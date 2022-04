Ahora fue Doctor Strange: Las páginas de los cines chilenos volvieron a colapsar con un estreno de Marvel Studios

¿Han escuchado ese audio viral de “Ya basta de estupideces”? Bueno, sino lo han hecho pueden buscarlo o apretar en enlace anterior porque a estas alturas parece que eso es lo que mejor grafica la situación que los fanáticos tienen que experimentar una y otra vez en las páginas de los cines chilenos cada vez que se habilita la pre-venta para una película de Marvel Studios.

Sí, porque aunque estaba más que avisado que esto podía volver a pasar, durante este martes 6 de abril la esperada pre-venta de Doctor Strange in the Multiverse of Madness volvió a derrumbar el servicio de las cadenas de cines locales.

Lamentablemente esta no es una situación nueva y ya había sucedido con Avengers: Endgame por allá en el lejano y pre-pandémico 2019 y, más recientemente con Spider-Man: No Way Home en diciembre del año pasado.

En ese sentido, aunque este fenómeno no es algo aislado en Chile, no deja de ser frustrante para los fanáticos que esta situación se siga repitiendo.

Tengan en cuenta que al minuto de redactar esta nota es prácticamente imposible comprar un ticket para Doctor Strange in the Multiverse of Madness mediante el sitio web de Cine Hoyts. Y aunque su app está funcionando un poco mejor, igualmente el proceso tarda y pueden aparecer errores en los últimos pasos que llevan a una pérdida absurda de tiempo.

Y en el caso de Cinemark el panorama no es mejor porque su página incluye a una larga fila en espera que ni siquiera asegura que puedan comprar su entrada porque el servicio de ahí en más es intermitente.

Por su parte en Cineplanet las cosas habrían sido un poco más expeditas, pero eso provocó que varias funciones se agotaran rápidamente y en algunos sitios como Temuco ni siquiera habría estado la opción para comprar entradas.

Así, aunque con suerte y paciencia se pueden comprar boletos para las primeras funciones de Doctor Strange in the Multiverse of Madness y también está la opción de ir presencial por ellas en algunos complejos, esta situación no deja de ser molesta.

Obviamente hay muchos temas preocupantes en la actualidad e ir a ver una película a un estreno o pre-estreno es algo voluntario, sin embargo, es molesto perder tiempo en algo previsible y solucionable que se repite constantemente y que también se ha visto en el mundo de los conciertos. De hecho, todo esto ya parece una mala tradición que, a menos de que cambie algo, probablemente veremos con Thor: Love and Thunder y otros esperados estrenos del MCU.

Pero, si sirve de consuelo, no somos el único país que está pasando por esto y obviamente hay memes al respecto.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness llegará a los cines chilenos el 4 de mayo.