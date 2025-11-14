OFERTA ELECCIONES $990
    ¿Qué nos depara la elección presidencial de este domingo?

    Polo Ramírez conversa esta semana con el analista político y director de Administración Pública UNAB Roberto Munita, con quien desmenuza lo que será la jornada electoral del domingo 16. ¿Habrá algún candidato capaz de sacar mayoría en primera vuelta?

    Por 
    La Tercera

    El próximo domingo 16 de noviembre se define el futuro que determinará a Chile por los próximos cuatro años. Lo más probable es que la elección presidencial arroje la necesidad de una segunda vuelta; sin embargo, al final de la jornada ya sabremos cómo quedarán distribuidas las fuerzas en el Congreso.

    ¿Qué candidatos pasarán a la próxima ronda? ¿Quién dará “la gran sorpresa” de la jornada? ¿Cómo será el comportamiento electoral durante el día?

    De todo eso y más conversaron Polo Ramírez y Roberto Munita, analista político y director de la carrera de Administración Pública de la Universidad Andrés Bello, en una nueva edición de A BORDO.

