La minería en Chile: un legado de éxito y oportunidades
Chile se ha consolidado como el líder indiscutible de la minería en Latinoamérica, y no es casualidad. Con una trayectoria de décadas, el país ha sabido aprovechar sus recursos naturales y crear un entorno propicio para la inversión extranjera. Desde la época prehispánica, los Atacameños (Likanantay) explotaban minerales en el desierto de Atacama. En el siglo XIX, figuras como Juan Godoy y Pedro León Gallo impulsaron el auge de la plata y el cobre, trayendo ferrocarriles y fundiciones. La Era del Salitre (1880-1930) con José Santos Ossa marcó un hito económico hasta la aparición del salitre sintético.
Hoy Chile es el principal productor de cobre mundial, aportando más del 25% de la producción global. El gobierno garantiza seguridad jurídica y estabilidad fiscal mediante la Ley de Concesiones Mineras, facilitando inversión y exportación. La industria adopta tecnologías de punta: automatización, drones, sensores remotos y sistemas de gestión avanzados. Las empresas proveedoras locales han crecido, impulsando el 12% del PIB y 6% de la inversión mundial en exploración geológica.
La industria minera chilena ha adoptado tecnologías de punta para mejorar la eficiencia y reducir los costos. La implementación de sistemas de gestión de recursos, la automatización de procesos; el uso de drones y sensores remotos son solo algunos ejemplos de cómo la minería chilena se está modernizando.
A esto se suma una cartera de inversión histórica, desde de US$105.000 millones entre 2025 al 2034. Somos, además, el primer productor de renio con una producción del 50% a nivel mundial. Gracias a la minería, Chile crece y se desarrolla, presentando el mayor índice de desarrollo humano de la región. El dinamismo del sector minero fue clave en el máximo histórico de exportaciones nacionales, que superaron los US$107 mil millones durante 2025.
Esto ha permitido que el país mantenga su liderazgo en la región; sin embargo, a pesar de su éxito, la minería chilena enfrenta desafíos importantes, la caída de la ley de minerales, la escasez de recursos hídricos, la falta de nuevos proyectos para aumentar producción y así aprovechar boom de precios altos, y la creciente conciencia ambiental. Sin embargo, estos desafíos también representan oportunidades para innovar y desarrollar soluciones sostenibles.
Esperamos que, con las nuevas autoridades, que ya han dado indicios, se trabaje para que Chile tenga más y mejor minería. Para ello, uno de los principales temas es potenciar e incentivar la exploración geológica, industrializar el cobre y el litio para tener mayor valor agregado y valor compartido planetario.
*Manuel Viera, presidente de la Cámara Minera de Chile.
Lo Último
Lo más leído
Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La TerceraPlan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.