¿Quiénes son hoy las mujeres más influyentes de Chile?

En diciembre de 2025, la Corte Suprema de Chile escribió un nuevo capítulo en su historia: Gloria Ana Chevesich fue elegida presidenta, convirtiéndose en la primera mujer en liderar el máximo tribunal del país en sus más de 200 años de funcionamiento.

Para Silvana Adaros, académica de Derecho de la Universidad Andrés Bello, su nombramiento, además de histórico, ha enviado una señal clara de continuidad y rigurosidad institucional en un contexto marcado por la actual crisis de confianza hacia el Poder Judicial.

“Más allá de ser la primera en antigüedad al interior del alto tribunal, es significativo que se haya optado por una candidata que representa la postura más rigurosa frente a la corrupción”, sostiene Adaros, quien recalca que la designación de Chevesich fue “fruto de un proceso transparente y de cara a la ciudadanía”, y el corolario de una carrera judicial intachable de más de cuatro décadas.

Gloria Ana Chevesich ingresó al Poder Judicial en 1986. Ha desarrollado una trayectoria que incluye la Corte de Apelaciones de Santiago y, desde 2013, la Corte Suprema. Su rol en causas emblemáticas como MOP-GATE y en sumarios disciplinarios internos consolidó una reputación asociada a la independencia, el conocimiento profundo del Derecho y el rigor técnico, cualidades que, según Silvana Adaros, no siempre son frecuentes en la judicatura chilena.

Desde otra perspectiva, Romanette Aguilera, abogada y CEO de la consultora Vinculatte, destaca que el hito de su presidencia debe leerse también desde la gobernanza institucional.

“Durante más de dos siglos ninguna mujer había presidido la Corte Suprema. Pero su relevancia va más allá del género: interpela la forma en que el poder se distribuye, se legitima y se reproduce dentro del Estado”, afirma.

Según el Informe sobre Paridad de Género en el Poder Judicial (2025), aunque las mujeres son mayoría en el sistema judicial, su presencia disminuye en los niveles donde se toman las decisiones estratégicas, lo que convierte la llegada de Gloria Ana Chevesich a la presidencia en un factor que fortalece la legitimidad del tribunal.

En términos de gestión, Romanette Aguilera dice que su liderazgo ha estado marcado por la probidad, la rigurosidad técnica y el apego a la legalidad, atributos especialmente relevantes en contextos de desconfianza institucional, tras un 2025 donde el Poder Judicial enfrentó desafíos estructurales que exigieron no sólo respuestas jurídicas, sino también capacidad organizacional, como la implementación de la Ley de Pago Efectivo de Pensiones de Alimentos y la aplicación de la Ley de Monitoreo Telemático en casos de Violencia Intrafamiliar.

“Su conducción contribuyó a consolidar continuidad operativa, legitimidad pública y fortalecimiento interno del sistema”, sostiene.

Pamela Figueroa: la primera mujer presidenta del Servel

En 2025, el Servicio Electoral de Chile enfrentó un escenario de alta complejidad: una elección presidencial y parlamentaria con reincorporación del voto obligatorio y un contexto de desafección ciudadana y polarización política. Frente a este desafío, Pamela Figueroa asumió la presidencia del Servel, convirtiéndose en la primera mujer en liderar la institución en casi un siglo.

Para Daniela Campos, analista política y académica del Campus Creativo UNAB, el liderazgo de Figueroa se definió por “su experiencia como cientista política y su trayectoria profesional, además de su participación en el Consejo Directivo del Servel desde 2022”, lo que le permitió desarrollar herramientas para “conducir un proceso complejo, dejando que la institución actuara de forma independiente y sin injerencias de los poderes del Estado”, señala.

En un contexto polarizado, y con una fuerte presencia de fake news, la independencia de una de las instituciones con mayores niveles de confianza ciudadana ha sido clave para sostener el sistema electoral. Campos cree que el aporte de Figueroa a la legitimidad y credibilidad del Servel se manifestó en la capacidad de mantener el orden y la transparencia durante todo el proceso electoral.

“Se notó el profesionalismo y la planificación rigurosa: el Servel pudo entregar resultados expeditos, confiables y consistentes, a nivel nacional e internacional, incluso con el retorno del voto obligatorio”, explica Campos.

Dorothy Pérez: liderazgo férreo en Contraloría

Desde 2024, Dorothy Pérez Gutiérrez lidera la Contraloría General de la República (CGR), lo que le ha permitido convertirse en un personaje relevante a la hora de definir los nuevos límites de la transparencia administrativa en el país.

Bajo su gestión, la Contraloría adquirió especial relevancia en 2025, cuando la institución reveló irregularidades masivas en el uso de licencias médicas por parte de funcionarios públicos, un caso que generó repercusiones nacionales.

Dorothy Pérez, abogada de formación con excelencia académica, quien fue distinguida como “Figura del Año” 2025 por la Universidad Andrés Bello por su trayectoria y amplia experiencia en Derecho Administrativo y Comparado, ha construido su carrera como funcionaria de la Contraloría, desempeñándose en diversos cargos y regiones hasta alcanzar la máxima jefatura.

Para Silvana Adaros, de la UNAB, el perfil de Pérez, al igual que el de Gloria Ana Chevesich, representa un ejemplo de liderazgo institucional femenino basado en la carrera profesional y la independencia técnica.

En diciembre 2025, Dorothy Pérez fue elegida como Personaje del Año por la Universidad Andrés Bello

“Ambas son abogadas, funcionarias de carrera e independientes, con gran liderazgo. Ser las primeras mujeres en alcanzar el máximo cargo en sus instituciones marca un precedente muy relevante y un ejemplo a seguir para las actuales y futuras generaciones de profesionales capaces y meritorias”, afirma.

El estilo de liderazgo de Pérez ha sido calificado por Adaros como “firme, técnico y decidido”, capaz de tomar decisiones duras, incluso impopulares, para garantizar el cumplimiento de la ley y la protección del patrimonio público.

Rossana Costa: estabilidad y autonomía en el Banco Central

Durante 2025, la economía chilena se movió en un terreno complejo. Con una inflación aún elevada, la desaceleración de la actividad y la volatilidad internacional, Rossana Costa enfrentó este contexto, consolidando su liderazgo como presidenta del Banco Central, combinando rigor técnico, autonomía institucional y comunicación cuidadosa.

Para Nicolás Garrido, director del Instituto de Políticas Económicas de la Facultad de Economía y Negocios UNAB, el rasgo más relevante de su gestión fue la consistencia: “Condujo la política monetaria en uno de los escenarios macroeconómicos más complejos de las últimas décadas”. Al tener como prioridad el control de la inflación, Garrido plantea que esta alcanzó “niveles no vistos en décadas, bordeando el 14% en su peak”. Así, el Consejo del Banco Central elevó la tasa de política monetaria hasta 11,25%, la más alta desde fines de los años 90, buscando contener la inflación sin comprometer la estabilidad de mediano plazo.

Un elemento central de su gestión fue la defensa de la autonomía institucional. “Su liderazgo fue clave para preservar la credibilidad del instituto frente a presiones sociales y políticas, protegiendo especialmente a los hogares más vulnerables de los efectos regresivos de la inflación”, explica el profesor universitario.

Garrido ve que, al reconocer que gran parte de la ciudadanía había olvidado lo que significa convivir con inflación alta y volátil, utilizó sus intervenciones públicas para explicar causas, riesgos y lógicas detrás de las decisiones de tasas de interés.

En un año simbólico para la institución como lo es su centenario, y como primera mujer en presidirla, Costa encarnó para el analista un hito en sí mismo. “Su gestión puede leerse, precisamente, como un esfuerzo sostenido por honrar esa premisa en uno de los períodos más exigentes de la historia económica del país”, concluye.

Michelle Bachelet: liderazgo femenino con proyección global

A diferencia de otras figuras de poder, la influencia de Michelle Bachelet no se ejerce hoy desde un cargo institucional en Chile. Su capital político, diplomático y simbólico acumulado durante décadas, hoy también proyectado al escenario internacional, hacen que su eventual candidatura a la Secretaría General de Naciones Unidas -más allá de las polémicas en torno a su nombramiento- abra una conversación que trasciende la contingencia.

Para Carla Donoso, periodista del equipo Mesa de Género e Inclusión de Rediversas, la trayectoria de Bachelet “no es una suma de cargos, sino la consolidación de un camino coherente entre liderazgo nacional y proyección internacional”.

Dos veces Presidenta de Chile, directora ejecutiva de ONU Mujeres y luego Alta Comisionada para los Derechos Humanos, su recorrido le ha permitido conocer la política desde el poder ejecutivo y el multilateralismo desde su núcleo institucional.

Desde otra perspectiva, la socióloga Marcela Ríos, consejera de ComunidadMujer y exministra de Justicia, sostiene que Bachelet es una de las candidatas mejor posicionadas para liderar la ONU precisamente por esa doble experiencia. “Es un liderazgo que entiende de manera profunda el sistema de Naciones Unidas y su urgente necesidad de reforma para hacerlo más ágil y eficaz frente a los retos climáticos, geopolíticos, económicos y tecnológicos que enfrenta el planeta, pero que también ha liderado gobiernos y, por ello, puede dialogar con las necesidades y preocupaciones de los Estados”, afirma.

En un contexto internacional marcado por la polarización, conflictos armados y debilitamiento del multilateralismo, ello tras los recientes eventos que involucran a EE.UU., Israel e Irán, Ríos considera que su principal aporte sería una visión reformista en un momento de inflexión histórica. La combinación entre experiencia ejecutiva real y conocimiento institucional le permitiría articular consensos en un escenario de fracturas globales.

La dimensión simbólica de su eventual elección resulta ineludible. En 81 años de historia, Naciones Unidas nunca ha sido liderada por una mujer. Que una latinoamericana y chilena llegase a asumir ese rol tendría un impacto estructural.

“El principal foro multilateral del mundo está en deuda con el liderazgo femenino. Que sea una chilena la primera en ocupar ese cargo sería un orgullo no solo para Chile, sino para toda América Latina”, plantea Marcela Ríos, destacando el respaldo regional de México y Brasil que su nombre ha concitado.

Susana Jiménez: economista del año

A diferencia de otras figuras de poder que ejercen su influencia desde cargos institucionales del Estado, Susana Jiménez consolidó su influencia en 2025 tras ser reconocida como Economista del Año por Economía y Negocios de El Mercurio.

Para Sandra Bravo, investigadora del Instituto de Políticas Públicas de la UNAB, este logro responde a una combinación poco frecuente de atributos. “Confluyen liderazgo gremial, solvencia técnica e incidencia pública”, explica.

Su llegada a la presidencia de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) en 2024 marcó un hito histórico, al convertirse en la primera mujer en liderar esta multigremial empresarial. Durante 2025, ese rol se tradujo en “posicionar propuestas concretas para reactivar el crecimiento y la inversión”.

Desde la CPC, plantea Bravo, Susana Jiménez logró posicionar el debate económico en torno a tres ejes: crecimiento como prioridad del Estado, certeza en las reglas del juego y diálogo político-técnico.

“Ha sido enfática en advertir que la burocracia, la permisología y la falta de estabilidad regulatoria están afectando la competitividad del país”, dice la analista, a lo que complementa que ha insistido en que “la recuperación depende de un Estado eficiente que habilite al sector privado”.

Lejos de tensionar el diálogo entre empresa, política y economía, su presencia tendió a enriquecerlo. “Ha contribuido a desplazar la discusión desde la retórica ideológica hacia la evidencia y la viabilidad técnica”, afirma la investigadora UNAB.

La influencia de Jiménez no se explica solo por su visibilidad gremial. Según Bravo, existe poder real sin cargo institucional cuando se logra instalar conceptos que estructuran la discusión pública. “Desde la CPC ejerce un rol de contrapeso técnico en un Congreso fragmentado, con capacidad de coordinar al sector privado e incidir en la tramitación de reformas”, sentencia.