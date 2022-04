Activision apunta a que el próximo Call of Duty será “la experiencia más avanzada” de la saga

Call of Duty: Vanguard, la última entrega que tuvo la popular franquicia de Activision, no tuvo un gran éxito, sin embargo desde Activision no pierden el tiempo y ya trabajan en la próxima entrega de la saga, la cual será una continuación de MOrdern Warfare (2019).

Ante esto, es que de la mano del último informe financiero de la compañía, es que llegaron más noticias de la saga, apuntando a que el juego presentaría la experiencia más avanzada que ha tenido la saga en su historia.

“El Call of Duty de este año es la secuela de Modern Warfare, de 2019, la entrega de Call of Duty más exitosa hasta la fecha, y será la experiencia más avanzada en la historia de la franquicia”, apunta el documento.

El documento, también tiene algunas palabras para el neuvo Warzone, mencionando que “La nueva experiencia free-to-play de Warzone, que se ha desarrollado de cero junto al juego premium (la secuela de CoD: Modern Warfare), tendrán innovaciones revolucionarias que serán desveladas este año”.

Por el momento, se desconoce a que se refieren con estas innovaciones, por lo que sólo queda esperar para ver de que se trata. Por el momento es que el battle royale tendrá una colaboración con Godzilla vs Kong de la mano de su próxima temporada.