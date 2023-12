En 2024 podrían llegar noticias de Gears of War 6

Han pasado cinco años desde el lanzamiento de Gears 5 y ahora un reciente reporte apunta a que 2024 podría ser el año en que llega información de la próxima entrega de la popular franquicia de Xbox.

Aunque por el momento no existe ningún tipo de información oficial un diseñador de The Coalitions, desarrolladores de la saga, compartió un mensaje que disparó las especulaciones sobre un posible anuncio de Gears of War 6.

Se trata de Benjamin Huyghe, diseñador de niveles en The Coalition, quien a través de Twitter publicó “Nos vemos en 2024 #Gearsfam”.

El mensaje lo publicó a modo de respuesta al saludo navideño de la saga y aunque no dice mucho logró captar la atención de los fanáticos quienes respondieron en masa el mensaje.

Gears of War es una de las sagas más exitosas de Xbox por lo que tiene bastante sentido que una nueva entrega esté en camino, sobre todo considerando la diferencia de tiempo con el último juego.