Algunas personas están acosando a Xochitl Gomez por su papel como America Chavez en Doctor Strange in the Multiverse of Madness

America Chavez es una heroína capaz de moverse entre dimensiones cuya caracterización incluye datos como su capacidad para realizar portales en forma de estrellas y su identificación como parte de la comunidad LGBTQ+. Pero aunque era esperable que esos y otros aspectos de Chavez en los cómics se plasmarán en la versión del personaje para MCU, actualmente hay personas que están acosando a la actriz Xochitl Gomez por su aparición como esa heroína en Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

Siguiendo el anuncio de que Doctor Strange in the Multiverse of Madness no podrá presentarse en países como Arabia Saudita y Egipto por una breve escena en la que Chavez mencionaría a sus dos mamás, algunos usuarios de Instagram no encontraron nada mejor que quejarse con Gomez en la publicación más reciente de la actriz de 15 años en esa red social.

“Por tu culpa prohibieron la película” y “¡Sal del universo Marvel! Destruiste Marvel, muchos países se negaron”, son parte de los comentarios que aún se pueden leer en la cuenta de Instagram de Gomez.

La actriz no respondió a ninguna de esas publicaciones y, después de que en otras plataformas se propagaran críticas a esos usuarios, el perfil de Gomez comenzó a llenarse de comentarios favorables ante lo que la responsable de plasmar a America Chavez en el MCU subió una historia diciendo: “Gracias a todos por todos los mensajes de apoyo. Todos ustedes han sido muy amables y encantadores. ¡Me alegra el corazón!”

Si bien America Chavez será representada como una joven LGBTQ+ en Doctor Strange 2 al igual que en los cómics, el personaje en sí no habría inspirado la prohibición de Doctor Strange in the Multiverse of Madness en Arabia Saudita Kuwait, Catar y Egipto, sino que todo sería por una frase de Chavez sobre sus mamás que Disney no quiso cortar.

En ese sentido, es evidente aquella censura tiene que ver con temas políticos y religiosos en países donde la homofobia está sumamente presente. Pero en ningún caso se puede responsabilizar a la actriz - que en este caso es solo una adolescente- por algo así y esta situación lamentablemente recuerda episodios similares donde personas mal entendieron su fanatismo y comenzaron a utilizar redes sociales para herir a personas reales por personajes ficticios como sucedió con Kelly Marie Tran.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness se estrenará el 4 de mayo.