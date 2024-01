Actor de la serie de One Piece confirma que Chopper aparecerá en la segunda temporada

La adaptación de One Piece de Netflix se convirtió en todo un éxito y con todos esperando por la llegada de la nueva tanda de episodios es que uno de los actores de la serie confirmó que uno de los personajes más queridos del anime dirá presente en la segunda temporada, Tony Tony Chopper.

Se trata de Mackenyu, quien interpreta a Roronoa Zoro en la serie y que en recientes declaraciones (Vía CBR) apuntó que “Chopper estará ahí, definitivamente”.

A pesar de esto, menciona que aún desconoce lo que está por venir para la adaptación, “Actualmente, no sé para nada que es lo que vendrá. Todavía no hay un guion o fecha de grabación, así que no es mucho lo que puedo compartir al respecto”.

La primera temporada de la adaptación de One Piece de Netflix se estrenó en agosto pasado y estuvo compuesta por 8 episodios. Esta adaptó el primer arco del East Blue de la obra de Eiichiro Oda.

Por el momento se desconoce la fecha en que llegará la segunda temporada.