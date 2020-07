Muy Personal: Valentina Améstica

1. ¿En qué consistía este concurso de la galería ZAZ y cómo llegas a participar en él?

Había que crear una obra inspirada en #alonetogether. Coincidió con que estaba trabajando una obra relacionada a la pandemia. Es un video que está siendo exhibido en una pantalla de las esquinas de la calle 41 con la 7 Avenida en Times Square. La oportunidad de mostrar mi trabajo en una esquina tan concurrida es al mismo tiempo emocionante e irreal.

2. ¿Qué quisiste decir en tu propuesta?

Representar cómo han cambiado y van a seguir mutando las relaciones sociales y el respeto con el entorno. ¿Cómo superaremos la pandemia? ¿Cambiará el comportamiento de la sociedad? Son preguntas que muchos nos hacemos y quise abarcar en mi obra.

3. ¿Por qué crees que te atraen más objetos como los libros que las herramientas digitales y te declaras más análoga?

Los impresos tienen un valor emocional para mí, puedo conectar con ellos de manera más directa; está en mí controlar esa precisión a la hora de trabajar con tipografías, aplicar color o componer, y no depender de las herramientas digitales. Tengo que trabajar con las posibilidades que me entregan los objetos que tengo a la mano y desde ahí experimentar.

4. ¿Has tenido oportunidad de conocer a tus referentes?

Admiro cómo Mauricio Amster renovó de manera definitiva la industria editorial chilena. Karel Martens es mi dios de las artes gráficas, tuve la oportunidad de asistir a una charla que dio en Nueva York y fue emocionante escuchar su proceso creativo.

5. ¿Dónde y cómo descubres tu amor por las técnicas de impresión?

En 2016 me fui a estudiar a Central Saint Martins, en Londres, cursos de impresión experimental, letterpress, encuadernación, y además tomé otros cursos en el London Centre of Books Arts. Ahí me enamoré de las técnicas de impresión.

6. ¿Qué es lo más valioso que te deja Central Saint Martins?

Descubrí que el mejor método para aprender es experimentar. El camino de prueba y error es incierto, pues muchas veces de los ‘errores’ aparecen resultados increíbles.

7. ¿Cuáles son tus planes y cómo se ven afectados por esta crisis?

Este 2020 tenía todo planeado para irme a vivir a Nueva York, pero con la pandemia cerraron los procesos de visas, subió el desempleo y los planes –como para todo el mundo– se retrasaron.

8. ¿Tienes plan B para lo que queda de 2020?

Seguir trabajando en mi taller. Soy bastante obsesiva en mi trabajo así qué paso bastantes horas en esto mientras —como todos— espero que esta situación se arregle. Me encanta leer y revisar mis libros de vez en cuando; lo bueno es que he tenido tiempo para eso.

@amestica_ / zaz10ts.com