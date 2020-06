Cocinas de hombres y fotografiadas por ellos mismos, eso es lo que encontrarán en esta edición. Las cocinas han ganado importancia, o mejor dicho, visibilidad. Hoy todos queremos tener una buena cocina, que sea funcional, eficiente y, por qué no, con espacio para juntar ahí al que cocina y sus amigos. Si los metros no permiten tanto, abrirla al comedor o estar es una opción más que válida; lo que los gringos definen como ‘open concept’, que no es más que un gran espacio con distintos usos y que se ha transformado en lo que el mercado ofrece y los clientes buscan.

La ruta que hizo Ignacio Rivas antes de remodelar la suya (uno de los espacios que mostramos hoy) es quizás el ejercicio más eficiente para llegar a un buen resultado: tener claro el uso que se le va a dar, qué equipamiento mínimo queremos y qué cosas no son tan importantes; cotizar todo y recién ahí demoler, porque las opciones de terminaciones, y por lo tanto de combinaciones, son casi infinitas, y si no se definen con antelación el presupuesto puede girar sin control. Como en todo proyecto importante, siempre recomiendo asesorarse con un experto; esto tiene un costo, pero al final se darán cuenta de que el dinero fue bien invertido.

Mathias Klotz vive en Pedro de Valdivia Norte hace ya años, y su casa ha sido ampliada y modificada sucesivas veces, pero ahora se le presentó la oportunidad de expandirse a un terreno vecino, la tomó y el resultado es un nuevo espacio de creación, tanto para él y sus colaboradores como para su señora, la artista Francisca Benedetti. Pasar más tiempo con su familia era lo que buscaba… y lo consiguió con creces.