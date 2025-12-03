VOTA INFORMADO por $1100
    Estudio muestra que en la minería nacional 3 de cada 4 trabajadores se desempeñan en empresas proveedoras

    Durante 2024, el sector registró en torno a 200 mil trabajadores que se desempeñaron en la minería chilena, según un estudio de la Alianza CCM-Eleva. El documento también muestra la existencia de envejecimiento en la fuerza laboral, lo que implica desafíos en la inclusión de jóvenes.

    Matías Vera 
    Matías Vera
    Participación femenina: 23% MARIO TELLEZ

    La industria minera nacional necesitará 36.895 nuevos trabajadores entre los años 2025 y 2034, principalmente por el reemplazo por retiros y una mayor inversión en el sector que supera los US$51 mil millones. El 87,4% corresponde a reemplazo por retiro y el restante 12,6% representa la dotación que se necesitará para proyectos de ejecución y evaluación. El futuro de la industria demandará perfiles con más especialización, adaptados a tecnologías emergentes, asumir responsabilidades complejas y mantener la continuidad operativa.

    Así lo muestra el estudio de Fuerza Laboral de la Gran Minería Chilena 2025-2034, realizado por la alianza CCM-Eleva, el que revela que la demanda de trabajadores se necesitarán está centrada en las regiones Antofagasta, Atacama y la Macrozona Centro, requiriendo perfiles relacionados a la continuidad operacional, como mantenedores mecánicos, operadores de equipos móviles y fijos, profesionales de mantenimiento, entre varios.

    Aunque el problema que existe en esta materia es el envejecimiento actual de la fuerza laboral. El informe, que se construye con una muestra de 70 mil trabajadores entre la gran minería y empresas proveedoras, asegura que la minería cuenta con una participación creciente de trabajadores mayores a 55 años.

    Más precisamente, los trabajadores jóvenes de entre 18 y 29 años han disminuido en los últimos diez años, representando un 6,9% en 2024 en empresas mineras. Los trabajadores mayores de 55 años aumentaron a 17,2% en el periodo. De esta forma, la edad promedio de la fuerza laboral totaliza 43,5 años, en tanto las empresas proveedoras registran 40,8 años.

    200 mil trabajadores en 2024

    Con ello, el empleo en el sector minero alcanzó los 200 mil trabajadores en 2024. De ellos, 3 de cada 4 corresponden a trabajadores de empresas proveedoras. Desglosado, 1 de cada 4 trabajadores de la gran minería son trabajadores propios de empresas mineras, mientras que 3 de cada 4 son trabajadores de empresas proveedoras, estas son empresas que prestan servicios a las empresas mineras en distintos procesos de su cadena de valor.

    El estudio indica que el crecimiento está vinculado a una mayor dotación contratista en las empresas mineras relacionado a la fase de construcción de proyectos de inversión, representando cerca de 35 mil trabajadores más.

    Además, considerando la distribución de los trabajadores por tipo de proceso en 2024, la fuerza laboral de la gran minería está centrada en las áreas de extracción y mantenimiento, contemplando más de la mitad del empleo de empresas mineras con el 52,6%.

    El nivel de rotación laboral reportado por el estudio alcanza el 9,9%, influido por las mujeres que cuentan con contratos temporales y menor antigüedad. Así, el ausentismo reportó 4,8% en 2024, sin contar con diferencias entre hombres y mujeres.

    Mujeres con formación universitaria lideran

    El sector minero sigue avanzando en la participación femenina. La industria registró un 23,1% durante 2025, ubicando a Chile entre los países con más integración femenina en la minería mundial. Y la cantidad de mujeres con formación universitaria es superior al de los hombres en empresas mineras, exactamente 66,4% y 43,9%. Mientras que en empresas proveedoras la diferencia se duplica, contando respectivamente con 57,8% y 28,9%.

    El crecimiento femenino se ha concretado, dice el estudio, en todos los grupos de ocupación y particularmente en roles de toma de decisiones. Aunque siguen destacando desafíos, como menor participación de mujeres en la formación técnico profesional, menor presencia en etapas avanzadas en la carrera laboral y altas tasas de rotación comparado con hombres.

    También, el cargo de directoras mujeres es el que más proporción femenina tiene con un 27,9%, aunque menor que lo que representan los hombres en ese punto (72,1%).

    En 2024, la participación de mujeres en las compañías mineras muestra contrastes marcados entre empresas mineras y proveedoras. En las empresas mineras, la presencia femenina es mayor en todos los grupos ocupacionales, mientras que en las empresas proveedoras es más limitada.

    Recomendaciones

    Tras el envejecimiento de la fuerza laboral, el estudio recomienda avanzar urgentemente en estrategias que incluyan a jóvenes talentos, fortalecer programas de prácticas, aprendices y graduados y promover trayectorias formativas acorde a los desafíos actuales de la industria.

    Respecto a los desafíos particulares de la participación de la mujer en diferentes procesos de la industria, se recomienda fortalecer la orientación vocacional con enfoque de género, fortalecer la retención laboral, contar con más mujeres en roles de liderazgo y promover un escenario que haga posible el desarrollo de la mujer en el sector.

    El estudio remarca que la contratación directa de personas con discapacidad representan en promedio el 1,2%, encontrándose esencialmente en cargos operativos y profesionales. Aunque el informe destaca que persisten desafíos para impulsar la inclusión de pueblos originarios, comunidades LGBTIQ+ y distintos grupos etarios.

