nuevo ciclo con OnlyJoke

    Kidd Voodoo participará en la gran final de “Fiebre de Baile” en Movistar Arena

    Lars Ulrich y el día que habló con el “Dios de los dioses”: el ídolo que moldeó al baterista de Metallica

    “La madre de todos los acuerdos comerciales”: La UE e India cierran histórico pacto para hacerles frente a EE.UU. y China
    Mundo

    “La madre de todos los acuerdos comerciales”: La UE e India cierran histórico pacto para hacerles frente a EE.UU. y China

    EE.UU. planifica el establecimiento de la CIA en Venezuela para influir en el nuevo escenario político

    Trump retira a jefe de Patrulla Fronteriza de Minneapolis en medio de crecientes críticas a secretaria de Seguridad Nacional

    Hablemos de amor: el amor que me salvó
    Paula

    Hablemos de amor: el amor que me salvó

    Pilar Quispe Mamani: Lenta, pero segura

    Equipo Paula gana premio ‘Pobre el que no cambia la mirada 2025′