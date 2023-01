Amanda Seyfried y Evan Rachel Wood participarán de la nueva versión musical de Thelma & Louise

Thelma & Louise, la clásica película dirigida por Ridley Scott y protagonizada por Susan Sarandon y Geena Davis, podría tener una nueva versión en las tablas.

El portal Variety indicó que la actriz Amanda Seyfried (Mean Girls, The Droopout) está encabezando un proyecto en Broadway para concretar una adaptación musical de la película de 1991.

Evan Rachel Wood (A los 13, Westworld) estaría también en negociaciones para participar en la iniciativa, aunque por ahora se desconocen qué roles interpretarían las actrices. Por un lado, Seyfried fue parte de las películas de Mamma Mia!, mientras que Wood estuvo en el musical Across the Universe inspirado en la obra de The Beatles.

La idea de una nueva versión de Thelma & Louise surgió en 2021, con la guionista de la película, Callie Khouri, también a bordo del proyecto. La música será creada por Neko Case, mientras que la dirección de la obra estaría a cargo de Trip Cullman (Six Degrees of Separation).