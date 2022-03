20th Century Studios está desarrollando otra película basada en las novelas de Agatha Christie y protagonizada por Kenneth Branagh

20th Century Studios está planeando otra adaptación de una novela de Agatha Christie. Pese a que el estudio aún no anuncia qué texto usará como base para su próximo proyecto, en una entrevista con The Hollywood Reporter el presidente de esa compañía, Steve Asbell, contó que quieren seguir expandiendo la “franquicia de Poirot”.

Recuerden que Hércules Poirot es el personaje que Kenneth Branagh ha interpretado en Murder on the Orient Express y Death on the Nile, por lo que aunque aún no sabemos prácticamente nada sobre esta nueva película es muy probable que siga el molde de esas entregas y su elenco esté conformado por un montón de actores famosos que interpretarán a los sujetos de la investigación por un crimen.

“Tenemos la franquicia de Poirot, tenemos otras historias de Christie. Me encantan estas películas, me encanta Ken (Branagh). Tenemos un tercer guión escrito por Michael Green, que es un cambio bastante atrevido en género y tono”, dijo Asbell. “Es la Venecia de la posguerra y una adaptación de una de las novelas menos conocidas. Así que creo que volverán a ver el bigote”.

Así, aunque no quiso dar a conocer el nombre de la película, Asbell planteó que Branagh también dirigiría esta entrega.

“Si. Ken es Poirot, pero Ken también es la serie”, dijo el ejecutivo al ser consultado respecto a si el actor repetirá el papel de director que ya realizó en Murder on the Orient Express y Death on the Nile.

Esta nueva película de misterio basada en el trabajo de Agatha Christie aún no tiene una fecha de estreno.