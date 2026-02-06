Brecha generacional en la minería: ¿riesgo u oportunidad para el talento futuro?

¿Está preparada la gran minería chilena para enfrentar el envejecimiento de su fuerza laboral sin perder conocimiento crítico, productividad y capacidad de innovación? La pregunta no es menor. El INE proyecta que la población del país comenzará a decrecer a partir de 2035, escenario que tensiona aún más la disponibilidad de talento.

El Estudio de Fuerza Laboral de la Gran Minería entrega señales claras: la edad promedio de trabajadores y trabajadoras aumentó de 42,9 a 43,5 años en la última década; el grupo mayor de 55 años creció de 15,7% a 17,2%, mientras que los menores de 30 disminuyeron de 10,3% a 6,9%. Además, hacia 2034, 32.000 de las 37.000 vacantes proyectadas estarán asociadas al retiro sostenido de actuales mineros y mineras. El desafío es estructural: asegurar el recambio generacional sin debilitar las capacidades críticas de la industria.

La minería cuenta con trabajadores senior que concentran experiencia técnica, cultura de seguridad y conocimiento operacional. Por ello, atraer e integrar talento joven —mujeres y hombres— es una prioridad estratégica. Hoy, los menores de 24 años no superan el 3,5% de la dotación minera, y el 75% del capital humano se concentra en empresas proveedoras, donde existe una oportunidad relevante de impacto.

El desafío no es solo atraer, sino también formar y retener. Dar señales claras al mundo formativo sobre las carreras con mayor proyección, especialmente en operación y mantenimiento con foco técnico-profesional, es clave. A la vez, convivir entre generaciones, comprender expectativas y habilitar espacios reales de aprendizaje exige compromiso transversal. En este proceso, la capacitación —con metodologías como microlearning y mentoring— se vuelve una herramienta estratégica para la transferencia de conocimiento.

Convertir el envejecimiento laboral en una oportunidad de aprendizaje e inclusión es una decisión estratégica. Y en ella, la colaboración es el único camino posible.

*Natalia Morales, gerenta Consejo de Competencias Mineras, Consejo Minero; y Vladimir Glasinovic, director Programa Eleva, Fundación Chile.