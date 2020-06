Adam Driver tendría una interesante idea sobre el pasado de Kylo Ren que no figuró en la nueva trilogía de Star Wars

Desde su presentación en The Force Awakens, Kylo Ren se posicionó como uno de los personajes más intrigantes de la nueva trilogía de Star Wars. Sin embargo, considerando cómo se resolvió al historia del hijo de Han Solo y Leia en las dos entregas posteriores, muchos fanáticos aún sienten que el potencial del personaje no fue aprovechado al máximo.

En ese sentido, durante los últimos meses varios seguidores de la saga han comentado que habría sido interesante ver más sobre la infancia de Ben Solo y los hechos que derivaron en su caída en el lado oscuro. Después de todo, la situación con Luke que vimos en The Last Jedi no podría haber sido el único factor.

En ese contexto, Lev Grossman, el autor de The Magicians, aprovechó una nueva entrevista con Inverse para contar un interesante detalle que Adam Driver habría imaginado como parte del pasado de Kylo Ren.

Durante el año pasado, Grossman escribió uno de los primeros artículos sobre The Rise of Skywalker para la revista Vanity Fair y en esa instancia habló con varios actores sobre la última entrega de la nueva trilogía. Pero aparentemente Grossman no incluyó todos los detalles sobre sus entrevistas en el artículo y ahora reveló que Adam Driver le habría contado algo sobre su visión de la historia de origen de Kylo Ren.

Al ser consultado respecto a qué aspecto le habría gustado que se explorara más en la nueva trilogía, Grossman apuntó a la infancia de Ben Solo.

“Creo que probablemente lo que me faltaba era que quería ver más sobre la infancia de Kylo“, dijo Grossman. “Pensé que volverían para mostrarnos más sobre por qué se volvió hacia el lado oscuro. (Adam Driver) tenía muchas ideas interesantes sobre la infancia de Ben Solo”.

En las películas finalmente no se reveló mucho sobre la infancia de Kylo más allá del mencionado encuentro con Luke que apareció en The Last Jedi. No obstante, eso no habría impedido que Driver sentara sus propias bases al respecto para interpretar al personaje.

“Esto es realmente algo que dijo Adam Driver”, relató Grossman. “Dijo que tanto Han Solo como Leia estaban demasiado absortos en sí mismos y en esta idea de verse a sí mismos como héroes para ser realmente padres atentos en la forma en que realmente necesitaba un joven y tierno Kylo Ren”.

Obviamente en las películas no se planeta eso, pero ciertamente esa visión habría sido una arista intrigante para la nueva trilogía. Además en cierta medida coincide con elementos que tampoco fueron abordados por las películas y recién se comenzaron a tratar tras el estreno del Episodio 9 con cómics como The Rise of Kylo Ren, donde el tema del legado de sus padres es algo que atormenta al joven Ben Solo.