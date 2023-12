Alan Wake 2 recibirá en diciembre el modo New Game+

Desde Remedy han dado a conocer que durante el mes de diciembre Alan Wake 2 recibirá el modo New Game+.

A través de un mensaje publicado a través de Twitter -ahora llamado X- es que desde la desarrolladora dieron a conocer la noticia, aunque sin entrar en mayores detalles de cuándo estará disponible.

Cabe recordar que el New Game+ es un modo que estará disponible una vez acabado el juego y permitirá comenzar una nueva partida con el equipo de la partida anterior.

A pesar de que no se conocen detalles, dado que el juego es uno de los nominados a Game of the Year en The Game Awards 2023, es probable que escuchemos un poco más de este en el evento, el próximo 7 de diciembre.

Alan Wake 2 se lanzó el pasado 27 de octubre para PS5, Xbox Series X|S y PC a través de Epic Games Store.