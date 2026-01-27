Por qué un buen estilo de vida es esencial para prevenir enfermedades

¿Alguna vez te has detenido a pensar en que la forma en que vivimos cada día está determinando no sólo tu salud, sino que la salud de las comunidades y del planeta?

Esa es la pregunta inicial que la doctora Sandra Lanza, académica de la Escuela de Medicina de la Universidad Andrés Bello, realiza en un nuevo capítulo de Charlas Board.

¿Su objetivo? Generar conciencia sobre esas pequeñas decisiones que tomamos a diario -como caminar en vez de tomar un taxi, o elegir preparar una carbonada de almuerzo en vez de consumir un producto ultraprocesado- y que influyen no sólo en la prevención de enfermedades, sino también en la salud y sustentabilidad del planeta.

Sin embargo, no basta que estas decisiones las tomemos solos, dice la doctora Lanza. Necesitamos también de una sociedad que promueva tener tiempo para alimentarnos bien y para movernos más, pero también, por ejemplo, políticas públicas que faciliten espacios de recreación en la ciudad.

¿Una tarea imposible? No sonaría tan inalcanzable si aquilatáramos sus efectos: una reducción de enfermedades crónicas como la diabetes o la hipertensión, que se llevan millones del presupuesto de Salud al año. Así lo explica la docente UNAB en este video.