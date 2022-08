Akira Toriyama comenta la película de Dragon Ball Super: Super Hero y menciona que: “Soy un anciano, y aun así me emocioné”

Dragon Ball Super: Super Hero se ha convertido en todo un éxito de taquilla, y ahora el creador de la popular obra, AKira Toriyama, se refirió a esta, destacando el trabajo por el director y señalando que “soy un anciano, y aun así me emocioné”.

En comentarios publicados por Crunchyroll, Toriyama mencionó que “Por fin he podido ver la película terminada. En pocas palabras, ¡es una película de anime increíble! Por supuesto, que el creador original diga eso puede no ser el argumento más convincente, ¡pero no pude evitar emocionarme mientras la veía! Soy un anciano, y aun así me emocioné. Teniendo en cuenta cómo se han ido al universo y a otros escenarios a gran escala, pensé en volver a mis raíces y que la historia tuviera lugar en la Tierra en un área pequeña”.

Según señaló el mangaka, “Creo que conseguí que la historia fuera interesante, pero me preocupaba constantemente que tal vez la hubiera hecho demasiado apagada. Y entonces llegó el director Kodama y el talentoso equipo de animación. Tomaron una historia a escala relativamente pequeña -comparada con el mundo reciente de Dragon Ball- y, con su inigualable sentido y sus últimos efectos visuales, la convirtieron en una película sin precedentes y sorprendente”.

En la ocasión también destacó los combates que hay en el filme, señalando que le “pusieron la piel de gallina”, y que aunque “Normalmente soy muy tranquilo cuando se trata de mis propias obras, pero no pude evitar pensar eso. Nunca me había pasado esto. Me hizo sentirme agradecido por todo el trabajo que hice, deliberando con mi editor y todo eso”.

Finalmente, Toriyama realizó un llamado a ver la película, destacando que “Estoy seguro de que cuando salgan del cine, ¡se sentirán entusiasmados!”.

El filme se estrenó el pasado 18 de agosto en Chile, y ya ha recaudado más de $45 millones de dólares alrededor del mundo.

Dragon Ball Super: Super Hero es la segunda película de Dragon Ball Super y llega luego del estreno de Dragon Ball Super: Broly en noviembre de 2018. En cuanto a la saga, es el filme número 21° de la franquicia de Dragon Ball.

La sinopsis del filme apunta:

Son Goku destruyó en su momento a la Patrulla Roja. Ahora, ciertos individuos han decidido continuar con su legado y han creado a los androides definitivos: Gamma 1 y Gamma 2. Estos dos androides se autoproclaman “superhéroes” y deciden atacar a Piccolo y a Gohan. ¿Cuál es el objetivo de la nueva Patrulla Roja? Ante un peligro inminente, ¡llega el momento del despertar del Superhéroe!.