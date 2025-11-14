¿Qué nos depara la elección presidencial de este domingo?

El próximo domingo 16 de noviembre se define el futuro que determinará a Chile por los próximos cuatro años. Lo más probable es que la elección presidencial arroje la necesidad de una segunda vuelta; sin embargo, al final de la jornada ya sabremos cómo quedarán distribuidas las fuerzas en el Congreso.

¿Qué candidatos pasarán a la próxima ronda? ¿Quién dará “la gran sorpresa” de la jornada? ¿Cómo será el comportamiento electoral durante el día?

De todo eso y más conversaron Polo Ramírez y Roberto Munita, analista político y director de la carrera de Administración Pública de la Universidad Andrés Bello, en una nueva edición de A BORDO.